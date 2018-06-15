EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  501  9
Материалы по теме:
Все про:Донецк (5943) пожар (3231) шахта (789)

 В оккупированном Донецке горела шахта "Куйбышевская". ФОТО

В оккупированном террористами из пророссийских незаконных вооруженных формирований Донецке на территории шахты "Куйбышевская", официально не работающей еще с 2009 года, по неизвестным причинам вспыхнул пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 62.ua.

"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", - пишет издание со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.

В оккупированном Донецке горела шахта Куйбышевская 01
В оккупированном Донецке горела шахта Куйбышевская 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071585
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помогите кто чем может. Я уже выслал 2 канистры с бензином.
 показать весь комментарий
 
 
Строй материалы скиздили, а пустой склад подожгли... - классика....
 показать весь комментарий
 
 
Только сегодня?))))
========
официально не работающей еще с 2009Источник: https://censor.net.ua/p3071585
 показать весь комментарий
 
"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", -Источник: https://censor.net.ua/p3071585

Тут понимай,тут не понимай,русский? В оккупированном Донецке горела шахта "Куйбышевская" - Цензор.НЕТ 6692
 показать весь комментарий
 
 
официально не работающей еще с 2009Источник: https://censor.net.ua/p3071585

15.06.2018 00:59
Ответить

============
Только сегодня?Вот ты не руский вроде,а на те же грабли...
 показать весь комментарий
 
Гори, гори ярче -
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
 показать весь комментарий
 
 
пущай горит, не жалко. дамбасские самки еще шахт от русни нарожают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Донецке горела шахта "Куйбышевская". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх