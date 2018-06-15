 Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке батальона в Фейсбуке.
В тексте отмечается: "Личный состав в приподнятом настроении и готов совершенствовать свои умения и навыки как индивидуальной работы, так и работы в подразделении.
В первый день к месту лагеря батальона имени Кульчицкого прибыл командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Владимирович Аллеров. Он высоко оценил готовность военного лагеря для проведения занятий по плану восстановления боеспособности.
Также в дружеской атмосфере командующий НГУ провел разговор с бойцами и ответил на актуальные вопросы личного состава.
В завершение генерал-полковник Юрий Аллеров пожелал успешно пройти восстановления боеспособности и быстрее вернуться к выполнению боевых задач в ходе проведения Операции объединенных сил".