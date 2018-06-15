 Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
За 20 тыс грн пограничник обещал не создавать искусственных препятствий при выполнении договора поставки снаряжения (рюкзаков) для военнослужащих Черновицкого пограничного отряда.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты при проведении обыска его автомобиля.
Решаются вопросы сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
...Хозяин на Банковой и кум в ГПУ ...
Посмотрите на 3-х этажные дома 25-летних таможенников и пограничников на Западной Украине рядом с папами и мамами живущими по соседству в таких хоромах, шо английским принцесам и и принцам остается только мечтать.