 Незаконная добыча угля ликвидирована под Марьинкой: задержаны 5 человек, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки информации военнослужащими подразделения сил специальных операций ВС Украины и пограничниками из состава Объединенных сил, на окраине Ильинки были задержаны 5 граждан Украины, которые осуществляли незаконную й добыча угля. Кроме этого на месте совершения правонарушения были обнаружены и изъяты орудия добычи полезных ископаемых, транспортные средства и уголь весом около 50 тонн", - сказано в сообщении.

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По данному факту в местный следственный отдел было направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 240 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны недр".

Продолжаются оперативные действия.