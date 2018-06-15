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Все про:Голодомор (788) память (765) США (13808)

 Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида. ДОКУМЕНТ

Американский штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 гг.

Об этом сообщается на странице посольство Украины в США в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США представлена резолюция, в которой Голодомор признается геноцидом украинского народа

Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 01
Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071601
 
   
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Це добре, але скільки штатів уже це зробили?
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поступово, зроблять всі - у них реальна демократія, нема команди і її виконання!
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не..я вижу кардан вал и его прокурорский посыл..
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че..гепу уже посадили? Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида - Цензор.НЕТ 1650 теперь можно на других пальцем тыкать..
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гарно, уміло, працюєш - в двох постах від прокурорських посилів)) до гепи))))
зв"язати можна все, що завгодно, але чи треба це робити?!
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Метание на вентилятор на скорость Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 3632

Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 8974

Американское издание баззфид со ссылкой на анонимные источники (ну еще бы) публикует скандальный материал: якобы Желтый Хохолок, будучи очень сильно не в духе, на саммите G7 загнул о том, что Крым - российский. Потому, что там все говорят по-русски.

Доказательств сказанному никаких нет и, по всей видимости, не предвидится.

Но с какой скоростью это запуляли в инфопространство наші недорогенькі. Я даже затрудняюсь определить, кто бежал быстрее, наши или балалаечники, возможно, ноздря в ноздрю шли.

Конечно же, я совсем не исключаю варианта, что у м-ра Трампа очередная менструация и его несет. Мы можем ему только пожелать, чтобы Техас, Нью-Мексико и Южная Калифорния без базара отошли Мексике, китайский квартал стал частью Пекина, а на Брайтон-Бич ввели таможню и внутренние паспорта.

Но за "анонимные источники" уже пора закатывать в бетон и топить в реке.
Олена Монова
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А чья Омерига ,если говорят по англійски?
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(если это правда) Он или идиот, или тролль 90 уровня.
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Идион не смог бы сколотить такое состояние, значит второе.
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Вводя Санкции против Плешивого Педофила Трамп говорит что он не Педофил... Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 6634 Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 6634
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А вот геноцид индейцев они непрерывно отмечают, бьются головой об стену и мечтают удалиться на свои исторические родины, дабы остаткам аборигенов вернуть их земли.
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Неприємно читати про злочини своєї недодержави? Намагаєтесь тему перевести?
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На РАБссии массовое грабежи футбольных фанатов многих стран Мира.Новый вид Грабежа: : на морде маска, флажки и прочая хрень,окружают втроем и отбирают всё что есть включая банковские карты... Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 1669заставляя снять всю наличность...,потом избивают и удирают...РАБссия во всей красе...,таксист в Питере проломил череп болельщику французу на Васильевском острове.. Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 1669
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Росіяни та їхні поплічники в своєму репертуарі.
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Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС
Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 1805

Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все одобрили», - ответил он на соответствующий вопрос.

Средняя продолжительность жизни в России у мужчин - 64,7.
В Гондурасе - 72,3.
в Украине - 66,3.
**********
Лучший коммент:

Это все засевшие в правительстве либералы из Медведевской шайки по указке Госдепа устраивают русофобию и провокации за ЧМ и Сирию. А Путин ничего не знает. Если бы знал - он бы им ууух!
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Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 6548

Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду - Цензор.НЕТ 798
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Возраст назначения социальных пенсий (пенсии, которые начисляются тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж) будет повышен до 68 лет у женщин (сейчас 60 лет) и 70 лет у мужчин (сейчас 65 лет).
https://politota.d3.ru/pravitelstvo-odobrilo-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-i-uvelichenie-nds-1612172/?sorting=rating
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"С 1 июля 2018 года, вступает в действие правила прописанные в статье 86 НК России, в которой указано что банки должны предоставлять в налоговую все данные о движении средств на карточках физических лиц по первому запросу. Все неопознанные поступления на карточный счет физического лица могут быть расценены как доход, за который необходимо будет уплатить налог. Чтобы полученные суммы не учитывались как доход для налогообложения, придется доказать, что это не прибыль (к примеру, возврат долга). При невозможности доказать, что полученные деньги не являются доходом, налоговая будет взыскивать штраф 20% от суммы неоплаченного налога, а также сам налог и пени."
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомШтат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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