 Адвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"В ходе расследования установлено, что адвокат, который одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города, незаконно требовал через родственника судьи у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области денежные средства в размере 35 тыс. долларов за непредставление в Высший совет правосудия жалобы о содеянном, по его мнению, судьями дисциплинарном проступке, решение которых в хозяйственном деле отменено апелляционной инстанцией", - говорится в сообщении.

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После получения адвокатом 25 тыс. долл. неправомерной выгоды он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, денежные средства, которые заранее идентифицированы, изъяты.





В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, которые проводятся с учетом требований Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

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Адвокату готовится сообщение о подозрении адвокату по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины. Также в районный суд Запорожья готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн грн.