 Настоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Тоже хочешь?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Классическая защита

Настоящая Россия

Воды нет, но вы держитесь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО

Газопровод в спину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции

Дежавю́

Чемпионат по терроризму

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"

Привычная риторика

Озабоченность и гарантии

Многоходовочник

Пропаганда "русского мира"

Где-то на мокшанских болотах

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