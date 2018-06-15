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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1341) налоговая милиция (1258) фальсификат (271) Харьков (3884) ГФС (2620)

 Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области ликвидировали незаконный склад алкоголя и изъяли крупную партию фальсификата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что в одном из гаражей г. Харькова, право собственности на который не зарегистрировано, хранятся незаконно изготовленные ликероводочные изделия.

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На основании постановления суда проведен обыск, по результатам которого изъяты из незаконного оборота и переданы на ответственное хранение почти 10 тыс. литров коньяка в запрещенной законодательством таре "Tetra-Pack" без маркировки.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 3, 5 млн грн.

С изъятых ликероводочных изделий отобраны образцы продукции, которые направлены на исследование.

Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн 01
Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн 02
Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн 03
Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн 04

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3071678
 
   
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ну еще поднимите цену - такого еще больше будет. У- Утырки у власти))
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А где находятся законные склады фальсифицированного алкоголя?
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С поднятием цен анкоголики вымрут от суррогату за тыждень.
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Добавити трохи метанола,та відправити на дамбас.
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И чего теперь допа и гепа будут продавать? Кокс из Аргентины ведь тоже не дошёл. Незаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5722
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Литру элитного вискаря в тетрапаке можно купить за 150 грн. Типа из Италии, контрабандный товар, знакомый чувак занимается, качество ништяк. Мулька стандартная. Тока печень своя собственная. В такие времена пить можно только своё.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконный склад фальсифицированного алкоголя ликвидирован в Харькове: изъято продукции ориентировочно на 3,5 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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