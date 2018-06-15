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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Кульчицкий (26) Национальная гвардия (1070) Аллеров (65)

 Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности. ФОТОрепортаж

Бойцы батальона оперативного назначения (резервного батальона) НГУ имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого впервые за долгое время в полном составе отправились на восстановление боеспособности в Международный учебный центр НГУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке батальона в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Личный состав в приподнятом настроении и готов совершенствовать свои умения и навыки как индивидуальной работы, так и работы в подразделении.

В первый день к месту лагеря батальона имени Кульчицкого прибыл командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Владимирович Аллеров. Он высоко оценил готовность военного лагеря для проведения занятий по плану восстановления боеспособности.

Также в дружеской атмосфере командующий НГУ провел разговор с бойцами и ответил на актуальные вопросы личного состава.

В завершение генерал-полковник Юрий Аллеров пожелал успешно пройти восстановления боеспособности и быстрее вернуться к выполнению боевых задач в ходе проведения Операции объединенных сил".

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Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности 01
Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности 02
Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности 03
Бойцы резервного батальона имени Кульчицкого в полном составе отправились на полигон для восстановления боеспособности 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071737
 
 
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