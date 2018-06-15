 На родственников и неимущих друзей беглого экс-главы Высшего хозсуда Татькова записано около сотни объектов элитной недвижимости в Украине и в Испании, - СХЕМЫ. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка "Радио Свобода", ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, анонсируя новое расследование.

"Получили фотографии, которые как нельзя лучше иллюстрируют наше новое расследование. На всех этих людей на фото оформлено около 100 объектов недвижимости в Украине. Они становились владельцами новых квартир, земли и домов синхронно с тем, как Виктор Татьков двигался по карьерной лестнице - переезжал работать из местного донецкого суда в Киев, возглавлял Высший хозяйственный суд. Через который окружение Януковича держало на контроле экономику страны", - пишет Седлецкая.

"Имущество эти люди передоверяли - или же судье, или его спутницы Ярославе, матери его детей. Своих легальных денег на квартиры у них не было (мы проверили). Типичная схема сокрытия настоящим владельцем своих коррупционных доходов", - отмечает журналистка.

"Сам судья бежал в Австрию за неделю до того, как ему собирались вручать подозрение. Где даже попросил о политическом убежище. Пока Австрия выносит решение - его могут экстрадировать в Украину. Это может длиться около года. Зачем это все искать?

Потому что это имущество должно быть арестовано, а после доказательства вины чиновника в суде - конфисковано в пользу государства.

А это - несколько сотен миллионов гривен. Готовый годовой бюджет небольшого города", - заключает журналистка.

Судейская карьера Виктора Татькова началась из Донецка, где он работал в местном апелляционном суде. В 2004 году ему подарили 5-комнатную квартиру на одной из центральных улиц города - Постышева.

Пока карьера Татькова шла вверх, его официально бывшая жена Ярослава Красильникова (Татьков и Красильникова поженились в 2005-м, и уже через несколько месяцев развелись - ред.) также шаг за шагом улучшала свое благосостояние. Согласно данным реестра, до 2010 года женщина обладала двухкомнатной квартирой и парковочным местом в Донецке, а начиная с 2010 года, когда Татьков перебрался в Киев, чтобы возглавить Высший хозяйственный суд Украины, у нее появляется три квартиры, два парковочных места и дом в Донецке, а также квартира в Крыму (в Алуште). Еще через год - в 2011-м - квартира в Киеве, а в 2012 году - еще четыре квартиры и паркоместа в Донецке.

Всего на Ярославу Красильникову в Украине записаны 23 объекта недвижимости. При этом, по данным "Схем" из налоговой, до переезда в столицу за 12 лет она официально заработала чуть больше 280 000 гривен, а с 2011-го до 2012-го - лишь чуть более одного миллиона. Этого вряд ли хватило бы на приобретение всего этого имущества.

Интересно, что сам судья, по сравнению с официально бывшей женой, имеет гораздо меньше недвижимости. Всего, по данным реестра, Виктор Татьков владеет двумя квартирами в оккупированном Донецке и небольшим домом в Донецкой области.

"Так не является ли развод способом скрыть имущество, записывая его на официально уже чужих людей, которых формально теперь не нужно указывать в декларации?", - задают вопрос авторы материала.

"Есть практика фиктивных так называемых разводов, когда имущество оформляется на одного из супругов", - объясняет сокоординатор Общественного совета добродетели Галина Чижик. - Соответственно, официально судья с женой или с мужем разводится и имеет причину не декларировать все это имущество, говорит о том, что общих прав и обязанностей мы не имеем, совместно не проживаем - соответственно, не имею никакого отношения к имуществу своей бывшей жены или мужа".

Именно поэтому "Схемы" решили исследовать ближайшее окружение беглого судьи и обнаружили: вышеупомянутое имущество - далеко не вся недвижимость, к которой может иметь отношение бывший глава Высшего хозяйственного суда. Часть ее, похоже, регистрировалась и на других близких лиц из окружения Виктора Татькова.

"В распоряжении "Схем" оказалось фото, которое лучше всего поможет разобраться в связях бывшего председателя Высшего хозяйственного суда. Хоть и не все лица на нем являются публичными, впрочем, все они - не чужие судье люди, которые, по странному стечению обстоятельств, вместе с развитием карьеры Татькова, обзаводились элитным имуществом. Хотя своих собственных официальных доходов на такие ценные покупки едва бы хватило. Вместе с Виктором Татьковым на фото можно увидеть его официально бывшую жену Ярославу Красильникову и их близких друзей - трех сестер: Евгению и Валерию Катасоновых и Анну Братусь с мужем Антоном Яицьковым.

Более двадцати объектов недвижимости на окружение Виктора Татькова записано в одном из жилых комплексов столицы - "Новопечерские Липки". По данным риэлторов, в среднем один квадратный метр квартиры в этом комплексе стоит минимум полторы-две тысячи долларов.



В частности, здесь имеет квартиру Ярослава Красильникова, а у Анны Братусь сам Татьков арендовал в "Новопечерских Липках" две квартиры, что зафиксировано в его декларации за 2016 год.

В общем, согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, на подругу семьи судьи Анну Братусь зарегистрированы 53 объекта недвижимости в Украине, большинство из которых, как выяснили "Схемы", были приобретены во времена карьерного взлета Виктора Татькова.

Например, в 2010 году она стала обладательницей 4 квартир в Киеве - в комплексе "Новопечерские липки", в 2012 году - квартиры в Донецке, в 2013 году - двух домов в Донецке и области, квартиры в Алуште (Крым), еще одной квартиры в Киеве, а также 14 квартир и 18 машиномест в закрытом загородном комплексе в Плютах под Киевом.

Анна Братусь - оперная певица. Видео с ее выступлениями можно легко найти в сети. "Могла ли она приобрести это элитное имущество сама? Вряд ли. По крайней мере официально заработанных средств. По данным Государственной фискальной службы, всего за 15 лет женщина заработала чуть меньше 900 000 гривен", - говорится в расследовании.

Ее муж - юрист Антон Яицьков, который также на фото позирует вместе с Татьковым, тоже владеет недвижимостью в "Новопечерских Липках": двумя квартирами и парковочными местами. В то же время, по данным Государственной фискальной службы Украины, за 19 лет его общие доходы не превысили двух миллионов гривен, чего вряд ли хватило бы на приобретение недвижимости в одном из самых дорогих столичных жилых комплексов бизнес-класса.

Сестра Анны Братусь - Валерия Катасонова, которая также рядом с судьей на совместной фотографии, тоже имеет недвижимость бизнес-класса в Киеве.

На нее зарегистрированы 4 квартиры и 6 паркомест в "Новопечерских Липках". Как выяснили "Схемы", работает Валерия Катасонова в одном из киевских дизайнерских бюро. По данным ГФСУ, с 2004-го до 2015 года общие доходы женщины суммарно составили чуть больше 750 000 гривен. Этих денег не хватило бы и на одну квартиру.

Еще одна сестра - Евгения Катасонова, которая также есть на совместном с Татьковым фото - бывшая сотрудница аппарата Высшего хозяйственного суда. Вместе с Татьковым она подозревается во вмешательстве в работу автоматизированной системы распределения рассмотрения судебных дел. Сейчас Катасонова, как и сам судья, скрывается от следствия за границей, в Москве. Впрочем, застать дома ее или членов его семьи не удалось.

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"Итак, получается, что Виктора Татькова, Ярославу Красильникову, Валерию Катасонову, а также Анну Братусь с мужем Антоном Яицьковым связывают не только дружеские отношения, о чем свидетельствуют совместные фотографии с отдыха, но и то, что улучшение их благосостояния происходило синхронно с карьерным взлетом судьи", - отмечают журналисты.

Юристы объясняют: кроме оформления имущества на прежних супругов или родственников, также существует практика, когда недвижимость "записывают" на лиц, не связанных родственными узами.

"Это делается как раз с той целью, чтобы сложнее было отследить эти факты оформления имущества на родственников. Потому что если факты родственных завязок известны, тем сложнее найти связь с людьми, которые не являются родственниками судьи", - говорит сокоординатор Общественного совета добродетели Галина Чижик.

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В распоряжении "Схем" также оказались выдержки из реестра сделок, которые свидетельствуют о существовании доверенности на покупку и распоряжения недвижимостью и банковскими сейфами, которые все эти близкие судье-беглецу лица передовали ему или Ярославе Красильниковой.

В 2011 году, когда Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, его уже официально бывшая жена Ярослава Красильникова предоставила ему доверенность на распоряжение любым своим недвижимым имуществом. Сама Красильникова получала доверенности на пользование индивидуальными сейфами от Валерии Катасоновой. А ее сестра, Анна Братусь, предоставила Красильниковой доверенность на покупку квартиры в столичном ЖК "Новопечерские липки". Той квартиры, которой официально владеет Братусь. Той квартиры, которую потом арендовал судья и указывал это в декларации.

"Может это все подтверждать, что реальным владельцем этого имущества и даже денег в банковском сейфе не тот, кто числится в реестре, а тот, кому это имущество в конце концов передоверяют - сам судья Татьков и мать двоих его детей?", - говорится в сюжете.

"Фактически, как можно увидеть из этих доверенностей, право пользования распоряжения этим имуществом перешло к судье. То есть, можно утверждать, что он является фактическим владельцем этого имущества ", - отмечает юрист Дмитрий Кострюков и добавляет, что оформление имущества на третьих лиц также усложняет процесс его дальнейшей конфискации в пользу государства.

Журналисты также выяснили, что на фирму бывшей жены судьи-беглеца 58-летней дончанки Зои Татьковой записано дявять объектов элитной недвижимости в Испании.