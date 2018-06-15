 Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе проверки информации военнослужащими подразделения сил специальных операций ВС Украины и пограничниками из состава Объединенных сил, на окраине Ильинки были задержаны 5 граждан Украины, которые осуществляли незаконную й добыча угля. Кроме этого на месте совершения правонарушения были обнаружены и изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и уголь весом около 50 тонн", - сказано в сообщении.
По данному факту в местный следственный отдел было направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны недр".
Продолжаются оперативные действия.
Країна врятована