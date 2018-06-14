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 Задержаны 2 человека, обещавшие за 100 тыс. грн "решить вопрос" в Минэкологии, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержаны 2 человека, за взятку обещавшие обеспечить предприятию выдачу разрешительных документов Министерством экологии и природных ресурсов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Задержаны 2 человека, обещавшие за 100 тыс. грн решить вопрос в Минэкологии, - прокуратура 01

Два частных лица требовали у сумского предприятия 100 тыс. грн для передачи сотрудникам Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины. После получения всей суммы дельцы обещали предоставить предприятию необходимы разрешительные документы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель "Центра сертификации и экспертизы семян" и два его подчиненных требовали взятку в $10 тыс. у коллеги из региона, - ГПУ

Вымогатели получили первую часть от оговоренной суммы в размере 50 тыс грн. 14 июня, во время передачи представителю предприятия соответствующих разрешительных документов в обмен на 50 тыс грн, двух частных лиц задержали в одном из киевских ресторанов.

Задержаны 2 человека, обещавшие за 100 тыс. грн решить вопрос в Минэкологии, - прокуратура 02

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска по месту работы одного из задержанных обнаружено и изъято 16 тыс. долларов и 19 тыс. грн.

Также смотрите: Руководитель фермерского хозяйства задержан на Сумщине при получении 19 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3071549
 
   
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Ну по пожару БРСМ как то решили же......
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Демпінг, треба було в прокуратуру нести.
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если б начали сажать, за такие подвиги, 4 года тому назад,сегодня єтой новости уже б не біло...
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Затримали, мабуть, за те, що "вирішення питання" вартує мінімум 300000 грн., а вони, розумієш, демпінг влаштували.
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Короче, не решили вопрос, деньги переданы другим.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны 2 человека, обещавшие за 100 тыс. грн "решить вопрос" в Минэкологии, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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