 Денисова прибыла в Салехард: Сейчас направляемся в Лабытнанги, где удерживают Сенцова. ФОТОрепортаж

Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.
Об этом написала Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – сообщила Денисова.
видобувають нафту-газ нищать природу!
тримають не винних людей в гулазі у чорта на кулічках!
Не звільнив його фюрер перед початком чс, як окремі думали. Нікого не звільнив.
Садисту і кату не до того.
цинічні садисти...нічого не міняється в кгб..просто ростуть нові покоління катів і рабів!
загарбати й засрати,закінувши..загарбувати знову - чуже ,бо краще...
кочові покручі..нічого не змінюється, і не зміниться ,скоріш за все!(
Пеца взяв під козирьок і рєзко направив Денисову боротися за Сєнцова. До того було не до того....
Невже не ясно, що це за оборудка?
поезд Москва - Лабытнанги
Расстояние между Москвой и Лабытнанги составляет 2406 км.
Время в пути - 1 день 20 часов 54 минуты.
По направлению курсирует 2 международных поезда дальнего следования и 1 высокоскоростной поезд.
це країна дикунів ,керованих террористами...
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фіна
На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! "
(Т. Шевченко)