 Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

Особое внимание было уделено вопросу украинских незаконно удерживаемых лиц и политических заключенных в России. Президент Украины проинформировал об усилиях, которые прилагаются в целях их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

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Порошенко отметил вступления в силу Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", а также проинформировал о направлении в Высший совет правосудия проекта Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины. Глава государства подчеркнул приоритетную важность запуска Высшего антикоррупционного суда как ключевого элемента вновь антикоррупционной инфраструктуры государства.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года.

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