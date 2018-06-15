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Все про:взрывчатка (605) Днепропетровщина (1183) СБУ (12595) тайник (16)

 Тайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник со взрывчатым веществом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ 01

Из тайника, который был обустроен в одном из заброшенных зданий поселка Обуховка Днепровского района, правоохранители изъяли почти полтора килограмма пластида и шнур для инициирования взрыва. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3071768
 
 
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Люди к выборам готовились, а вы взяли и все испортили.
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Люди те что взрывчатку спрятали, шоколадные упыри то не люди, то ...(не буду называть, могут забанить). Тайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 205
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Утром ПРЯЧУТ , вечером НАХОДЯТ !!! !!! ( Как в детском садике )
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де в цивільному житті використовується пластид? скільки є підприємств, що його випускають? коли і де в совку вперше його почали виробляти?
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Дякую.
Білоруси приїхали затоварюватись у Ковелі з наклейкою «На Берлін!» на автівці.
Фото цього розмістив Сашко Криштоф на своїй сторінці у Фейсбук.
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и что этим чертям из минимордора не ввалили по яблу?
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Амоніт для гірських порід.. Пластит військова вибухова речовина..
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Покушение на Геращенко готовили!
На полтора центнера - полтора кило...

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....... ть , прочитал ПЛАСТИЛИНА )))))) еще подумал нахрена столько 1.5 кг.еще и прятать )))))уже достал этот криминал !!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТайник с 1,5 кг пластида выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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