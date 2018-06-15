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 Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных. ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении на 60 суток ареста подозреваемому в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Павлу Бялаю и определился с составом присяжных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Суд провел предварительный отбор присяжных. Одного отвела прокурор. Теперь из шести отобранных присяжных автораспределение выберет трех основных и одного резервного.

Кроме того, суд продлил меру пресечения Бялаю на 60 суток.

Следующее судебное заседание состоится 31 июля в 15:00.

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 01
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 02
Подозреваемый Павел Бялай

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 03
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 04
Прокурор Малашич

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 05
Судьи

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 06
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Веремия Бялаю и выбрал присяжных 07
Близкие погибшего журналиста

Напомним, журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит во время Революции Достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.

По данным следствия, Павел Бялай входил в группу титушек, организатором которой был ранее судимый Юрий Крысин. Согласно материалам следствия, именно Бялай стрелял из огнестрельного оружия по такси, в котором ехал Веремий и еще двое людей, а после лично вытащил его из автомобиля и вместе с Крысиным и другими титушками начал избивать журналиста.

Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/p3071697
 
 
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