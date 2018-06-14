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Все про:оружие (3464) СБУ (12592) Черниговщина (457)

 Арсенал оружия изъят у жителя Черниговщины, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Черниговской области оружие и боеприпасы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что житель города Мена хранил в собственном доме военные средства поражения. По предварительной информации, злоумышленник привозил оружие из района проведения операции Объединенных сил, куда периодически выезжал.

Во время санкционированных обысков в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-18, почти двести патронов различного калибра, гранату Ф-1, имитационную шашку, светло-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры".

Также смотрите: 286 гранат, 37 мин и почти 500 патронов, - правоохранители обнаружили тайник с оружием в Днепре. ФОТОрепортаж

Арсенал оружия изъят у жителя Черниговщины, - СБУ 01
Арсенал оружия изъят у жителя Черниговщины, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071539
 
 
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Це він готувався кума югка визволяти, коли той вдруге буде гризти шконку в менській колонії, згідно вироку суду України..
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Боеприпасы вижу, взрывчатые вещества ...А оружие, я извиняюсь, гиде? Тубус от мухи явно пустой.
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Каждый НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН (не РАБ, и не ХОЛОП) просто ОБЯЗАН иметь у себя оружейный арсенал и куда поболее этого, иначе это не ГРАЖДАНИН, а ПОДДАННЫЙ или того хуже РАБ! Не один УЗУРПАТОР не удержался бы у власти и дня, не один агрессор не сунулся бы в Украину без перспективы получить достойный отпор без перспективы на победу (лишь полное уничтожение)!
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