 Водитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook автор dtp.kiev.ua Влад Антонов, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Водитель автобуса с пассажирами скончался за рулем в центре Киева

Инцидент произошел 06:20 в пятницу, 15 июня, около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича). По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.

Неуправляемое транспортное средство самостоятельно остановил учитель. В результате, никто из детей не пострадал.

Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь.

Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.



