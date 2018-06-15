 Тайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных зданий поселка Обуховка Днепровского района, правоохранители изъяли почти полтора килограмма пластида и шнур для инициирования взрыва. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
Білоруси приїхали затоварюватись у Ковелі з наклейкою «На Берлін!» на автівці.
Фото цього розмістив Сашко Криштоф на своїй сторінці у Фейсбук.
На полтора центнера - полтора кило...