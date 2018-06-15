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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16020) несчастный_случай (196) смерть (5025) транспорт (1194)

 Водитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель. ФОТО

В Киеве водитель автобуса с детьми внезапно умер за рулем, после чего неуправляемое транспортное средство остановил учитель.

Об этом сообщил в Facebook автор dtp.kiev.ua Влад Антонов, информирует Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 06:20 в пятницу, 15 июня, около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича). По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.

Неуправляемое транспортное средство самостоятельно остановил учитель. В результате, никто из детей не пострадал.

Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь.

Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.

Водитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель 01
Водитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071642
 
 
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Честь и слава учителю - иначе всё могло закончиться мрачнее.
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Учитель - молодец! Среагировать правильно в нештатной ситуации - достойно высших похвал!
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а все потому что не нарушал скоростной режим,ехал бы быстро,не успели бы остановить автобус
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Где б он разогнался? И для чего, если там натыкано три светофора подряд
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Виталька - такой человечек, у него все должно быть - параллельно и перпендикулярно.
Может он уволенный ГАИшник, не прошедший аттестацию из этого ролика?
https://youtu.be/i79yY97lROo
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проблема
в том- что имеется способ- который не хотят внедрять авто-производители, по
аналогии с поездом, а в Европе, чтобы вы знали- управляет составом 1 машинист,
в зависимости от стажа работы, опыта и квалификации один ведет маршрут до 1 час,
а второй до 3, а третий и до 5 часов.. в кабине машиниста стоит датчик учета
пульса машиниста, если пульса нет автоматика поезда от команды датчика начинает
сама тормозить, она же срабатывает- если машинист прогавил скоростной режим и
сигнал семафора, который предписывал конкретные ограничения в скорости до10 км-
час. до 25 до 40 сигнал СТОП или движение до сигнала стоп, но не выше 5 км час. или у машиниста
датчик зафиксировал нарушения сердечного ритма брадикардию, или тахикардию,
аритмию...
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Кстати, да.
Второй случай за месяц, и я где-то уже говорил, что иногда возникает мысль (особенно когда видишь за рулём хрыча, который если не Членина, то Сралина точно застал) - надо бы и машины оснащать какими-то системами для подобных случаев. Удар Hoz de la Muerte не всегда можно предсказать, и водитель элементарно может потерять сознание... В любом случае последствия могут быть страшными.
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Николай М на доргах должно быть безопасно,но я вижу у тебя проблемы с логикой и соображалкой вообще,пример с гаишником показатель,он бы только рад был если бы ты нарушал и платил
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Получал бы водитель зарплату 2000 евро в месяц он бы не захотел умирать.
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Он бы писал тут про зубожиння и про желаемую зарплату в 5000 евро
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5000 евро это в перспективе. Пока речь идет о зарплате в 2000 евро в месяц. ЧТО БЫ ЛУЧШЕ ЖИТЬ НАДО БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ БАСТОВАТЬ.
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Неуместный юмор. А вот обязательный медосмотр с измерением давления перед сменой - это должно быть правилом.
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еще один ...,
а расскажи ка, мил человек, как этот медосмотр с измерением давления перед сменой (который и есть обязательным перед выходом на линию) может выявить тромб и указать время его отрыва или время смерти?
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Потому что тромб просто так не обрывается - всегда предварительно давление выше нормальногою
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в 50 лет проблем с давлением не бывает. Но если сильный стресс, то и в 30 можно умереть.
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Автобус в 6.20 уже находился на линии. Водитель поднимается в 4-00 - 4.30, чтобы подготовить автобус и выехать на маршрут. Ранние подъемы, постоянное состояние стресса... Как правило, после выхода на пенсию, период дожития водителя городских маршрутов (на пенсии) составляет меньше года... А вот прокурВоры, судьи, продажные генералы сладко спят, вкусно жрут и живут долго. Равенство?
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женщины в среднем живут дольше мужчин, безобразие
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)))) ну да, ну да... Я в 45 инфаркт пережил, так что не надо ля-ля о давлении.
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это вы, как медик с высшим медицинским образование заявили или на рынке кто рассказал?
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освежу вашу память:

плотные сгустки крови (тромбы), сформировавшиеся в магистральных венах, отрываются от стенки сосуда, с потоком крови попадают в правые отделы сердца и далее ...
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Это какой-то капец! Уже второй случай за месяц...
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Это не капец, это - жизнь. А в жизни всякое бывает. У водителя скорее всего тромб оторвался.
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А Шо вихочете? Жара, мгнітні бурі та таке інше...
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Это уже не первый раз.
Владельцы маршрутов и автобусов забили на медосмотр водителей,
как годовой, так и предрейсовый.
Отсюда все беды.
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А сам характер работы? Перегруженные улицы, гарь, смог, стресс... Низкая зарплата, нерегулярность приема пищи, отсутствие бытовых условий на работе (тот же туалет, извините). И вот результат. Да, еще чуть не забыл, отношение работодателей к работникам, как к батарейкам: не понравилась, отработала свое - выбросил.
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Водители маршруток работают по 12 часов. КЗОТ? Не, не слышали...
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Режим работы дальнобоев на "загнивающем западе":
4 часа поездка, час перерыв, снова 4 и всё, спатки!!!! 2 выходных. от 2000 евро зп.
Но тож Запад...
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шас стыцькы - чьколядные 6ки, набегут и начнут нам ездить по ушам, шо импортный вадзицель, даже спит в 3-5 раза, производительней наших
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Вижу в этом два плюса: дети не пострадали; водитель умер легкой и быстрой смертью.
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Да, только есть один небольшой минус: водителю не было еще и 50-ти..
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Да, это минус, как и переработка маршруточников за рулем.
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Работа у нас:
В 3 выезжаешь на Киев (400 км), 10 тонн груза, в столице 30 точек выгрузка и оплата, потом назад, чтоб успеть на след день, шестидневка. За 400 евро в месяц. Работайте сами за такие подачки!!!!
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Вы написали горькую правду. Работал с одной киевской компанией-дистрибьютором: жесть (хоть и не люблю этого слова). Были водители из пригорода, чтобы не тратить время на дорогу, спали в чуланчиках на складе, выезд на доставку в 4-5 утра, возврат не раньше 20-00. Средний стаж работы в компании - меньше года. Какое уж тут здоровье...
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Так не работай и не ной или ищи лучше что-то. Кто на что учился. Иди вон, как моя невестка, собирай тару на складе и получай 6-7 тысяч в месяц (десятичасовая пятидневка в ночную). А мужики приезжие, которые на погрузчиках там работают, по 10-12 имеют, минус общага за 600 гривен в месяц, еда.
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Молодь втікає за кордон , старики вмирають на робочому місці . Якщо не почати платити чесні європейські зарплати , перспективи суспільства будуть трагічні .
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Та натягуй вже білу простиночку та повзи на цвинтар. Задовбали, нитіки, постійно сидять-гядять в соцмережах і ждуть європейські зарплати Водій автобуса з дітьми помер за кермом: транспорт зупинив учитель - Цензор.НЕТ 7565
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель. ФОТО
 
 
 
 
 
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