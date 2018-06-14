 Задержаны 2 человека, обещавшие за 100 тыс. грн "решить вопрос" в Минэкологии, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Два частных лица требовали у сумского предприятия 100 тыс. грн для передачи сотрудникам Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины. После получения всей суммы дельцы обещали предоставить предприятию необходимы разрешительные документы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

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Вымогатели получили первую часть от оговоренной суммы в размере 50 тыс грн. 14 июня, во время передачи представителю предприятия соответствующих разрешительных документов в обмен на 50 тыс грн, двух частных лиц задержали в одном из киевских ресторанов.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска по месту работы одного из задержанных обнаружено и изъято 16 тыс. долларов и 19 тыс. грн.

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Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.