 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест не смотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра. ФОТО

Об этом в Facebook написала его сестра Юлия Коломоец, сообщает Цензор.НЕТ.
"На минувшей неделе мой мир - мир добропорядочных, деловых и неравнодушных людей - внезапно столкнулся с "миром параллельным". В этой, аномальной для меня реальности, молодых ребят на улице моего родного города бьют просто так, для устрашения, самоутверждения и развлечения. И чтобы привлечь таких "любителей городских сафари" к маломальской ответственности - нужно очень постараться. Подозреваемого в групповом избиении с использованием бит (подозрение в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных ч.2, ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК Украины) судья ВДРУГ отпускает под домашний арест. И я, гражданка Украины, которая никогда не участвовала в групповых избиениях (да и вообще ни в каких), а биты видела только в фильмах, начинаю опасаться за безопасность - свою и своих близких", - написала она.
"Некие "опера" через неформальные каналы передают мне просьбы о том, чтобы я "включила рычаги и помогла довести дело [относительно избиения моего брата - примеч. автора] до конца, а то полетят многие головы". У меня есть вопросы: кто кого должен защищать?! И кого могут бояться правоохранители? Неизвестные люди звонят и, категорически отказываясь представиться, предлагают встречи и "осуществление координации моих действий", мол, в противном случае "всех подозреваемых все равно отпустят, как и раньше это делали", - отметила Коломоец.
Также она сообщила, что "в деле избиения моего брата Сергея фигурируют уже задержанные Джаббаров, Сусоев и Ахмедов, а также другие "неустановленные лица". На данном этапе больше всего вопросов вызывает тот факт, что Ахмедов, который на имеющихся у следствия видео, добивает уже не сопротивляющегося, лежащего на земле Сергея, был отпущен под домашний арест. Не смотря на то, что проходит по очень серьезной статье и является гражданином другой страны", - подчеркнула она.
Во время рассмотрения дела, Павлоградский горрайонный суд скрывал информацию о заседаниях. "Вчера я запостила информацию о том, что сегодня в суде в 14:00 будет слушаться ещё одно дело, по которому проходит Джаббаров (подозреваемый в избиении моего брата). Узнала её, конечно же, из неофициальных источников. На сайте Павлоградского горрайонного суда такой информации нет. В полиции также не подтвердили, что данный подозреваемый будет транспортироваться сегодня куда-то на процессуальные мероприятия. Не хочу быть источником некорректной информации. Поэтому решайте сами - идти или нет вам сегодня в суд. Скажу только одно: информация о заседании по мере пресечения для Пети по делу моего брата тоже до самого последнего момента не оглашалась. На сайте суда она появилась практически в одно время с началом заседания. Спасибо добрым людям, которые поделилось инфой неофициально. За час удалось собрать в суд представителей общественности и СМИ. ", - отметила Коломоец.
"Быть АДВОКАТОМ ПОСТРАДАВШЕГО, чудом выжившего после совершения в отношении него преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит: -не особо расчитывать на то, что следователь и прокурор бросятся выполнять нормы статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Украины (Права потерпевшего), а конкретно п. 11, и будут заинтересованы в том, чтобы ознакомить тебя с материалами дела; -сразу приготовиться к "каруселям": следователь говорит, что дело у прокурора, прокурор говорит - дело у следователя, следователь говорит, что, да, дело у него, но ознакомиться с материалами нельзя, так как его "готовят на область". А потом - опаньки! - дело уже в области и "может быть там вам дадут с ним ознакомиться", - добавила адвокат.
"Быть АДВОКАТОМ ПОДОЗРЕВАЕМОГО в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, значит: -чувствовать себя в кабинете следователя как дома, раздавать (прямо там) со слащавой улыбочкой направо и налево свои визитки, представляясь: "Я - адвокат тех, кто похулиганил в ту ночь ["похулиганил" - это раскроил человеку череп битами и ногами - прим. автора], если что - здесь есть мой телефончик"; -нагло врать в суде и быть абсолютно уверенным в благосклонности судьи к твоему подзащитному. Который может запросто отметелить прохожего на улице, добивать его ногами. А потом быть отпущенным под домашний арест (который ещё неизвестно как выполняется). Быть "адвокатом дьявола" - выгодно. Быть защитником пострадавшего - не комфортно. Не комфортно, но... Заявления в полицию и прокуратуру об отказе в ознакомлении с делом моего брата поданы. P. S. Кто не в курсе, о каких преступлениях идёт речь в ч. 2 ст. 121, обязательно почитайте Уголовный кодекс. Только не на ночь глядя. Как говорится, не дай Бог!" - резюмировала Коломоец.
Согласно материалам следствия, 2 июня около 1 часа ночи пострадавший вместе с двумя друзьями шел по ул. Центральной, в сторону Шевченко. Из кафе "Йогурт" вышли трое: Джабаров, Ахмедов, Сысой. Они, в компании друзей, сели в два автомобиля БМВ и проехали до перекрестка улиц Центральной и Шевченко. Джаббаров остановив свой автомобиль, вышел из салона авто, прихватив с собой биту, и беспричинно стал избивать троих друзей. Сысой, выйдя из своего авто, присоединился к "мероприятию" с битой. Били троих битой, руками и ногами по разным участкам тела. Двое из избиваемых успели сбежать, а один от ударов упал. Уже упавшего хулиганы добивали ногами.
Сергей Вязовиченко после избиения
Его бросили, без сознания, на месте преступления. Скорую помощь вызвала случайная женщина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, переломом кости темени, костей лица. В качестве доказательства в деле имеется видеозапись с камер видеонаблюдения одного из магазинов, где видно, как упавшего нападающие бьют ногами. По санкции предъявленного обвинения Джаббарову грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
не надо только рассказывать, что среди них есть и нормальные - их все знают поименно.
а вот все остальное СТАДО, приехавшее в Украину пировать на нашем горе - под сраку и в сраку!!
Кто не хочет по хорошему - на Кол и сжигать ЖИВЬЕМ!!!