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 Банда фальшивомонетчиков задержана в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Нацполиции совместно с СБУ обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, составлявшей 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты. В состав группы входило пять человек, трое из которых - граждане одной из стран Кавказского региона. При этом организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах лишения свободы.

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Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий были задокументировали систематические факты сбыта поддельных банкнот.

Банда фальшивомонетчиков задержана в Одессе, - Нацполиция 01

Сегодня, 14 июня, при попытке продать очередной "транш" поддельных средств в размере 9 тыс. евро, участников преступной группы были задержали.

Банда фальшивомонетчиков задержана в Одессе, - Нацполиция 02

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Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3071567
 
 
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Ну так это же все-таки Одесса, там это местный колорит (в хорошем смысле)!
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Запомните, дети - только государство имеет право печатать фантики в неограниченном количестве!
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