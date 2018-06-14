 "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

Как рассказала Эспрессо пассажирка авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту, сообщает Цензор.НЕТ.
"Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса сказала пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров к терминалу", - рассказала Александра.
По ее словам, багаж уже получили лишь 5 процентов пассажиров. Воду пассажирам в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.
По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, в частности получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.
Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке.
Так і хочеться згадати крилату фразу - народну мудрість: що би з тобою не сталося, як би тобі не було важко, пам'ятай - всім пох*й.
Рейс Bay 4305 01.06.18 (Київ-Анталія) спочатку виліт був запланований на 01.30, потім перенесли на 3.00. Після закінчення реєстрації на рейс ми ще годину чекали посадки на літак. Ми - це дві сім'ї з дітьми. Вік дітей 1,5 р. 2,5р., 2,5р., 7р. Вік пишу для того, щоб, ті, хто збирається летіти з малими дітьми даною авіакомпанією, подумали сто разів, чи скористатися послугами "Браво". Як виявилось пізніше, це були квіточки. Жестяк почався коли ми поверталися додому рейсом Bay 4406, який мав вилетіти 08.06.18 о 20.05 (Анталія - Київ). Нас привезли в аеропорт, і тут виявляться, що нашого літака просто немає. Невже ніхто не знав, що літак не вилетів?) Це ж не голочка в стогу сіна, а літак. Представник TPG сказав що рейс наш перенесли і виліт буде о 05.00 ранку 9.06.18р. і запропонував поїхати в готель, до 03.00 ночі бути там. Приїхали, до інтернету ми підключитися не змогли , інформації про наш рейс ніякої, а наші рідні чекають нашого приземлення згідно розкладу, тобто о 22.30 8.06.
Десь о 03.30 09.06 ми приїхали в аеропорт, інформації про наш рейс ніякої. Для чого нас було забирати з готелю посеред ночі, якщо не володієте інформацією про рейс? Нагадую, в нас ТРОЄ дітей до 3х років, ну і плюс речі. Представник TPG, вибачте, як лунтік, впав з луни і нічого не знає, інформацією не володіє.
На стійці інформації нам говорять, що виліт за данним авіакомпанії о 22,00 09.06. Почали трясти представника TPG, щоб сказав нам хоч якусь інформацію, щоб ми знали на що розраховувати. Каже, що вилетів літак зі Львова. Но ета ні точна))))) Поступає інформація, що наш виліт о 07.30 09.06. Початок реєстрації на рейс, зависла програма, так як ізначально наш рейс був Bay4406, а змінився на Bay4408. Люди вже просто зчинили галас, програма запрацювала, і з Божою допомогою о 07.30 ми полетіли. Але це ще не все. Вилітали ми з Києва, з аеропорта Жуляни, машина там на стоянці. А прилетіли ми в аеропорт Бориспіль))) . Зі змученими дітьми на руках, в колясці, з чемоданами, добираємося в Жуляни до авто))) Це плюс витрати, яких в нас не мало бути, а ще плюс за стоянку 12 годин. Дану компанію не рекомендую нікому, але зірочку поставлю для пілота за плавний взліт та м'яку посадку
Для знатоков-писдоболов...
* Turkish Airlines (Турция) - 6,4 лет
* Emirates (ОАЭ) - 6,4 лет
* Alitalia (Италия) - 8,7 лет
* Iberia (Испания) - 9 лет
* Japan Airlines (Япония) - 9,7 лет
* KLM (Нидерланды) - 10 лет
* Finnair(Финляндия) - 10 лет
* Air France (Франция) - 10,2 лет
* SAS (Швеция) - 11,2 лет
* Lufthansa (Германия) - 12,4 лет
* British Airways (Англия) - 13,3 лет
* American Airlines (США) - 14,2 лет
* Delta Airlines (США) - 17 лет