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 Общество
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Все про:Днепр_город (2416) память (767) самолет (2050) смерть (5025) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (22) Десантно-штурмовые войска (11)

 Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре. ФОТОрепортаж

14 июня в Днепре прошел вечер памяти десантников 25-й бригады. 49 украинских воинов погибли в самолете Ил-76 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат семей погибших десантников Виталий Погосян.

Он отметил: "Вчера на Аллее Славы вспоминали о последнем полете борта 76777, и 49 воинах, погибших 4 года назад.

Кто видел "группу поддержки" генерала Назарова В.М., которые по команде сверху приходили в суды?

Может вчера были какие-то официальные заявления (сочувствие) от чиновников, принимавших участие в том числе и в разработке операции по переброске военных самолетах?

Это и является показателем исключительного цинизма и откровенной дерзости со стороны лиц, причастных к отправке наших ребят на верную гибель 14.06.2014 года.

Мы помним, мы не забудем".

Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 01
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 02
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 03
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 04
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 05
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 06
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 07
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 08
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 09
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 10
Вечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре 11

Источник: https://censor.net.ua/p3071752
 
 
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Царство небесное погибшим, много молодых красивых хлопцев угробил сатана Путин и тот, кто послал тот самолет в Луганск, вопреки предостережениям разведки. Интересно этого урода Назаров посадили или все еще судят?
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Земля пухом...А ублюдок #уйло нехай буде проклятий на віки вічні!
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скорблю вместе с родными и небезразличными, герои не умирают и царствие небесное …
но в душе гнев за безнаказанность
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*
найкращі...рідні і кохані...пішли без вороття
зірками в небо... дощем у поле... чиєсь дитя...
чиєсь кохання ...чиясь надія... батьки, брати
Герої не вмирають... поки їх пам"ятаєш ти...
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Светлая память Героям.

Путлер сдохни, тварь.
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горя, несчастий и бед, рашистским свинособакам, их полицаям и всем их выродкам!..... Вечір пам'яті за загиблими в літаку Іл-76 в аеропорту Луганська десантниками відбувся в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3908
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Цензор.НЕТФотоОбществоВечер памяти по погибшим в самолете Ил-76 в аэропорту Луганска десантникам прошел в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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