EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Фоторепортаж
  319  20
Все про:G7 (234) Порошенко (14964) посол (1202) Евросоюз (11922)

 Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ 01

Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран Большой семерки, которая состоялась 8-9 июня в Канаде, в части поддержки Украины.

Особое внимание было уделено вопросу украинских незаконно удерживаемых лиц и политических заключенных в России. Президент Украины проинформировал об усилиях, которые прилагаются в целях их освобождения, и отметил важность консолидации международных усилий в этом контексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодарен лидерам "Большой Семерки" и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины, - Порошенко

Порошенко отметил вступления в силу Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", а также проинформировал о направлении в Высший совет правосудия проекта Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной Конституцией Украины. Глава государства подчеркнул приоритетную важность запуска Высшего антикоррупционного суда как ключевого элемента вновь антикоррупционной инфраструктуры государства.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года.

Также читайте: Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7

Источник: https://censor.net.ua/p3071755
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо-та петрушка на фотках уже не торт
 показать весь комментарий
 
 
Подмарафетят под выборы как Ельцина. Может даже гопака станцюе
Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 3382
 показать весь комментарий
 
і ні слова про скандальну поправку з апеляціями Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ - Цензор.НЕТ 8426
 показать весь комментарий
 
 
как школота морозится, думает что учитель не заметит мелкой ошибочке в дебрях унылого сочинения
 показать весь комментарий
 
 
на фото все виглядає, як гра в покер.... всі дивляться в свої карти, петро - на роздачі Порошенко обговорив із послами G7 запуск Антикорупційного суду та звільнення українських заручників у РФ - Цензор.НЕТ 1283
 показать весь комментарий
 
Это и так понятно,без слов,яйца в лещата .и давлять,чтобы шкуру не попортить.
 показать весь комментарий
 
 
а скільки можна виправдовуватися? Порошенко обговорив із послами G7 запуск Антикорупційного суду та звільнення українських заручників у РФ - Цензор.НЕТ 8987
 показать весь комментарий
 
Суда и запуска суда тоже - нет, освобождённых точно также.
 показать весь комментарий
 
Собрал уважаемых людей и втираем им в уши мазь от геморроя ,а те делают вид ,что верят а может уже и не делают ....
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко знает толк в дипломатической работе.
 показать весь комментарий
 
послы в гаджетах...
климкин дремает..
один левша... на переднем плане... рожи в блокнотике рисует...чтоб отвлечься и не вникать
 показать весь комментарий
 
Может быть Пете необходимо было бы обговорить слова Трампа:"Зачем Европа помогает Украине, - если она одна из самых коррумпированных государств в мире". Или Петя такого не слышал.
 показать весь комментарий
 
 
Петинг два года оттягивал конец и отбивался от АК С всеми пятью лапами. Но что-то пошло не так
 показать весь комментарий
 
 
Что-то на фото даже климкин от пороха отодвинулся.... типа, я не с ним и его не знаю... Порошенко обговорив із послами G7 запуск Антикорупційного суду та звільнення українських заручників у РФ - Цензор.НЕТ 9140
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх