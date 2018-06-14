 Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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Художественный проект "Війна поруч" создал доброволец и документалист Олесь Кромпляс, который участвовал в освобождении Мариуполя. Его поддержали - Национальный музей Революции Достоинства и Украинский институт национальной памяти.

Силуэты будут напоминать киевлянам о войне на востоке до 22 июля.

"В Киеве и других крупных городах, даже тех, которые близко к фронту, жизнь вошла в привычное русло, далеко от военных реалий. Ежедневная рутина и хлопоты, заполненные горожанами каждый вечер кафе и рестораны... Проект "Війна поруч" призван напомнить украинцам, что на Востоке их государства, совсем рядом, продолжается вот уже пятый год подряд жестокая борьба за их жизнь", - говорится в описании события на Facebook.















