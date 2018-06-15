 Водитель автобуса с детьми умер за рулем: транспорт остановил учитель. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook автор dtp.kiev.ua Влад Антонов, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 06:20 в пятницу, 15 июня, около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича). По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.
В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.
Неуправляемое транспортное средство самостоятельно остановил учитель. В результате, никто из детей не пострадал.
Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь.
Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.
Может он уволенный ГАИшник, не прошедший аттестацию из этого ролика?
https://youtu.be/i79yY97lROo
в том- что имеется способ- который не хотят внедрять авто-производители, по
аналогии с поездом, а в Европе, чтобы вы знали- управляет составом 1 машинист,
в зависимости от стажа работы, опыта и квалификации один ведет маршрут до 1 час,
а второй до 3, а третий и до 5 часов.. в кабине машиниста стоит датчик учета
пульса машиниста, если пульса нет автоматика поезда от команды датчика начинает
сама тормозить, она же срабатывает- если машинист прогавил скоростной режим и
сигнал семафора, который предписывал конкретные ограничения в скорости до10 км-
час. до 25 до 40 сигнал СТОП или движение до сигнала стоп, но не выше 5 км час. или у машиниста
датчик зафиксировал нарушения сердечного ритма брадикардию, или тахикардию,
аритмию...
Второй случай за месяц, и я где-то уже говорил, что иногда возникает мысль (особенно когда видишь за рулём хрыча, который если не Членина, то Сралина точно застал) - надо бы и машины оснащать какими-то системами для подобных случаев. Удар Hoz de la Muerte не всегда можно предсказать, и водитель элементарно может потерять сознание... В любом случае последствия могут быть страшными.
а расскажи ка, мил человек, как этот медосмотр с измерением давления перед сменой (который и есть обязательным перед выходом на линию) может выявить тромб и указать время его отрыва или время смерти?
плотные сгустки крови (тромбы), сформировавшиеся в магистральных венах, отрываются от стенки сосуда, с потоком крови попадают в правые отделы сердца и далее ...
Владельцы маршрутов и автобусов забили на медосмотр водителей,
как годовой, так и предрейсовый.
Отсюда все беды.
4 часа поездка, час перерыв, снова 4 и всё, спатки!!!! 2 выходных. от 2000 евро зп.
Но тож Запад...
В 3 выезжаешь на Киев (400 км), 10 тонн груза, в столице 30 точек выгрузка и оплата, потом назад, чтоб успеть на след день, шестидневка. За 400 евро в месяц. Работайте сами за такие подачки!!!!