 Настоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Тоже хочешь?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дякую дуже", - полуголый мужчина вышел на сцену во время выступления Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Классическая защита
Настоящая Россия
Воды нет, но вы держитесь!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Катастрофа! Все засыхает и все мучаются. Мы-то "за", чтобы вода была, но это все от Украины зависит", - жители оккупированного Армянска. ВИДЕО
Газопровод в спину
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы надеемся, что Украина будет получать газ через Болгарию и Румынию, - Порошенко на открытии газопровода TANAP в Турции
Дежавю́
Чемпионат по терроризму
Читайте на "Цензор.НЕТ": Стивен Кинг призвал освободить Сенцова: "Время истекает, и он может умереть за свои взгляды"
Привычная риторика
Озабоченность и гарантии
Многоходовочник
Пропаганда "русского мира"
Где-то на мокшанских болотах
Больше фотошопов смотрите здесь