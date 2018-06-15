 Запорожские полицейские задержали женщину за продажу своего несовершеннолетнего сына. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Следователем было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года рождения. Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города Запорожья. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что фигурантка предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения за 50 000 гривен.

14 июня в результате проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники совместно со следователями задержали злоумышленницу сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Согласно санкции статьи женщине грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.



