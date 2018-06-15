 Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после начала заседания, в силу технических причин, было принято решение начать зачитывание обвинительного приговора в августе.

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На заседание явились прокурор Александр Жила, потерпевшая Валентина Бузина, мать погибшего, обвиняемые Александр Медведько, Дмитрий Полищук и трое защитников.

Также в зал пришли присяжные, из которых следовало сформировать суд. Но этого не произошло.

"Согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня, - разъяснила руководитель пресс-службы прокуратуры города Надежда Максимец. - Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования суда присяжных и законности их работы. Поэтому суд принял решение перенести заседание".

Мать Бузины восприняла такое решение с негодованием и не сдерживала своих эмоций в зале суда.

Следует отметить, что материалы дела были переданы в суд в ноябре прошлого года и с тех пор процесс все время переносится.













Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.



Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".



После задержания суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевал.



9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00.



31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.



Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.



25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.



Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

28 ноября прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля.