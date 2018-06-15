 Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат семей погибших десантников Виталий Погосян.
Он отметил: "Вчера на Аллее Славы вспоминали о последнем полете борта 76777, и 49 воинах, погибших 4 года назад.
Кто видел "группу поддержки" генерала Назарова В.М., которые по команде сверху приходили в суды?
Может вчера были какие-то официальные заявления (сочувствие) от чиновников, принимавших участие в том числе и в разработке операции по переброске военных самолетах?
Это и является показателем исключительного цинизма и откровенной дерзости со стороны лиц, причастных к отправке наших ребят на верную гибель 14.06.2014 года.
Мы помним, мы не забудем".
Герої не вмирають..
но в душе гнев за безнаказанность
найкращі...рідні і кохані...пішли без вороття
зірками в небо... дощем у поле... чиєсь дитя...
чиєсь кохання ...чиясь надія... батьки, брати
Герої не вмирають... поки їх пам"ятаєш ти...
Путлер сдохни, тварь.