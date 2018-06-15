 Штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщается на странице посольство Украины в США в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.

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