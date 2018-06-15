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Все про:Запорожье (1409) Нацполиция (7610) торговля людьми (149)

 Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с отделом ювенальной превенции Управление превентивной деятельности полиции Запорожской области получили информацию о том, что местная жительница намерена продать своего несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Следователем было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года рождения. Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что фигурантка предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения за 50 000 гривен.

14 июня в результате проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники совместно со следователями задержали злоумышленницу сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Согласно санкции статьи женщине грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына 01
Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына 02Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына 03Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына 04

Источник: https://censor.net.ua/p3071626
 
 
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Осталось еще детей начать жрать ...В этой Украине..Как в Голодомор. Довели людей. И не гундите мне,про то ,что это выродки. Выродки были всегда. Только хватало,шоб херней такой не заниматься,как сейчас.
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в Украине произошла деградация населения,это факт
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есть,с кого пример брать..
"страший брат" и вовсе оскотинился..
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Деградація почалася ще 17 сторіччі, разом з кацапською окупацією.
Зараз йде дуже повільне відновлення, в основному за рахунок здихання совкового бидла.
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Такое было...есть...и будет!
Вот почему смертная казнь для некоторых категорий...это благо для всего общества!
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И что 15-летний лось? Согласился, чтобы его продали?
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15 лет - лось?! Это еще пацан, нуждающийся в опеке родителей. Что значит "согласился"?! Наверное, только скромные кролики дают отпор мамашам или уходят с гордо поднятой головой. Жить мальчишка на что и где будет? Запорізькі поліцейські затримали жінку за продаж власного неповнолітнього сина - Цензор.НЕТ 6366
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12 лет, квартиру конфисковать и переписать на пацана.
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Гарантирую, что пацан, воспитанный такой мамашей, тут же превратит ее в притон, сам сопьется и кончит тем же.
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У профессоров и академиков дети, бывает, тоже спиваются и наркоманами становятся. Так что родители не всегда показатель.
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а я гарантую,що не зіп"ється.То може на карти кинем...Це їх квартира і їм вирішувати
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Одному мне кажется, что если б мать получала НОРМАЛЬНЫЕ деньги на содержание больного, то дурных мыслей в голову бы не полезло...
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Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.


А вот мне кажется, что данной особи женского полу хоть миллион каждый год выделяй и избавь её от всех налогов и плат - она бы всё равно подобной куйнёй занималась.

Источник: https://censor.net.ua/p3071626
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Тут не написали почему то- 15 летний никакой не лось а инвалид. Маменька решила задыхаться и заодно прибарахлиться
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"И не гундите мне",что власть довела....В 15 років уже косар в селі....Так ще малий,але коли б працювали ,то не померли б зголоду.Різні часи переживали.Без роботи,город,корова ,свині,кури-гуси-кролики......Хто як міг.Себе годували і на базар возили...З того вдягались,за компослуги платили..Думаю хто з села,той знає про що я пишу.Да і в містах також не мед ложкою їли.АЛЕ дітей на базар не водили продавать.Так що не шукайте винних,сама винуватаЖінка зхожа на вагітну.То може це спосіб заробітку.?.Бог їй суддя.А що до конфіскації,то це зайве.Майно дітям зберегти,да і мамі мозги вправить,умовний термін дать і хай живуть.Сиріт і так багато....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗапорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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