 В Днепре стартовал второй фестиваль блогеров "Днепровский пост". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мероприятие проводится в рамках программы Бориса Филатова "Культурная столица" совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией. Средства на фестиваль предоставили меценаты и спонсоры, которые поддерживают программу мэра.

"Мы рады приветствовать наш Второй фестиваль блогеров. Чем больше в городе различных культурных мероприятий, тем больше у нас возможностей показать всей стране, что Днепр - высокоинтеллектуальный и развитый город. Что здесь могут быть представлены разные точки зрения и возможна широкая общественная дискуссия. Каждый здесь может иметь свое мнение, и я рад приветствовать всех. Для города это хорошо, ведь так мы доказываем, что Днепр - для всех", - отметил мэр Борис Филатов.

Глава Днепра также добавил, что сейчас соцсети важны для него как один из элементов коммуникации с обществом. Говорит: сейчас его лента новостей почти вся посвящена коммунальным вопросам. К слову, Борис Филатов и сам - известный блогер. На его личный профиль в соцсети "Фейсбук" подписаны 200 тысяч пользователей.

Во время открытия фестиваля зачитали письмо от российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. В сообщении он также извинялся за то, что многим пришлось нервничать из-за спецоперации СБУ.

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В этом году организаторы фестиваля увеличили количество дискуссионных панелей - их будет восемь. Также несколько изменился формат общения - больше интерактива для зрителей и разговора не только о политике.

Так, будут обсуждать историю, культуру, язык, религию, инновации, экономику, бизнес, войну - в частности, информационную - а также Донбасс, Крым, социальные сети, журналистику и выборы.







Блогеры-участники иногда имеют совершенно противоположные взгляды на некоторые вопросы. Поэтому дискуссии обещают быть жаркими.

Известная детская писательница и блогер Татуся Бо на фестиваль "Днепровский пост" приехала уже во второй раз. В феврале 2014 года, перед обострением событий на Майдане, одно из ее сообщений приобрело большую популярность благодаря репосту известной радиоведущей:

"Люди начали приходить ко мне, требовать, чтобы я писала больше и раскрывала другие темы. В тот момент я поняла, насколько это ответственно. Я пишу о том, что знаю точно, что пережила сама и лично мне интересно. Блогеры вообще такие разнородные, что в "Фейсбуке" часто не находим точек соприкосновения. А эта площадка (фестиваль блогеров. - Ред.) выводит нас в плоскость дискуссии и учит слушать оппонента. Здесь присутствуют люди, которые понимают, что блогер - не просто чувак по ту сторону клавиатуры. А что это - человек, которому можно задать вопрос, который отстаивает свое мнение и готов извиниться, если эта мысль преждевременная", - рассказала Татуся Бо.







Вход на мероприятие свободный. Кроме этого, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на Skrypin.UA и UMN.

Как известно, фестиваль "Днепровский пост" основали в прошлом году к Международному дню блоггеров, который отмечается 14 июня. В течение трех дней провели семь панелей на темы: инновации, экономика, бизнес, АТО, Донбасс, Крым, политика, информационная война и тому подобное. Это - уникальное культурное мероприятие открытого формата.



