EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  1023  15
Все про:Днепр_город (2416) блогер (92)

 В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров "Днепровский пост". ФОТОрепортаж

15 июня в Днепре открылся Второй всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост". В течение трех дней на главной дискуссионной площадке города можно будет услышать и увидеть около 30 блогеров из разных уголков страны. Среди них - Роман Скрыпин, Борислав Береза, Татуся Бо, Зоя Казанжи, Роман Шрайк, Павел Казарин, журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко и многие другие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Секретарь Совбеза РФ Патрушев предложил создать "интернет-дружины" из блогеров для патриотического воспитания молодежи

Мероприятие проводится в рамках программы Бориса Филатова "Культурная столица" совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией. Средства на фестиваль предоставили меценаты и спонсоры, которые поддерживают программу мэра.

"Мы рады приветствовать наш Второй фестиваль блогеров. Чем больше в городе различных культурных мероприятий, тем больше у нас возможностей показать всей стране, что Днепр - высокоинтеллектуальный и развитый город. Что здесь могут быть представлены разные точки зрения и возможна широкая общественная дискуссия. Каждый здесь может иметь свое мнение, и я рад приветствовать всех. Для города это хорошо, ведь так мы доказываем, что Днепр - для всех", - отметил мэр Борис Филатов.

Глава Днепра также добавил, что сейчас соцсети важны для него как один из элементов коммуникации с обществом. Говорит: сейчас его лента новостей почти вся посвящена коммунальным вопросам. К слову, Борис Филатов и сам - известный блогер. На его личный профиль в соцсети "Фейсбук" подписаны 200 тысяч пользователей.

Во время открытия фестиваля зачитали письмо от российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В сообщении он также извинялся за то, что многим пришлось нервничать из-за спецоперации СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины на высоте 72 метра в Днепре – это не последний элемент нашей патриотической программы, - Голик

В этом году организаторы фестиваля увеличили количество дискуссионных панелей - их будет восемь. Также несколько изменился формат общения - больше интерактива для зрителей и разговора не только о политике.

Так, будут обсуждать историю, культуру, язык, религию, инновации, экономику, бизнес, войну - в частности, информационную - а также Донбасс, Крым, социальные сети, журналистику и выборы.

В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 01

Блогеры-участники иногда имеют совершенно противоположные взгляды на некоторые вопросы. Поэтому дискуссии обещают быть жаркими.

Известная детская писательница и блогер Татуся Бо на фестиваль "Днепровский пост" приехала уже во второй раз. В феврале 2014 года, перед обострением событий на Майдане, одно из ее сообщений приобрело большую популярность благодаря репосту известной радиоведущей:

"Люди начали приходить ко мне, требовать, чтобы я писала больше и раскрывала другие темы. В тот момент я поняла, насколько это ответственно. Я пишу о том, что знаю точно, что пережила сама и лично мне интересно. Блогеры вообще такие разнородные, что в "Фейсбуке" часто не находим точек соприкосновения. А эта площадка (фестиваль блогеров. - Ред.) выводит нас в плоскость дискуссии и учит слушать оппонента. Здесь присутствуют люди, которые понимают, что блогер - не просто чувак по ту сторону клавиатуры. А что это - человек, которому можно задать вопрос, который отстаивает свое мнение и готов извиниться, если эта мысль преждевременная", - рассказала Татуся Бо.

В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 02
В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 03
В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 04

Вход на мероприятие свободный. Кроме этого, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на Skrypin.UA и UMN.

В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 05

Как известно, фестиваль "Днепровский пост" основали в прошлом году к Международному дню блоггеров, который отмечается 14 июня. В течение трех дней провели семь панелей на темы: инновации, экономика, бизнес, АТО, Донбасс, Крым, политика, информационная война и тому подобное. Это - уникальное культурное мероприятие открытого формата.

В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 06
В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров Днепровский пост 07

Источник: https://censor.net.ua/p3071773
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добре що немає знатного лизунця найсолодшої сраки - кавопивця мирослава олешко.. Погидували організатори запрошувати..
 показать весь комментарий
 
 
Просто они понимают, что пригласив таких инфо-шлёндр рискуют сразу получить реакцию как на порохоботовский шабаш.
 показать весь комментарий
 
 
Отличные современные профессии - активисты, блогеры, члены всяких организаций, здоровые мужики - какая работа? не неслыхал. тьфу бл..
 показать весь комментарий
 
roadcontrol - знаю, vitalino1980 - знаю, zpsanek, Андрей Грачёв, Одесский Моряк, VitosDnepr, milyar777 - вот блогеры! А это что за лица?
 показать весь комментарий
 
Виталино любитель рускаго мира и вымогатель денег, зпсанёк гомосексуалист и фуфломёт, а остальные ничем не лучше.
 показать весь комментарий
 
Поздно метаться. Любимой женой Пэдры стал Мирослав Олешка.
 показать весь комментарий
 
 
да они там все коричневым вымазаны. А на цензоре сколько соевых шнырей трется?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВ Днепре стартовал второй фестиваль блогеров "Днепровский пост". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх