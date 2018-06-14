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 Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Военной прокуратурой совместно с полицией на взятке задержан начальник отдела по вопросам предпринимательства и регуляторной политики Департамента экономического развития и торговли Ривненской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура 01

Взятка в размере 3 тыс. долл. предназначалась за несоздание искусственных препятствий и содействие в получении разрешения на установку наружной рекламы на автодороге Киев-Чоп.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Средства обнаружены и изъяты во время проведения обыска жилья фигуранта дела.

Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура 02

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В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства чиновника. Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Источник: https://censor.net.ua/p3071516
 
 
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Це "скромний" будиночок Начальника академії сухопутних військ, справу по якому розслідувало НАБУ і ... закрив САП! А ще привіт Холодницькому, який зараз супер-класно співпрацює з СБУшним Демчиною з неменшим будиночком, справу по якому теж веде НАБУ/

Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8404
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Чиновники сплошные взяточники. Может всех сразу уволить на зрен. И нанять новых
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Зачем нанимать новых? Название этой конторы говорит само за себя
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Взятка в размере 3 тыс. долл. предназначалась за несоздание искусственных препятствий... Вот как, суки, приспособились.
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отдел по вопросам предпринимательства и регуляторной политики _ И для чего этот отдел иснує? Только для того чтобы бабло с людей стричь?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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