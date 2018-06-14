 Арсенал оружия изъят у жителя Черниговщины, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что житель города Мена хранил в собственном доме военные средства поражения. По предварительной информации, злоумышленник привозил оружие из района проведения операции Объединенных сил, куда периодически выезжал.

Во время санкционированных обысков в квартире фигуранта дела сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-18, почти двести патронов различного калибра, гранату Ф-1, имитационную шашку, светло-шумовой патрон и магазин от автомата АК-47. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры".

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