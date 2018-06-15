EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  187  0
Все про:армия (6930) медицина (1602) учения (1762) подготовка (130)

 В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

На базе 169 Учебного Центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины состоялся конкурс на лучшего специалиста по тактической медицины и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины, где принимали участие представители видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

Читайте: Богомолец: Послы "Большой семерки" впечатлены качеством подготовки парамедиков тренингового центра

"Всего участие в конкурсе приняли 26 военнослужащих-специалистов тактической медицины и отделение сбора и эвакуации раненых видов Вооруженных Сил Украины. Цель проведения конкурса (соревнования) - повышение знаний личным составом тактической медицины путем отработки практических действий", - говорится в сообщении.

В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 01
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 02

"Конкурс предусматривал проведение испытаний в номинациях: оперативно-тактическая, специальная, организация и проведение медицинской эвакуации, которые включают в себя задания для определения лучшего отделения сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины. Все участники конкурса имеют опыт выполнения задач в районе проведения АТО (ООС). Среди них те, кто эвакуировали раненых под Авдеевкой, принимали участие в защите Луганского и Донецкого аэропортов, а также отличились в Песках и Торецке", - отметили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второй выпуск боевых медиков по стандарту НАТО состоялся в 205-м Учебном Центре. ВИДЕО


В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 03
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 04
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 05
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 06

Особого внимания заслуживает военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с позывным "Апостол", который начал войну в 2014 году в составе ДШВ ВС Украины. Получил ранение обеих рук и ног, потерял ногу и имеет протез. На "Invictus games - 2018 года" стал серебряным призером в велогонке по шоссе. Во время пребывания в составе АТО (ООС) лично оказывал помощь раненым товарищам, самостоятельно проходил множество тренингов по тактической медицине,и является первым военнослужащим Вооруженных Сил Украины, который после увольнения с военной службы восстановился в Вооруженных Силах Украины и продолжает службу.


В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 07
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 08

Призовые места в конкурсе на лучшего специалиста по тактической медицины получили:
I-е место – представитель Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины;
II-е место – представитель Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
III-е место – представитель Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.


В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 09
В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых 10

Призовые места в конкурсе на лучшее отделение сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины получили:
I-е место – команда Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины;
II-е место – команда Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
III-е место – команда Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
По словам организаторов и участников соревнований, опыт полученный в таких конкурсах поможет действовать еще эффективнее и слаженнее во время выполнения заданий в районе проведения операции Объединенных Сил и противодействовать российско-оккупационным войскам.

Источник: https://censor.net.ua/p3071730
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх