 Адвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
"В ходе расследования установлено, что адвокат, который одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города, незаконно требовал через родственника судьи у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области денежные средства в размере 35 тыс. долларов за непредставление в Высший совет правосудия жалобы о содеянном, по его мнению, судьями дисциплинарном проступке, решение которых в хозяйственном деле отменено апелляционной инстанцией", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, которые проводятся с учетом требований Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".