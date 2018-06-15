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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова. ФОТОрепортаж

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в г.Салехард, направляется в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова.

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и 37 стран обратились к генсеку ООН Гутеррешу с просьбой содействовать освобождению Сенцова, - Ельченко

Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 01
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 02
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 03
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 04
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 05
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 06
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 07
Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова 08

Источник: https://censor.net.ua/p3071595
 
 
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и что это даст?нужно на высшем уровне договариваться!
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Тут дехто доводить що з ворогом не домовляються.
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Даст то,что хотя бы узнает как Олег,что с ним.
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кацапи це сарана, яка знищує планету...
видобувають нафту-газ нищать природу!
тримають не винних людей в гулазі у чорта на кулічках!
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Дав Бог нам такого ворожого сусіда.З цим треба якось жити та завжди бути готовим до всього підлого!
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Русская земля, русские названия... Широка срана!
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Може, від неї правдивіша інформація буде про стан Олега.
Не звільнив його фюрер перед початком чс, як окремі думали. Нікого не звільнив.
Садисту і кату не до того.
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Показав що він крутий поц. Всьо папанятіям.
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Олег-кримчанин,який виріс у сонці і морському теплому кліматі там вмирає!(((
цинічні садисти...нічого не міняється в кгб..просто ростуть нові покоління катів і рабів!
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Результату не буде ніякого..Хіба що підіграє та дещо допоможе хуйлу розрядити ситуацію навколо голодування Сенцова.. До речі - місто називається Салехард, Цензор не повторюй помилки високоосвідченої пані дєнісової, хоч би на фото квитка глянули..
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Це просто значить, шо пані не знає в обсязі сільської восьмирічки ні української, ні своєї рідної угро-фінської
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"Салеха́рд (от нен. Саля' хард «поселение на мысу», до 1933 года - Обдорск)..."
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скрізь і навколо століттями касабські гибеЄня-це міліони квадратних кілометрів землі - ненаселеноі,не доглянутої...
загарбати й засрати,закінувши..загарбувати знову - чуже ,бо краще...
кочові покручі..нічого не змінюється, і не зміниться ,скоріш за все!(
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путін дав разнарядку Пеці для приїзду в рашку Денисової. Тіпа, права чєлавєка і всьо такое.
Пеца взяв під козирьок і рєзко направив Денисову боротися за Сєнцова. До того було не до того....
Невже не ясно, що це за оборудка?
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ГУЛАГ для СССр не враг,товаристч Сралин знает как закончить КЛАССОВУЮ войну против собственных Зэков
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заголовок свободно можна поменять-Денисова попала в ад. Люди! Солихард это пипец) Я там был зимой. Как вспомню,аж мороз по коже.
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Видимо вы оттуда и приехали в Украину. Как очень многие патриоты понаехавшие из Сибири.)

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Олег Сенцов в Лабытнангах. Работал я там продолжительное время при совке, поэтому знаю этот город достаточно хорошо. Город за полярным кругом расположен. В этот город не ходят поезда и не летают самолёты. Добраться до него, из Салихарда, можно только по Оби. Зимы там лютые. Дома стоят на сваях т.к. вечная мерзлота, а пешеходные дорожки расположены на теплотрассах (короба деревянные). Был такой стишок про Лабытнанги - "Две помойки, три яранги - это город Лабытнанги".
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Пофигу паРаша но не люблю огульное враньё....
поезд Москва - Лабытнанги

Расстояние между Москвой и Лабытнанги составляет 2406 км.
Время в пути - 1 день 20 часов 54 минуты.
По направлению курсирует 2 международных поезда дальнего следования и 1 высокоскоростной поезд.
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КацаПсины Плешивого Педофила считают Сенцова гражданином РАБссии....
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В империи нет граждан, в империи подданные.
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Десятки болельщиков из стран участниц чемпионата Мира по футболу уже избиты,ограблены а одному проломили Череп...Это только НАЧАЛО...
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вони мали розуміти,що це навіть не КНДР...
це країна дикунів ,керованих террористами...
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Их предупреждали, они знали, куда едут.
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Какое-то НЛО на второй фотке турыстка сфоткала
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Якщо від цього візиту буде якийсь зиск, то буде дуже добре. Поки що це чистий піар...
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"У нас же й світа, як на те -
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! "

(Т. Шевченко)
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Чомусь таке враження,що для неї це просто екстремальна розважальна подорож,причому за казенний кошт...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДенисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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