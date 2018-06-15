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 Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание для рассмотрения по сути дела об убийстве журналиста Олеся Бузины на 9 августа.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после начала заседания, в силу технических причин, было принято решение начать зачитывание обвинительного приговора в августе.

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На заседание явились прокурор Александр Жила, потерпевшая Валентина Бузина, мать погибшего, обвиняемые Александр Медведько, Дмитрий Полищук и трое защитников.

Также в зал пришли присяжные, из которых следовало сформировать суд. Но этого не произошло.

"Согласно закону суд должен вручить присяжным сообщение о вызове с перечнем их прав и обязанностей за 7 дней до заседания. Данный термин не был выдержан в связи с тем, что автоматизированная система суда определила присяжных только в пятницу, 8 июня, - разъяснила руководитель пресс-службы прокуратуры города Надежда Максимец. - Соблюдение этой процедуры имеет существенное значение для формирования суда присяжных и законности их работы. Поэтому суд принял решение перенести заседание".

Мать Бузины восприняла такое решение с негодованием и не сдерживала своих эмоций в зале суда.

Следует отметить, что материалы дела были переданы в суд в ноябре прошлого года и с тех пор процесс все время переносится.

Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 01
Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 02
Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 03
Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 04
Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 05
Суд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций 06

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А.Медведько и Д.Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2".

После задержания суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей и неоднократно ее продлевал.

9 декабря 2015 года Печерский суд изменил меру пресечения для Полищука с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 3 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Полищука с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22.00 до 6.00.

31 декабря 2015 года суд изменил меру пресечения Медведько на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. 28 января 2016 года Печерский суд изменил круглосуточный домашний арест Медведько на частичный - с 19.00 до 8.00.

Подозреваемые категорически отрицают свою вину. На многочисленные суды по избранию им меры пресечения постоянно приходит большое количество людей, их родственники, соратники, друзья и знакомые.

25 марта 2016 года Печерский райсуд отпустил Медведько под личное обязательство. 18 апреля Апелляционный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на это решение Печерского суда. Таким образом, с 26 мая Медведько уже не должен носить электронное средство слежения.

Также 25 марта Печерский суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для другого подозреваемого в убийстве Бузины - Полищука. 26 апреля Апелляционный суд Киева подтвердил законность этого решения.

28 ноября прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука, а заседание суда делу убийства журналиста Бузины назначили на 9 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/p3071636
 
 
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Да там самострел. Тут и спорить нечего.
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Як могла українська мати виховати сина, що так ненавидів Україну?
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Сепаратист с Одессы по фамилии Чмырь тоже имеет родствеников -украинцев, а отец просто конченое дерьмо.
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Где Вы прочитали, что Бузина ненавидел свою страну. Вообще что нибудь читали из его работ.
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По-моему одна из работ носила название "Вурдалак Тарас Шевченко". Не так ли? В одном только названии уже веет украинским патриотизмом, не правда ли? его просто мало было убить.-размазать в мокрое пятно даже было бы для него честью.
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Носил бы Бузина с собой топор с ним бы ничего плохого не случилось.
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Топор против дидового Шмайсера не канает Суд щодо вбивства Бузини знову перенесли: мати загиблого не стримала емоцій - Цензор.НЕТ 2241
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Дал бы себе по дурной голове и ничего бы не случилось.
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Про присяжных - очередная ложь порошенковских холуев. Причина, возможно, эта:
Активисты националистической организации С14 преградили дорогу кортежу Генерального прокурора Юрия ЛуценкоКак сообщил координатор С14 Сергей Мазур в Facebook, активисты организации остановили кортеж Генпрокурора, протестуя против суда над Андреем Медведько и Денисом Полищуком, которых обвиняют в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.«Хотели поговорить о ручном правосудии над героями войны Медведьком и Полищуком», - написал он.По словам Мазура, Юрий Луценко под охраной сбежал с места проведения акции. Суд щодо вбивства Бузини знову перенесли: мати загиблого не стримала емоцій - Цензор.НЕТ 6720 Читайте также: В пре
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мать есть мать! для кого то он погань рашистская, а для неё сын, но всё одно мир стал чище.
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Скільки матерів виратили своїх синів в тому числі і через таких як бузина..
Не можу співчувати
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У Мотороллы тоже была мать. Так что, носиться и пылинки надо было сдувать с пидара, потому-что у него есть мать?
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Его КАЗНИЛИ, за государственную измену сознательные граждане (чего не сделало государство ОЛИГАРХОВ, во главе ГЛАВНЫМ ИЗМЕННИКОМ), Власть боится общественного резонанса, если обвиняемых признаю "виновными", этот приговор может дать толчок к серьёзным последствиям вплоть до свержения антиукраинской олигархической власти!
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Не шкода цю бабцю. Бо виростити таке відверте українофобське лайно нормальна людина не змогла б.
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На...рать на Бузину. Всем предателям туда дорога и как можно быстрее
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Эта мразь вспомнила о справедливости и чести, а что же она не вспоминает, какую скотину воспитала.
Там нет состава преступления, суд по этому делу нужно закрыть, а обвиняемых отпустить.
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Мамі треба було так зі своїм сином-виродком говорити. Щодня виховувати.
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как это не дико, но у всех подонков были матери! и у Гитлера и у Чикатилло и у Пол Пота и даже у хуйло!!!
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Важкий осадок... маму можна зрозуміти і поспівчувати. Але те, що скарали виродка, що ненавидів свій народ, свою державу, публічно паплюжив національні святині, цінності, Героїв України - то саме там і здійснився акт вищої справедливості.
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одним словом "твою бузинячу мать" Суд щодо вбивства Бузини знову перенесли: мати загиблого не стримала емоцій - Цензор.НЕТ 2988 земля йому бетоном
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кто не знает, расскажу. похоронен этот отбросок (о мёртвых или никак или хорошо).на Берковцах в Киеве, справа при входе на кладбище, на участке почётных захоронений сразу за церКовью среди могил наших Героев погибших на донбассе. Грустно видеть такое соседство. Может в аду он прозреет.Но не факт
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Старой суке лучше было не производить на свет выродка,
Чтобы не истерить потом в судах.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд по убийству Бузины снова перенесли: мать погибшего не сдержала эмоций. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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