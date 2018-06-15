 Аваков о взрыве "Волги" с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

"Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия.. Просто поставьте рядом эти три факта:

1.Черкасская область – молодая мать, только выйдя из роддома – продает своего новорожденного ребенка за 140 000 тысяч гривен…(полиция задерживает) 2. Мать, вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в .. трудовое рабство. Чтобы .. цитирую "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и что бы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет.." Ребенок единственный..(полиция задержала) 3. В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля Волга, открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены – один не приходит в себя.. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины...(По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области..)", - пишет министр.

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Мать, которая собиралась продать 15 летнего мальчика-инвалида за 50 000 гривен. "Я не буду постить фото растерянного лица 15 летнего мальчишки, с болями и мерцающим ощущением происходящего.. нельзя.. просто поверьте, что это.. убивает", - пишет Аваков.

"Эти преступления совершили не закоренелые преступники, а "обычные люди"… И такие же "обычные" с деформированной моралью граждане готовы были покупать детей.. Вошедшая в обыденность - жестокость и корыстное безразличие к своим и чужим детям, при попустительстве всех нас - меня удручают больше, чем все иное. Где-нибудь на британских островах, каждый из этих случаев был бы в центре внимания общества. Осуждали бы, возмущались и сочувствовали.. направили бы уже в службы опеки детей сотни запросов как помочь; сдавали бы, пострадавшим от неадекватной жестокости, кровь непутевым подросткам, нужно это или нет- но сдавали бы.. А мы? Привыкли.. не более чем строчки в новостях, и покачивание головой.. привыкли.. Как бы ни было сложно и трудно жить, какая бы плохая ни была власть, эпоха, ситуация - нам, "обычным людям", нельзя уходить от неписаных канонов человечности. Иначе нам, как людям – конец. Превратимся в скотов, в мире, где матери продают детей, и подкарауливают подростков смертельной ловушкой.. в мире, где человек человеку волк – и вместо души – пачка денег..", - отмечает Аваков.

Владелец "Волги", в которой пострадали четверо детей, задержан

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"Вы уж простите мне столь грустную утреннюю рефлексию, но об этих фактах стоит поразмышлять каждому.. Любить детей своих и чужих, заботится о них - какие бы обстоятельства ни случались – только в этом будущее нашего общества и нашей страны. И никакие обстоятельства и испытания не могут отнять у нас человеческое достоинство, мы только сами можем от него отказаться.

Достоинство, доброта и забота – то, чего не купишь ни за какие деньги – и то, чего в достатке у каждого из нас с рождения!

Берегите себя и детей ..своих и чужих!", - призывает глава МВД.