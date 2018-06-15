 Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат семей погибших десантников Виталий Погосян.

Он отметил: "Вчера на Аллее Славы вспоминали о последнем полете борта 76777, и 49 воинах, погибших 4 года назад.

Кто видел "группу поддержки" генерала Назарова В.М., которые по команде сверху приходили в суды?

Может вчера были какие-то официальные заявления (сочувствие) от чиновников, принимавших участие в том числе и в разработке операции по переброске военных самолетах?

Это и является показателем исключительного цинизма и откровенной дерзости со стороны лиц, причастных к отправке наших ребят на верную гибель 14.06.2014 года.

Мы помним, мы не забудем".





















