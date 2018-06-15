 В оккупированном Донецке горела шахта "Куйбышевская". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 62.ua.
"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", - пишет издание со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 62.ua.
"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", - пишет издание со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.
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официально не работающей еще с 2009Источник: https://censor.net.ua/p3071585
Тут понимай,тут не понимай,русский?
15.06.2018 00:59
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Только сегодня?Вот ты не руский вроде,а на те же грабли...
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.