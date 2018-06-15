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 Общество, Фоторепортаж
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 Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Оперативно-розыскным отделом Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины была получена информация об осуществлении неустановленными лицами незаконной добычи угля на территории Марьинского района Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки информации военнослужащими подразделения сил специальных операций ВС Украины и пограничниками из состава Объединенных сил, на окраине Ильинки были задержаны 5 граждан Украины, которые осуществляли незаконную й добыча угля. Кроме этого на месте совершения правонарушения были обнаружены и изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и уголь весом около 50 тонн", - сказано в сообщении.

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Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 01
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 02
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 03
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 04
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 05
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС 06

По данному факту в местный следственный отдел было направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны недр".

Продолжаются оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3071593
 
 
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когда страну оптом разворовывают того не видно а роботягам кушать нечего а их за мешок угля добытого собственным трудом.....
Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6864
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Які работяги, така і влада у них. Аксіома.
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5 людей лишились без роботи.
Країна врятована
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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