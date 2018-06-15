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 Адвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура. ФОТО

В Запорожской области за вымогание и получение взятки задержан адвокат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Адвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура 01

"В ходе расследования установлено, что адвокат, который одновременно является учредителем и руководителем одного из предприятий города, незаконно требовал через родственника судьи у коллегии судей Хозяйственного суда Запорожской области денежные средства в размере 35 тыс. долларов за непредставление в Высший совет правосудия жалобы о содеянном, по его мнению, судьями дисциплинарном проступке, решение которых в хозяйственном деле отменено апелляционной инстанцией", - говорится в сообщении.

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После получения адвокатом 25 тыс. долл. неправомерной выгоды он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, денежные средства, которые заранее идентифицированы, изъяты.

Адвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура 02

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, которые проводятся с учетом требований Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

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Адвокату готовится сообщение о подозрении адвокату по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины. Также в районный суд Запорожья готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3071732
 
 
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були ці судді чесними і порядними, то і хабар ніхто б не вимагав за інформацію.... адвоката посадити за шантаж, а цих дибілів звільнити за профнепридатністю
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Как это адвокат требовал у судей? Обычно все наоборот.
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Скорее всего требовал вернуть деньги не отработанные судьей!
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Судьи за дисциплинарный проступок отвечать не будут, от опасного адвоката избавились, предприятие отжали.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАдвокат, вымогавший у судей 35 тыс. долл., задержан в Запорожской области, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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