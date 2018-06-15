 Аваков о взрыве "Волги" с детьми: задержан владелец автомобиля, который установил взрывчатку-ловушку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
"Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия.. Просто поставьте рядом эти три факта:
1.Черкасская область – молодая мать, только выйдя из роддома – продает своего новорожденного ребенка за 140 000 тысяч гривен…(полиция задерживает) 2. Мать, вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в .. трудовое рабство. Чтобы .. цитирую "купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и что бы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет.." Ребенок единственный..(полиция задержала) 3. В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля Волга, открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь - четверо детей 10-12 лет - ранены – один не приходит в себя.. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины...(По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области..)", - пишет министр.
Мать, которая собиралась продать 15 летнего мальчика-инвалида за 50 000 гривен. "Я не буду постить фото растерянного лица 15 летнего мальчишки, с болями и мерцающим ощущением происходящего.. нельзя.. просто поверьте, что это.. убивает", - пишет Аваков.
"Эти преступления совершили не закоренелые преступники, а "обычные люди"… И такие же "обычные" с деформированной моралью граждане готовы были покупать детей.. Вошедшая в обыденность - жестокость и корыстное безразличие к своим и чужим детям, при попустительстве всех нас - меня удручают больше, чем все иное. Где-нибудь на британских островах, каждый из этих случаев был бы в центре внимания общества. Осуждали бы, возмущались и сочувствовали.. направили бы уже в службы опеки детей сотни запросов как помочь; сдавали бы, пострадавшим от неадекватной жестокости, кровь непутевым подросткам, нужно это или нет- но сдавали бы.. А мы? Привыкли.. не более чем строчки в новостях, и покачивание головой.. привыкли.. Как бы ни было сложно и трудно жить, какая бы плохая ни была власть, эпоха, ситуация - нам, "обычным людям", нельзя уходить от неписаных канонов человечности. Иначе нам, как людям – конец. Превратимся в скотов, в мире, где матери продают детей, и подкарауливают подростков смертельной ловушкой.. в мире, где человек человеку волк – и вместо души – пачка денег..", - отмечает Аваков.
Владелец "Волги", в которой пострадали четверо детей, задержан
"Вы уж простите мне столь грустную утреннюю рефлексию, но об этих фактах стоит поразмышлять каждому.. Любить детей своих и чужих, заботится о них - какие бы обстоятельства ни случались – только в этом будущее нашего общества и нашей страны. И никакие обстоятельства и испытания не могут отнять у нас человеческое достоинство, мы только сами можем от него отказаться.
Достоинство, доброта и забота – то, чего не купишь ни за какие деньги – и то, чего в достатке у каждого из нас с рождения!
Берегите себя и детей ..своих и чужих!", - призывает глава МВД.
ну вот просто- что думал?
знал-рассчитывал, что если кто-то полезет - взорвется и что-то оторвет или убьет? так?
т.е. готов к тому, чтобы понести наказание за этот преднамеренный взрыв?
(одно дело ловушка, которая метнет дерьмо в харю, а другое - когда вышибет мозги)
теперь молись, кулибин, чтобы ребенок остался жив - ибо статья сааавсем другая будет!!!!
хотите охранять майно - наймите охрану, поставьте сигнализацию
самодельное взрывное устройство - это не охрана собственности, это преступление
если в своей собственной квартире-машине-даче Вы устанавливаете взрывоопасные предметы способные нанести вред жизни-здоровью кого-либо - это наказуемо
ибо Вы заведомо - преднамерено установили что-то, что опасное для окружающих
(даже если в эту машину никто бы не влез, где гарантия, что от толчка, грозы или еще чего-то оно не сработало?)
просто хранение-приобретение, а тем более установка на живца - это статья УКУ
Террористы минируя автомобиль в подавляющем большинстве случаев устанавливают помимо дистанционного детонатора, ещё и так называемый детонатор-ловушку. Это может быть как банальная "растяжка" на открытие двери, или бардачка, так и противоугонная система срабатывающая на человека, который просто близко подошёл к автомобилю.
Всё это делается для "неразминирования" автомобиля, в случае его обнаружения.
Что потом террористы делают с таким автомобилем?
Правильно - устанавливают его в людном месте и либо подрывают дистанционно, либо ждут, когда сработает один из детонаторов-ловушек..
А теперь вопрос: - Чем по вашему отличаются действия этой тупорогой, безмозглой мрази, от действий тех же террористов?
Поэтому претензии к Авакову. А также - к родителям малолетних идиотов, которые не научили чад, что ЧУЖОЕ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нормальный человек за заборе дацзыбао вывешивает, предупредительное. Например, со словами: " Осторожно! Злая собака! За бейцен клац-клац!". Нарушителя предупреждали? Предупреждали. Собака за забором? За забором? Полез? Полез. Ну, не обессудь.
НА МАШИНЕ БЫЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, что взрывчатка заложена?
А если нет, то почему?
Неужто потому, что владелец ЗНАЛ, что подобное действие противозаконно?
Знал ? Знал. Ну, не обессудь.
Есть вещи, о которых предупреждать необязательно. Есть закон, а незнание закона не освобождает от ответственности. По закону ЗАПРЕЩЕНО лезть в чужую собственность. Это первично.
А переживают, потому что им брахло их жалкое, копеечное, дороже чужих жизней.
А Вы точно подметили, фавелы, там во дворе - мусорка, свалка.
А вот взрослый, заложивший взрывчатку, не мог не понимать, что она убьет или как минимум покалечит.
И нет, других детей эта история ничему не научит, только что одноклассники выводы сделают.
Хотя вообще-то, я и писал, что РОДИТЕЛЕЙ надо привлекать к ответственности, если вы внимательно читали.
Взрывчатку в автомобиль это конечно же плохо, но, думаэтся мне, что уже не первый раз к мужику в машину полезли воры и украли то, что он считает необходимым хранить в СВОЕЙ машине.. Этот аспект как то не заинтересовал правоохранительные органы... А жаль!
А вообще, термин ублюдок тут может быть правильным - не удивлюсь, если дети всяких наркоманов, у которых условный рефлекс «увидел волгу - взломал замок отвёрткой и выпотрошил бардачок» вырабатывается с малолетства.
Чому маленкі діти змогли відкрити це авто?
Якщо власник боявся за своє корито то потрібно було встановити сигналізацію.
А діти просто любопитні, взявся за ручку авто відкрилося, поліз далі, якби вона заревіла то повтікали б і не лізли далі.
В результате взрыва пострадал шестилетний мальчик, две девочки по 9 лет
Їх потрібно примусово здавати на металобрухт.
Я в такому віці і подумати не смів би чужу машину вскривати.