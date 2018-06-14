EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  2288  35
Все про:избиение (9198) Павлоград (59) суд (21012)

 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра. ФОТО

2 июня около 3:00 ночи в районе ЦУМа в Павлограде в бессознательном состоянии нашли 28-летнего мужчину. Избитый - дизайнер одной из местных газет Сергей Вязовиченко.

Об этом в Facebook написала его сестра Юлия Коломоец, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Суд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека

"На минувшей неделе мой мир - мир добропорядочных, деловых и неравнодушных людей - внезапно столкнулся с "миром параллельным". В этой,  аномальной для меня реальности, молодых ребят на улице моего родного города бьют просто так, для устрашения, самоутверждения и развлечения. И чтобы привлечь таких "любителей городских сафари" к маломальской ответственности - нужно очень постараться. Подозреваемого в групповом избиении с использованием бит (подозрение в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных ч.2, ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК Украины) судья ВДРУГ отпускает под домашний арест. И я, гражданка Украины, которая никогда не участвовала в групповых избиениях (да и вообще ни в каких), а биты видела только в фильмах, начинаю опасаться за безопасность - свою и своих близких", - написала она.

"Некие "опера" через неформальные каналы передают мне просьбы о том, чтобы я "включила рычаги и помогла довести дело [относительно избиения моего брата - примеч. автора] до конца, а то полетят многие головы". У меня есть вопросы: кто кого должен защищать?! И кого могут бояться правоохранители? Неизвестные люди звонят и, категорически отказываясь представиться, предлагают встречи и "осуществление координации моих действий", мол, в противном случае "всех подозреваемых все равно отпустят, как и раньше это делали", - отметила Коломоец.

Также она сообщила, что "в деле избиения моего брата Сергея фигурируют уже задержанные Джаббаров, Сусоев и Ахмедов, а также другие "неустановленные лица". На данном этапе больше всего вопросов вызывает тот факт, что Ахмедов, который на имеющихся у следствия видео, добивает уже не сопротивляющегося, лежащего на земле Сергея, был отпущен под домашний арест. Не смотря на то, что проходит по очень серьезной статье и является гражданином другой страны", - подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Изверга прикрывают и местные власти, и полиция, и даже директор школы": 11-классник, зарезавший семью соседей, может избежать ответственности, - юрист-криминалист Маляр. ФОТО+ВИДЕО

Во время рассмотрения дела, Павлоградский горрайонный суд скрывал информацию о заседаниях. "Вчера я запостила информацию о том, что сегодня в суде в 14:00 будет слушаться ещё одно дело, по которому проходит Джаббаров (подозреваемый в избиении моего брата). Узнала её, конечно же, из неофициальных источников. На сайте Павлоградского горрайонного суда такой информации нет. В полиции также не подтвердили, что данный подозреваемый будет транспортироваться сегодня куда-то на процессуальные мероприятия. Не хочу быть источником некорректной информации. Поэтому решайте сами - идти или нет вам сегодня в суд. Скажу только одно: информация о заседании по мере пресечения для Пети по делу моего брата тоже до самого последнего момента не оглашалась. На сайте суда она появилась практически в одно время с началом заседания. Спасибо добрым людям, которые поделилось инфой неофициально. За час удалось собрать в суд представителей общественности и СМИ. ", - отметила Коломоец.

"Быть АДВОКАТОМ ПОСТРАДАВШЕГО, чудом выжившего после совершения в отношении него преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит:  -не особо расчитывать на то, что следователь и прокурор бросятся выполнять нормы статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Права потерпевшего), а конкретно п. 11, и будут заинтересованы в том, чтобы ознакомить тебя с материалами дела; -сразу приготовиться к "каруселям": следователь говорит, что дело у прокурора, прокурор говорит - дело у следователя, следователь говорит, что, да, дело у него, но ознакомиться с материалами нельзя, так как его "готовят на область". А потом - опаньки! - дело уже в области и "может быть там вам дадут с ним ознакомиться", - добавила адвокат.

"Быть АДВОКАТОМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит: -чувствовать себя в кабинете следователя как дома, раздавать (прямо там) со слащавой улыбочкой направо и налево свои визитки, представляясь: "Я - адвокат тех, кто похулиганил в ту ночь ["похулиганил" - это раскроил человеку череп битами и ногами - прим. автора], если что - здесь есть мой телефончик"; -нагло врать в суде и быть абсолютно уверенным в благосклонности судьи к твоему подзащитному. Который может запросто отметелить прохожего на улице, добивать его ногами. А потом быть отпущенным под домашний арест (который ещё неизвестно как выполняется). Быть "адвокатом дьявола" - выгодно. Быть защитником пострадавшего - не комфортно. Не комфортно, но... Заявления в полицию и прокуратуру об отказе в ознакомлении с делом моего брата поданы. P. S. Кто не в курсе, о каких преступлениях идёт речь в ч. 2 ст. 121, обязательно почитайте Уголовный кодекс. Только не на ночь глядя. Как говорится, не дай Бог!" - резюмировала Коломоец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спускать дело никто не будет": Найем выписался из больницы и готовится к открытому судебному процессу

Согласно материалам следствия, 2 июня около 1 часа ночи пострадавший вместе с двумя друзьями шел по ул. Центральной, в сторону Шевченко. Из кафе "Йогурт" вышли трое: Джабаров, Ахмедов, Сысой. Они, в компании друзей, сели в два автомобиля БМВ и проехали до перекрестка улиц Центральной и Шевченко. Джаббаров остановив свой автомобиль, вышел из салона авто, прихватив с собой биту, и беспричинно стал избивать троих друзей. Сысой, выйдя из своего авто, присоединился к "мероприятию" с битой. Били троих битой, руками и ногами по разным участкам тела. Двое из избиваемых успели сбежать, а один от ударов упал. Уже упавшего хулиганы добивали ногами.

28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра 01

Сергей Вязовиченко после избиения

Его бросили, без сознания, на месте преступления. Скорую помощь вызвала случайная женщина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломом кости темени, костей лица. В качестве доказательства в деле имеется видеозапись с камер видеонаблюдения одного из магазинов, где видно, как упавшего нападающие бьют ногами. По санкции предъявленного обвинения Джаббарову грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3071532
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Украине реально бандитская власть, судьи бандиты и коррупционеры, нормальной судебной системы нет, Порошенко нихера не сделал в этой сфере за почти 5 лет и не сделает, законы ужасные и написаны бандитами в Раде. Как это так ДОМАШНИЙ АРЕСТ для беспредельщиков, реально опасных для общества или для воров, которые крадут миллиардами? Кто такие законы может писать как не сами бандиты из Рады?Гнать надо этих тварей взашей, иначе ничего хорошего ждать не приходится.
 показать весь комментарий
 
 
гражданин другой страні(читай касаб) должен избить родню судьи,чтоб на конец,сел! 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по очень серьезной статье и является гражданином другой страны, - сестра - Цензор.НЕТ 5597
 показать весь комментарий
 
 
і не звичайного судді, а , як мінімум, апеляційного суду
 показать весь комментарий
 
В общем...Все по старому. Полиция броневичок придбала...
 показать весь комментарий
 
 
а ще - придбає 55 гелікоптерів на 500 млн (!) євро ...
 показать весь комментарий
 
 
Потужно "реформував" петя правоохоронну та судову систему Україні.. Негаразди в Україні.. Не про це мріяв Майдан..
 показать весь комментарий
 
 
ото ж бо і воно - не мріяти треба було на Майдані , а думати що буде далі ... але цього , наш народ , робити не вміє і не хоче ...
 показать весь комментарий
 
 
Нет сомнений, что и этот избитый парень, и отпущенные преступники на совести милейшего Петра Алексеевича: такого беззакония, безвластия, отсутствия всякой надежды на правосудие не было никогда в Украине. Недавно разговаривал с одной переселенкой из Донбасса, она "зачем мне такая Украина, с нищенской зарплатой, с преступниками в погонах, с взяточниками судьями и прокурорами? С ворами в правительстве? с безнадежным будущим? Какую Украину строит Порошенко?"
 показать весь комментарий
 
Я в шоке. Я знаю, что мы уже должны к этому привыкнуть... но я все равно в шоке. Причем так быстро... Судьи даже не теряют время на кокетство.
 показать весь комментарий
 
 
А хотя - да, лето, пора отпусков, судье пузо надо погреть на островах. Прочь формальности.
 показать весь комментарий
 
 
ццікаво, а про що ж таки мріяв Майдан, га, Льончику?
 показать весь комментарий
 
А кто бля новый УПК принял в парламенте по которому даже за убийства домашний арест или браслеты электронные?. Наши 450 ублюдков в верховной раде! Они же "закон Савченко" приняли. Они же "поправки Лозового " приняли. То есть полная лафа для преступников с такими недозаконами.
 показать весь комментарий
 
 
Отпустил суд, а не полиция. Хотя и к полиции есть вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
пора всім цим нелегалам показати, хто господар в країні.....де Свобода?де Правий Сектор?Національні дружини?.... от поле діяльності для вас....без всяких відеокамер..... чурки взагалі берега пустилися 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра - Цензор.НЕТ 5386
 показать весь комментарий
 
 
Доки в суддів не почнуть "з невідомих причин" горіти маєтки та елітні авто, доти будемо жити по-новому.
 показать весь комментарий
 
 
у кого-то еще остались сомнения, что чурбанье окончательно рамсы попутало?!?
не надо только рассказывать, что среди них есть и нормальные - их все знают поименно.
а вот все остальное СТАДО, приехавшее в Украину пировать на нашем горе - под сраку и в сраку!!
Кто не хочет по хорошему - на Кол и сжигать ЖИВЬЕМ!!!
 показать весь комментарий
 
 
А где же суд народный и справедливый?
 показать весь комментарий
 
 
Короче иностранцы,на чужой земле,чувствуют себя,либо як гости,либо як завоеватели.Третьего не дано.В данном случае,гостями тут и не пахне 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра - Цензор.НЕТ 1291
 показать весь комментарий
 
 
Доколе украинцы на своей земле будуть погибать и страдать от всяких джаббаровых, сусоевых и ахмедовых?! Земля должна гоеть под ногами у этих тварей!
 показать весь комментарий
 
Блатные питаются за счёт блата в Гос.структурах.Не буде блата(коррупции),вони сами зникнут с Украины.Вважай це як маркер.Абреки там,цветут и пахнут де Законы не працюють
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх