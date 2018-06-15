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Все про:Аваков (2517) взрыв (3911) дети (3147) торговля людьми (149)

 Аваков о взрыве "Волги" с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку. ФОТО

Задержан владелец автомобиля "Волга", от взрыва в котором пострадали четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия.. Просто поставьте рядом эти три факта:

1.Черкасская область – молодая мать, только выйдя из роддома – продает своего новорожденного ребенка за 140 000 тысяч гривен…(полиция задерживает) 2. Мать, вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в .. трудовое рабство. Чтобы .. цитирую "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и что бы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет.." Ребенок единственный..(полиция задержала) 3. В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля Волга, открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены – один не приходит в себя.. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины...(По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области..)", - пишет министр. 

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Аваков о взрыве Волги с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку 01
Мать, которая собиралась продать 15 летнего мальчика-инвалида за 50 000 гривен. "Я не буду постить фото растерянного лица 15 летнего мальчишки, с болями и мерцающим ощущением происходящего.. нельзя.. просто поверьте, что это.. убивает", - пишет Аваков.

"Эти преступления совершили не закоренелые преступники, а "обычные люди"… И такие же "обычные" с деформированной моралью граждане готовы были покупать детей.. Вошедшая в обыденность - жестокость и корыстное безразличие к своим и чужим детям, при попустительстве всех нас - меня удручают больше, чем все иное. Где-нибудь на британских островах, каждый из этих случаев был бы в центре внимания общества. Осуждали бы, возмущались и сочувствовали.. направили бы уже в службы опеки детей сотни запросов как помочь; сдавали бы, пострадавшим от неадекватной жестокости, кровь непутевым подросткам, нужно это или нет- но сдавали бы.. А мы? Привыкли.. не более чем строчки в новостях, и покачивание головой.. привыкли.. Как бы ни было сложно и трудно жить, какая бы плохая ни была власть, эпоха, ситуация - нам, "обычным людям", нельзя уходить от неписаных канонов человечности. Иначе нам, как людям – конец. Превратимся в скотов, в мире, где матери продают детей, и подкарауливают подростков смертельной ловушкой.. в мире, где человек человеку волк – и вместо души – пачка денег..", - отмечает Аваков.

Аваков о взрыве Волги с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку 02

Владелец "Волги", в которой пострадали четверо детей, задержан

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"Вы уж простите мне столь грустную утреннюю рефлексию, но об этих фактах стоит поразмышлять каждому.. Любить детей своих и чужих, заботится о них - какие бы обстоятельства ни случались – только в этом будущее нашего общества и нашей страны. И никакие обстоятельства и испытания не могут отнять у нас человеческое достоинство, мы только сами можем от него отказаться.
Достоинство, доброта и забота – то, чего не купишь ни за какие деньги – и то, чего в достатке у каждого из нас с рождения!
Берегите себя и детей ..своих и чужих!", - призывает глава МВД.

Аваков о взрыве Волги с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071614
 
   
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когда ставил ловушку-мину что думал?
ну вот просто- что думал?
знал-рассчитывал, что если кто-то полезет - взорвется и что-то оторвет или убьет? так?
т.е. готов к тому, чтобы понести наказание за этот преднамеренный взрыв?
(одно дело ловушка, которая метнет дерьмо в харю, а другое - когда вышибет мозги)
теперь молись, кулибин, чтобы ребенок остался жив - ибо статья сааавсем другая будет!!!!
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Думал, что есть Конституция Украины. Статья 41.Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью…Использование собственности не может наносить вред правам, свободам и достоинству граждан...Не думаю, что право или свобода лазить в чужую собственность также закреплено в Конституции, и этому праву нанесён вред.
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нет, Конституция здесь никаким боком
хотите охранять майно - наймите охрану, поставьте сигнализацию
самодельное взрывное устройство - это не охрана собственности, это преступление
если в своей собственной квартире-машине-даче Вы устанавливаете взрывоопасные предметы способные нанести вред жизни-здоровью кого-либо - это наказуемо
ибо Вы заведомо - преднамерено установили что-то, что опасное для окружающих
(даже если в эту машину никто бы не влез, где гарантия, что от толчка, грозы или еще чего-то оно не сработало?)
просто хранение-приобретение, а тем более установка на живца - это статья УКУ
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Что значит никаким? Какие претензии к моей цитате? Вопрос был что думал. Вот моя версия. Не нравится? Ну извините, Конституцию не я писал. Требуйте от своего депутата поправку в эту статью, которая делает исключения для детишек, глупых, просто всех окружающих на всякий случай. Для вашего сведения, Конституция - это ОСНОВНОЙ ЗАКОН державы, с которого всё начинается. Частная собственность - неприкосновенна, и это должны знать все.
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Про інцидент із "волгою" - суперечливе питання. Підлітки вскрили чужу машину - їх відправили в лікарню. Може це вправить малолітнім дибілам і їхнім батькам мозги і вбереже, в подальшому, від зони... Ще й інші будуть сцяти чужі машини бомбити!!!
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Просто для справки!
Террористы минируя автомобиль в подавляющем большинстве случаев устанавливают помимо дистанционного детонатора, ещё и так называемый детонатор-ловушку. Это может быть как банальная "растяжка" на открытие двери, или бардачка, так и противоугонная система срабатывающая на человека, который просто близко подошёл к автомобилю.
Всё это делается для "неразминирования" автомобиля, в случае его обнаружения.
Что потом террористы делают с таким автомобилем?
Правильно - устанавливают его в людном месте и либо подрывают дистанционно, либо ждут, когда сработает один из детонаторов-ловушек..
А теперь вопрос: - Чем по вашему отличаются действия этой тупорогой, безмозглой мрази, от действий тех же террористов?
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Лучше ответь, чем лучше действия тупой безмозглой мрази - мусоров. Которые хорошо охраняют шествия расов, причём их хватает для этого (5000 мусоров!!!), которые прессуют активистов, патриотов, борцов с коррупцией и режимом, щимят и крышуют проституток, разоблачают порностудии (страшные враги, да!), но не считают нужным предотвращать настоящие, опасные преступления. Когда государство отсутствует, гражданам приходится думать о себе. Я уверен, что владельца достали наркоманы, которые постоянно лезли в машину. Сам был в такой ситуации. У меня тоже одно время КАЖДУЮ НОЧЬ вскрывали машину, высыпали на пол всё из бардачка - в поисках денег. Задрали жутко.
Поэтому претензии к Авакову. А также - к родителям малолетних идиотов, которые не научили чад, что ЧУЖОЕ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!
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Отличаются принципиально - так для срабатывания этой ловушки было необходимо нарушить закон, проникнув в чужую собственность с целью ограбления.
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Нормальный человек не будет взрывчатку зкладывать, а на стоянку охраняемуяю машину поставит или в гараж.
Нормальный человек за заборе дацзыбао вывешивает, предупредительное. Например, со словами: " Осторожно! Злая собака! За бейцен клац-клац!". Нарушителя предупреждали? Предупреждали. Собака за забором? За забором? Полез? Полез. Ну, не обессудь.
НА МАШИНЕ БЫЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, что взрывчатка заложена?
А если нет, то почему?
Неужто потому, что владелец ЗНАЛ, что подобное действие противозаконно?
Знал ? Знал. Ну, не обессудь.
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Анекдот про СССР и красные флажки слышал?
Есть вещи, о которых предупреждать необязательно. Есть закон, а незнание закона не освобождает от ответственности. По закону ЗАПРЕЩЕНО лезть в чужую собственность. Это первично.
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По закону и дорогу положено переходить в установленном месте. Подойти и пулю влупить тебе, в твою дурную башку... за нарушение ПДД.
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И опять виноват хозяин а не воры которые искали чем поживиться. Ето Украина, детка. Страна которая живет по уголовным законам придумаными уголовниками.
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А те кто вот уже почти 27 лет обкрадываю собственный народ и вынуждают людей ехать на зароботки за бугор не превратились в скотов?! Аваков про вибух "Волги" з дітьми: затримано власника автомобіля, який встановив вибухівку-пастку - Цензор.НЕТ 18
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И почему в такие бардачки с бомбой-ловушкой сволота типа авякина не заглядывает!
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Де-Хто - мне пофиг металлолом или нет. У моего отца стоит старенький Москвич,он никак не хочет с ним расстаться хотя ездить уже не может. Там тоже кто то полазил,ну так что-то твоей логике надо туда мне растяжку установить? В мое детство(70-е) нас где только черти не носили на каникулах,жили мы в частном секторе,развлечений не особо,землянки копали,одного засыпало насмерть,свинец плавили,до сих пор шрам на руке,но залезть мы в технику-сторожа могли поймать,дать людей и родителям сдать. А тут рассуждения-нарвались дети на гранату типа сами виноваты это как в фавелах где нибудь?
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К машинам привыкаешь, трудно сдать (у моей машины есть имя, мужское Аваков про вибух "Волги" з дітьми: затримано власника автомобіля, який встановив вибухівку-пастку - Цензор.НЕТ 3579)
А переживают, потому что им брахло их жалкое, копеечное, дороже чужих жизней.
А Вы точно подметили, фавелы, там во дворе - мусорка, свалка.
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К ответственности нужно привлекать родителей детей, которые их не научили, что если что-то тебе не принадлежит, оно неприкосновенно. Ну будут теперь детишки на собственном опыте знать.
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"Родители не научили" - к возрасту 10-12 лет еще не относится. По законам все цивилизованных стран эти дети не могут быть виноваты ни во вскрытии автомобиля, ни в краже, если бы она была. На самом деле, они слишком маленькие, чтобы осознавать последствия многих своих действий. Именно поэтому нет криминальной ответственности до 14 лет, как нет и права голосовать на выборах или подписывать контракты. Процесс обучения и воспитания очень длительный, с многократным повторонием пройденного на разных этапах взросления.
А вот взрослый, заложивший взрывчатку, не мог не понимать, что она убьет или как минимум покалечит.
И нет, других детей эта история ничему не научит, только что одноклассники выводы сделают.
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Бред какой-то. Не надо считать 10-12-летних детей за полных даунов. В этом возрасте они уже всё прекрасно понимают. Это в 5-6 лет ещё дети могут что-то украсть, и им надо объяснять, что это нехорошо, но в 12 они уже такое вытворяют, что мама не горюй.
Хотя вообще-то, я и писал, что РОДИТЕЛЕЙ надо привлекать к ответственности, если вы внимательно читали.
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Я не понял..чем виновен водитель волги??? Это так в харькове папа мама научили детей из машин воровать?
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то есть, то, что дети полезли в чужой автомобиль, и не просто посидеть, а В БАРДАЧОК (!!!) это никого не возмущает и не беспокоит?
Взрывчатку в автомобиль это конечно же плохо, но, думаэтся мне, что уже не первый раз к мужику в машину полезли воры и украли то, что он считает необходимым хранить в СВОЕЙ машине.. Этот аспект как то не заинтересовал правоохранительные органы... А жаль!
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Взрыв в бардачке портит и машину. Не кажется ли Вам, что ублюдок решил пожертвовать своим металоломом ради убийства?
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Т.е. ублюдок не тот, кто лезет в чужую машину, а её хозяин, которого достали подобные ублюдки?
А вообще, термин ублюдок тут может быть правильным - не удивлюсь, если дети всяких наркоманов, у которых условный рефлекс «увидел волгу - взломал замок отвёрткой и выпотрошил бардачок» вырабатывается с малолетства.
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А если допустить мысль, что кто-то пытался убить или покалечить владельца. Дверь машины открыть не проблема.
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Водитель Волги если бы поймал и надавал подсрачников, то был бы прав. Или Волга чисто теоретически равна здоровью и жизни ребенка? Пусть даже он из нее что то спиз-л?
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Т.е. вы оправдывается воровство, которое привело к непредсказуемым последствиям, ну что ж никогда не знаешь на чтотнарвешьчя когда нарушаешь закон. А онижедетям малолетним ворам прилетело по собственной глупости.
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Устанавливать растяжку - это, конечно, перебор, но он явно не на детей расчитывал...а жизнь вора...она вообще ничего не стоит, вор - не человек.
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На дачах лазить Цыганва и бомжи. Это профессионалы,их как раз элементарно вычислить на приемах металла которые крышуют,ну догадаетесь кто. А пацаны по 10 годов лазят из интереса,или тут все такие правильные и лето проводили исключительно в "Артеке"?
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Ни хрена подобного. У меня на даче регулярно собирают урожай ПОДЧИСТУЮ за меня пацаны из соседних сёл. У которых есть свои участки, на которых растёт всё, что хочешь. Но «не украл - день пропал» - девиз для многих. Я уже сам подумываю, какую бы устроить на них пастку, чтобы потом не привлекли к ответственности, но чтобы мало и не показалось. Обирают все деревья, ветки при этом ломают, чтобы удобнее было. Вот честно - я хочу владельцу Волги пожать руку. Побольше бы таких случаев, может быть, набрались ума «мальчишки и девчонки, а также их родители», которые не научили их, что ВОРОВАТЬ НЕХОРОШО. Хотя чему они научат, если сами живут по принципу выше?
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Аваков вообще гонит... Твои мусара с судьями и прокурорами довели страну "до ручки" и теперь он в шоке от всего происходящего.
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Прилетает как-то Аваков с Марса, а тут таке робицца...
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Той виходок, я маю на увазі авто волга, стоїть в зеленій зоні з явним порушенням правил паркування, не закритий, і власник його замінував - питання від кого і навіщо?
Чому маленкі діти змогли відкрити це авто?
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А ты не интересуешься чё они туда полезли, "маленькі діти".
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По 10-12 років пацанам, як питання вони могли відкрити цю волгу, чим?
Якщо власник боявся за своє корито то потрібно було встановити сигналізацію.
А діти просто любопитні, взявся за ручку авто відкрилося, поліз далі, якби вона заревіла то повтікали б і не лізли далі.
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Какие пацаны,какие 12 лет??????Ты бы почитал вначале----
В результате взрыва пострадал шестилетний мальчик, две девочки по 9 лет
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Перепрошую, я прочитав там внизу четверо детей 10-12 лет - ранены Источник: https://censor.net.ua/p3071614.
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В дворах багато стоїть таких колимаг, які вже скоріш за все ніколи не виїдуть на дорогу.
Їх потрібно примусово здавати на металобрухт.
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Я не оправдываю воровство. Но во первых в том возрасте один заводила дворовой компании потянет за собой несколько "правильных",в том возрасте так и есть. А во вторых есть понятие соответствия тяжести наказания тяжести проступка или даже как тут пишут "преступления". Так вот-вот нестыковка. Ибо даже по принципу "око за око" как то не скоадывается
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ОТ так мы живём! Вор украл, давай и мы у него украдём! Двести лет назад в Англии за МЕЛКОЕ воровство ВЕШАЛИ, А нам до той Англии ещё лет двести.
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Где-то на востоке даже не 200 лет назад, а совсем недавно руки отрубали. Потом эти руки висели на воротах рынка.
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5 летний ребенок во дворе многоэтажного дома,лазит по чужой машине,копается в вещах,бардачках----у родителей все в порядке с головой?Или других мест гулять с ребенком нет?
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Може машина там не мала стояти (зелена зона). І чому в авто не поставили сигналку а міну?
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Какое это имеет отношение к 5 летнему ребенку ,лезущему пошарить по бардачкам в чужую машину?Какая разница,где она стоит?
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Так може сам батько і натякнув, шо тіпа треба плоскогубці, а он в бардачку тої "волжани" може шось бути.
Я в такому віці і подумати не смів би чужу машину вскривати.
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Виноваты здесь только родители малолеток ,что с пеленок не обьясняли, что чужое не надо трогать !!
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А Аваков не виноват, который не занимается профилактикой автомобильных краж и детской преступности? Почему полиция не ходит в школы, не проводит уроки с детьми, объясняя, что воровать нельзя, что бывает с ворами?
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мусора мусорами, но бабы продающие своих детей...? какими мусорами оправдаешь такое?
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вы ау какой взрыв????????? машина с отрытыми дверями и стекла целые верю как никогда,
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Цензор.НЕТФотоОбществоАваков о взрыве "Волги" с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку. ФОТО
 
 
 
 
 
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