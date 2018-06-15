 Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

За 20 тыс грн пограничник обещал не создавать искусственных препятствий при выполнении договора поставки снаряжения (рюкзаков) для военнослужащих Черновицкого пограничного отряда.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты при проведении обыска его автомобиля.

Решаются вопросы сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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