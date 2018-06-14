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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:авиация (1710) Киев (16009) самолет (2044) авиасообщение (388)

 "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

В аэропорту "Киев" работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, в частности получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние.

Как рассказала Эспрессо пассажирка авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов

"Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса сказала пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров к терминалу", - рассказала Александра.

По ее словам, багаж уже получили лишь 5 процентов пассажиров. Воду пассажирам в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, в частности получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке.

Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения, - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту Киев 01

Источник: https://censor.net.ua/p3071579
 
 
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дрова не качественные в топку парового котла забросили ? или это на угле летает ?
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Може гроза.І дощ тоді лупашив,як з відра
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на самом деле не смешно, они взлетают и садятся в жулянах пролетая над моим районом
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Скажите спасибо что остались живы. В Bravo Airways средний возраст самолета - 25.5 лет, в Ryanair - 5.5 лет.
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в этой чудесной авиакомпании всего 4 самолета
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самолеты тем не здоровая,возможно в будущем где возможно заменят их вакуумными трубами
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скорее роды заменят вакуумным абортом, так же как и бензин никуда не денется пока есть нефть.
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многие и мыслят на уровне аборта,а мир постоянно развивается,все средства передвижения за 100 лет изменились полностью
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двигатель внутренего сгорания заменили на ядерную батарею которую раз в 50 лет заправлять надо ? да не пони чушь. нефть - это деньги. большие деньги. задушат любую инициативу и попытку уйти из под колпака нефтетрейдеров.
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ты с Украины давно в цивилизованный мир выезжал?В Германии полным ходом заменяют АЭС и ТЭС на солнечные генераторы и ветрогенераторы,во многих странах электоромобили на улице дело уже привычное,зарядки на улице возле домов,в морях и океанах у берега целые поля ветряков и постоянно увеличиваются,ты наверное РЕН ТЫ пресмотрел про нефтяные заговоры,на практике все по другому и ваккумные трубы уже строят арабы
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в цивилизованном мире заменили двигатель внутреннего сгорания, придуманный более ста лет назад, и сто лет совершенствовавшися на что то другое ? заправляют машины ослиной мочей вместо бензина ? про электромобили пока что не надо рассказывать, поговорим когда у них запас хода будет как у обычного авто, и скорость зарядки как время заливки бака бензина, либо зарядка раз в месяц.
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ты посмотри на автомобиль 1918 года и на 2018 года интересно не замечаешь изменений?Теперь технологии позволяют переходить на новые виды энергии,что тут сложно понять?Пока ты говоришь,цивилизованный мир уже переходит,поедь в Западную Европу и посмотри сколько там электомобилей,Илон Маск разработал грузовик 800 км запас хода,конечно ты привык на улицах газели видеть,думаешь так везде
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а может перестали углем топить ? и повсеместно наступило светлое будущее ?
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кто 100 лет назад мог предположить АЭС?
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ты 15 лет назад не мог предположить, что в кармане у тебя будет мощьный компьютер, который мощьнее твоего пентиума... а вот бензин как заправляли - так и заправляют, нефть как качали, так и качают. на соседние планеты со времен Армстронга или Гагарина никто так и не долетел.
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Ну от вам прекрасна ілюстрація до питання, що буде при реальній катастрофі, а не при постановочних псевдокатастрофах.
Так і хочеться згадати крилату фразу - народну мудрість: що би з тобою не сталося, як би тобі не було важко, пам'ятай - всім пох*й.
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Якось так.....
Рейс Bay 4305 01.06.18 (Київ-Анталія) спочатку виліт був запланований на 01.30, потім перенесли на 3.00. Після закінчення реєстрації на рейс ми ще годину чекали посадки на літак. Ми - це дві сім'ї з дітьми. Вік дітей 1,5 р. 2,5р., 2,5р., 7р. Вік пишу для того, щоб, ті, хто збирається летіти з малими дітьми даною авіакомпанією, подумали сто разів, чи скористатися послугами "Браво". Як виявилось пізніше, це були квіточки. Жестяк почався коли ми поверталися додому рейсом Bay 4406, який мав вилетіти 08.06.18 о 20.05 (Анталія - Київ). Нас привезли в аеропорт, і тут виявляться, що нашого літака просто немає. Невже ніхто не знав, що літак не вилетів?) Це ж не голочка в стогу сіна, а літак. Представник TPG сказав що рейс наш перенесли і виліт буде о 05.00 ранку 9.06.18р. і запропонував поїхати в готель, до 03.00 ночі бути там. Приїхали, до інтернету ми підключитися не змогли , інформації про наш рейс ніякої, а наші рідні чекають нашого приземлення згідно розкладу, тобто о 22.30 8.06.

Десь о 03.30 09.06 ми приїхали в аеропорт, інформації про наш рейс ніякої. Для чого нас було забирати з готелю посеред ночі, якщо не володієте інформацією про рейс? Нагадую, в нас ТРОЄ дітей до 3х років, ну і плюс речі. Представник TPG, вибачте, як лунтік, впав з луни і нічого не знає, інформацією не володіє.
На стійці інформації нам говорять, що виліт за данним авіакомпанії о 22,00 09.06. Почали трясти представника TPG, щоб сказав нам хоч якусь інформацію, щоб ми знали на що розраховувати. Каже, що вилетів літак зі Львова. Но ета ні точна))))) Поступає інформація, що наш виліт о 07.30 09.06. Початок реєстрації на рейс, зависла програма, так як ізначально наш рейс був Bay4406, а змінився на Bay4408. Люди вже просто зчинили галас, програма запрацювала, і з Божою допомогою о 07.30 ми полетіли. Але це ще не все. Вилітали ми з Києва, з аеропорта Жуляни, машина там на стоянці. А прилетіли ми в аеропорт Бориспіль))) . Зі змученими дітьми на руках, в колясці, з чемоданами, добираємося в Жуляни до авто))) Це плюс витрати, яких в нас не мало бути, а ще плюс за стоянку 12 годин. Дану компанію не рекомендую нікому, але зірочку поставлю для пілота за плавний взліт та м'яку посадку
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Возраст самолета не влияет на Безопасность Полетов если все процедуры выдерживаются.
Для знатоков-писдоболов...
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Теоретически, да... но есть много но, например усталость металла несущих и прочих конструкций и и.д и и.п
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Средний «возраст» самолётов в различных зарубежных авиакомпаниях (По данным ресурса airsafe.com)
* Turkish Airlines (Турция) - 6,4 лет
* Emirates (ОАЭ) - 6,4 лет
* Alitalia (Италия) - 8,7 лет
* Iberia (Испания) - 9 лет
* Japan Airlines (Япония) - 9,7 лет
* KLM (Нидерланды) - 10 лет
* Finnair(Финляндия) - 10 лет
* Air France (Франция) - 10,2 лет
* SAS (Швеция) - 11,2 лет
* Lufthansa (Германия) - 12,4 лет
* British Airways (Англия) - 13,3 лет
* American Airlines (США) - 14,2 лет
* Delta Airlines (США) - 17 лет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО
 
 
 
 
 
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