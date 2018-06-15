 Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражей г. Харькова, право собственности на который не зарегистрировано, хранятся незаконно изготовленные ликероводочные изделия.

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На основании постановления суда проведен обыск, по результатам которого изъяты из незаконного оборота и переданы на ответственное хранение почти 10 тыс. литров коньяка в запрещенной законодательством таре "Tetra-Pack" без маркировки.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 3, 5 млн грн.

С изъятых ликероводочных изделий отобраны образцы продукции, которые направлены на исследование.









Продолжается следствие.