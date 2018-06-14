 "Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения", - пассажиры о ЧП с рейсом из Анталии в аэропорту "Киев". ФОТО

Как рассказала Эспрессо пассажирка авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра, ситуация во время приземления была более сложной, чем утверждают в аэропорту, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Самолет при посадке завалился на правое крыло, начало дымить, поотрывало некоторые сидения, ремни. В это время уже шел сильный дождь, но была разрешена посадка. Стюардесса сказала пассажирам не двигаться, однако пассажиры начали выбегать из самолета, который уже приземлился. Потом пришлось почти 30 минут ждать автобус, который отвез пассажиров к терминалу", - рассказала Александра.

По ее словам, багаж уже получили лишь 5 процентов пассажиров. Воду пассажирам в терминале дали через два часа после аварийного приземления самолета.

По данным пассажирки, в аэропорту работают машины скорой помощи. Некоторые люди пострадали, в частности получив ссадины на локтях. Также у некоторых пассажиров поднялось давление и зафиксировано шоковое состояние. Администрация аэропорта пока не объяснила пассажирам, когда они смогут получить свои чемоданы.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке.