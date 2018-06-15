 Военная контрразведка задержала наемника "ДНР" с арсеналом оружия, - штаб ООС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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Сообщается, что 35-летний мужчина, который поселился у родственников на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, с 2014 года находился в рядах боевиков "ДНР" и с оружием в руках противостоял украинским военным.

"Во время задержания, по месту жительства боевика, военные контрразведчики изъяли: два пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. При достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.