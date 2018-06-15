 С умершим добровольцем Владимиром Галаганом простятся в воскресенье в Одессе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении на странице "Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії" в Фейсбуке, в воскресенье, 17 июня, в городе Одесса, в 10.00 по адресу: ул. Пироговская 7/9 (Одесский Дом офицеров) состоится церемония прощания с Владимиром Дмитриевичем Галаганом (позывной Душман), 1970 года рождения, добровольцем, командиром 1-й роты, заместителем командира батальона 8-го ОБ "Аратта" Украинской Добровольческой Армии, который умер в ночь с 13 на 14 июня в реанимации одесской больницы от онкозаболевания позвоночника, полученного в результате травмирования во время боевых действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Умер доброволец 8-го батальона "Аратта" УДА, народный герой Украины Владимир Галаган, друг Душман

Владимир Галаган родился 17.04.1970 года в Одессе. Принимал участие в войне в Афганистане. До 1990 года служил в морской пехоте в Севастополе. После оккупации Крыма РФ ходил в военкомат, но из-за возраста (за 40) его не взяли. Когда в Одессе развернули деятельность пророссийские коллаборационисты, пришел в местное отделение "Правого сектора", встал на защиту родного города. На фронте - с августа 2014 г., воевал в Песках на позиции "Небо", защищал Мариуполь (Водяное, Широкино, Гнутово), неоднократно выполнял задачи по разведке в "серой зоне". 20.02.2016 г. вблизи Широкино вместе с воинами 54-го отдельного разведывательного батальона провел успешную операцию, в результате которой в плен были взяты 8 наемников РФ и 3 - ликвидированы. Перенес 4 контузии, получил травму позвоночника, вытаскивая на себе собрата. Был награжден орденом "Народний Герой України", медалями "За оборону Донбасу", "За оборону Маріуполя", "За мужність та добровольчий чин", знаком "Лицарський хрест родини Мазеп". Основал одесский центр "Аратта" УДА.

После полученной травмы позвоночника долгое время лечился в различных медицинских учреждениях, пока в больнице Днепра ему не был поставлен окончательный диагноз "рак". Проходил лечение в Киевском центре рака, в последнее время в Одессе был на курсе химиотерапии.

У него остались жена, две дочери и сын, который воюет в Добровольческом Украинском Корпусе "Правый Сектор".