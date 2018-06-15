 В ВСУ определили лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Всего участие в конкурсе приняли 26 военнослужащих-специалистов тактической медицины и отделение сбора и эвакуации раненых видов Вооруженных Сил Украины. Цель проведения конкурса (соревнования) - повышение знаний личным составом тактической медицины путем отработки практических действий", - говорится в сообщении.





"Конкурс предусматривал проведение испытаний в номинациях: оперативно-тактическая, специальная, организация и проведение медицинской эвакуации, которые включают в себя задания для определения лучшего отделения сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины. Все участники конкурса имеют опыт выполнения задач в районе проведения АТО (ООС). Среди них те, кто эвакуировали раненых под Авдеевкой, принимали участие в защите Луганского и Донецкого аэропортов, а также отличились в Песках и Торецке", - отметили в Генштабе.

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Особого внимания заслуживает военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с позывным "Апостол", который начал войну в 2014 году в составе ДШВ ВС Украины. Получил ранение обеих рук и ног, потерял ногу и имеет протез. На "Invictus games - 2018 года" стал серебряным призером в велогонке по шоссе. Во время пребывания в составе АТО (ООС) лично оказывал помощь раненым товарищам, самостоятельно проходил множество тренингов по тактической медицине,и является первым военнослужащим Вооруженных Сил Украины, который после увольнения с военной службы восстановился в Вооруженных Силах Украины и продолжает службу.







Призовые места в конкурсе на лучшего специалиста по тактической медицины получили:

I-е место – представитель Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины;

II-е место – представитель Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;

III-е место – представитель Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.







Призовые места в конкурсе на лучшее отделение сбора и эвакуации раненых Вооруженных Сил Украины получили:

I-е место – команда Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины;

II-е место – команда Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;

III-е место – команда Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

По словам организаторов и участников соревнований, опыт полученный в таких конкурсах поможет действовать еще эффективнее и слаженнее во время выполнения заданий в районе проведения операции Объединенных Сил и противодействовать российско-оккупационным войскам.