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Все про:контрразведка (69) СБУ (12595) операция Объединенных сил (223)

 Военная контрразведка задержала наемника "ДНР" с арсеналом оружия, - штаб ООС. ФОТО

В начале июня 2018 года вблизи Славянска на Донетчине сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил задержан боевик "ДНР", который имел при себе целый арсенал оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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Сообщается, что 35-летний мужчина, который поселился у родственников на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, с 2014 года находился в рядах боевиков "ДНР" и с оружием в руках противостоял украинским военным.

"Во время задержания, по месту жительства боевика, военные контрразведчики изъяли: два пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. При достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Военная контрразведка задержала наемника ДНР с арсеналом оружия, - штаб ООС 01

Военная контрразведка задержала наемника ДНР с арсеналом оружия, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071658
 
   
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Он же не герой Украины и садит его нельзя и потому отпустят его с извинениями
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Ето уже который задержанный разейский боевик а потом отпущенный нашими судами?
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... поселился у родственников на подконтрольной украинской власти территории Донецкой областиИсточник: https://censor.net.ua/p3071658...
Родственники про оружие, естественно, ни сном ни духом...
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Это человек Парашенка .Президентик самолично неоднократно заявлял - что там его люди !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная контрразведка задержала наемника "ДНР" с арсеналом оружия, - штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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