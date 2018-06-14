 Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Взятка в размере 3 тыс. долл. предназначалась за несоздание искусственных препятствий и содействие в получении разрешения на установку наружной рекламы на автодороге Киев-Чоп.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты во время проведения обыска жилья фигуранта дела.

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В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства чиновника. Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.