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Все про:Черновицкая область (263) взятка (3859) пограничники (1083) Военная прокуратура (600)

 Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

За вымогание и получение взятки задержан заместитель начальника Черновицкого пограничного отряда - начальник отдела обеспечения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 01

За 20 тыс грн пограничник обещал не создавать искусственных препятствий при выполнении договора поставки снаряжения (рюкзаков) для военнослужащих Черновицкого пограничного отряда.

Смотрите: Инспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении 400 долл. взятки, - прокуратура

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты при проведении обыска его автомобиля.

Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Решаются вопросы сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Также смотрите: Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3071714
 
   
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Судя по всему уркаинские органы - не такие уж карающие как они корчат из себя !!! Замначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2304
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русский иди домой тут водки нет. Заступника начальника Чернівецького прикордонного загону затримано на хабарі 20 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4665давай Пахомов тут тебе не рады.
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...о так от -- судя по всему: в Украине два главных коррупционных центра -- Западная Украина и ВР.

...Хозяин на Банковой и кум в ГПУ ...
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презерватив российский под немецким флагом! как оригинально!
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Вот когда, после такой заметки, генерал, командующий погранслужбой, уйдёт на следующий день в отставку, а его преемник, после подобного случая, тоже, тогда взятки на кордоне волшебным образом прекратятся. (А так как они, то и я бы смог командовать, и училища не надо).
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У них,таможенников и пограничников на границе Украины с ЕС если 20 000 гришек за смену на карман не положил, то день пропал и хоть убей перед женой фуй отчитается.

Посмотрите на 3-х этажные дома 25-летних таможенников и пограничников на Западной Украине рядом с папами и мамами живущими по соседству в таких хоромах, шо английским принцесам и и принцам остается только мечтать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамначальника Черновицкого погранотряда задержан на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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