 Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщается на странице посольство Украины в США в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.
зв"язати можна все, що завгодно, але чи треба це робити?!
Американское издание баззфид со ссылкой на анонимные источники (ну еще бы) публикует скандальный материал: якобы Желтый Хохолок, будучи очень сильно не в духе, на саммите G7 загнул о том, что Крым - российский. Потому, что там все говорят по-русски.
Доказательств сказанному никаких нет и, по всей видимости, не предвидится.
Но с какой скоростью это запуляли в инфопространство наші недорогенькі. Я даже затрудняюсь определить, кто бежал быстрее, наши или балалаечники, возможно, ноздря в ноздрю шли.
Конечно же, я совсем не исключаю варианта, что у м-ра Трампа очередная менструация и его несет. Мы можем ему только пожелать, чтобы Техас, Нью-Мексико и Южная Калифорния без базара отошли Мексике, китайский квартал стал частью Пекина, а на Брайтон-Бич ввели таможню и внутренние паспорта.
Но за "анонимные источники" уже пора закатывать в бетон и топить в реке.
Олена Монова
Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Все одобрили», - ответил он на соответствующий вопрос.
Средняя продолжительность жизни в России у мужчин - 64,7.
В Гондурасе - 72,3.
в Украине - 66,3.
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Лучший коммент:
Это все засевшие в правительстве либералы из Медведевской шайки по указке Госдепа устраивают русофобию и провокации за ЧМ и Сирию. А Путин ничего не знает. Если бы знал - он бы им ууух!
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https://politota.d3.ru/pravitelstvo-odobrilo-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-i-uvelichenie-nds-1612172/?sorting=rating