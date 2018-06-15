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 Фоторепортаж
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 Настоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Классическая защита

Настоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

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Настоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Где-то на мокшанских болотах

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3071710
 
   
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Классная подборка. А над "Классическая защита" я в голос заржал.
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сколько писать! не на мокшанских, а на мордовских болотах!
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"Настаящая расея" и "Будапештский меморандум" - это "5"!
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вьюлька сделала подарок своим конкурентам на выборах своей рекламой на youtube Справжня Росія, газопровід у спину, дежавю. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7611
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А вот над Ыном с Трампом смеяться как-то и не хочется...
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Цензор ровняет Украину и кндр ? СБУ вы где ?
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В залік - "Настоящая Россия" та "любі мої", з новим курсом.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНастоящая Россия, газопровод в спину, дежавю. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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