 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра. ФОТО

Об этом в Facebook написала его сестра Юлия Коломоец, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На минувшей неделе мой мир - мир добропорядочных, деловых и неравнодушных людей - внезапно столкнулся с "миром параллельным". В этой, аномальной для меня реальности, молодых ребят на улице моего родного города бьют просто так, для устрашения, самоутверждения и развлечения. И чтобы привлечь таких "любителей городских сафари" к маломальской ответственности - нужно очень постараться. Подозреваемого в групповом избиении с использованием бит (подозрение в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных ч.2, ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК Украины) судья ВДРУГ отпускает под домашний арест. И я, гражданка Украины, которая никогда не участвовала в групповых избиениях (да и вообще ни в каких), а биты видела только в фильмах, начинаю опасаться за безопасность - свою и своих близких", - написала она.

"Некие "опера" через неформальные каналы передают мне просьбы о том, чтобы я "включила рычаги и помогла довести дело [относительно избиения моего брата - примеч. автора] до конца, а то полетят многие головы". У меня есть вопросы: кто кого должен защищать?! И кого могут бояться правоохранители? Неизвестные люди звонят и, категорически отказываясь представиться, предлагают встречи и "осуществление координации моих действий", мол, в противном случае "всех подозреваемых все равно отпустят, как и раньше это делали", - отметила Коломоец.

Также она сообщила, что "в деле избиения моего брата Сергея фигурируют уже задержанные Джаббаров, Сусоев и Ахмедов, а также другие "неустановленные лица". На данном этапе больше всего вопросов вызывает тот факт, что Ахмедов, который на имеющихся у следствия видео, добивает уже не сопротивляющегося, лежащего на земле Сергея, был отпущен под домашний арест. Не смотря на то, что проходит по очень серьезной статье и является гражданином другой страны", - подчеркнула она.

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Во время рассмотрения дела, Павлоградский горрайонный суд скрывал информацию о заседаниях. "Вчера я запостила информацию о том, что сегодня в суде в 14:00 будет слушаться ещё одно дело, по которому проходит Джаббаров (подозреваемый в избиении моего брата). Узнала её, конечно же, из неофициальных источников. На сайте Павлоградского горрайонного суда такой информации нет. В полиции также не подтвердили, что данный подозреваемый будет транспортироваться сегодня куда-то на процессуальные мероприятия. Не хочу быть источником некорректной информации. Поэтому решайте сами - идти или нет вам сегодня в суд. Скажу только одно: информация о заседании по мере пресечения для Пети по делу моего брата тоже до самого последнего момента не оглашалась. На сайте суда она появилась практически в одно время с началом заседания. Спасибо добрым людям, которые поделилось инфой неофициально. За час удалось собрать в суд представителей общественности и СМИ. ", - отметила Коломоец.

"Быть АДВОКАТОМ ПОСТРАДАВШЕГО, чудом выжившего после совершения в отношении него преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит: -не особо расчитывать на то, что следователь и прокурор бросятся выполнять нормы статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Права потерпевшего), а конкретно п. 11, и будут заинтересованы в том, чтобы ознакомить тебя с материалами дела; -сразу приготовиться к "каруселям": следователь говорит, что дело у прокурора, прокурор говорит - дело у следователя, следователь говорит, что, да, дело у него, но ознакомиться с материалами нельзя, так как его "готовят на область". А потом - опаньки! - дело уже в области и "может быть там вам дадут с ним ознакомиться", - добавила адвокат.

"Быть АДВОКАТОМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит: -чувствовать себя в кабинете следователя как дома, раздавать (прямо там) со слащавой улыбочкой направо и налево свои визитки, представляясь: "Я - адвокат тех, кто похулиганил в ту ночь ["похулиганил" - это раскроил человеку череп битами и ногами - прим. автора], если что - здесь есть мой телефончик"; -нагло врать в суде и быть абсолютно уверенным в благосклонности судьи к твоему подзащитному. Который может запросто отметелить прохожего на улице, добивать его ногами. А потом быть отпущенным под домашний арест (который ещё неизвестно как выполняется). Быть "адвокатом дьявола" - выгодно. Быть защитником пострадавшего - не комфортно. Не комфортно, но... Заявления в полицию и прокуратуру об отказе в ознакомлении с делом моего брата поданы. P. S. Кто не в курсе, о каких преступлениях идёт речь в ч. 2 ст. 121, обязательно почитайте Уголовный кодекс. Только не на ночь глядя. Как говорится, не дай Бог!" - резюмировала Коломоец.

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Согласно материалам следствия, 2 июня около 1 часа ночи пострадавший вместе с двумя друзьями шел по ул. Центральной, в сторону Шевченко. Из кафе "Йогурт" вышли трое: Джабаров, Ахмедов, Сысой. Они, в компании друзей, сели в два автомобиля БМВ и проехали до перекрестка улиц Центральной и Шевченко. Джаббаров остановив свой автомобиль, вышел из салона авто, прихватив с собой биту, и беспричинно стал избивать троих друзей. Сысой, выйдя из своего авто, присоединился к "мероприятию" с битой. Били троих битой, руками и ногами по разным участкам тела. Двое из избиваемых успели сбежать, а один от ударов упал. Уже упавшего хулиганы добивали ногами.

Сергей Вязовиченко после избиения

Его бросили, без сознания, на месте преступления. Скорую помощь вызвала случайная женщина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломом кости темени, костей лица. В качестве доказательства в деле имеется видеозапись с камер видеонаблюдения одного из магазинов, где видно, как упавшего нападающие бьют ногами. По санкции предъявленного обвинения Джаббарову грозит наказание до 10 лет лишения свободы.