 Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
Художественный проект "Війна поруч" создал доброволец и документалист Олесь Кромпляс, который участвовал в освобождении Мариуполя. Его поддержали - Национальный музей Революции Достоинства и Украинский институт национальной памяти.
Силуэты будут напоминать киевлянам о войне на востоке до 22 июля.
"В Киеве и других крупных городах, даже тех, которые близко к фронту, жизнь вошла в привычное русло, далеко от военных реалий. Ежедневная рутина и хлопоты, заполненные горожанами каждый вечер кафе и рестораны... Проект "Війна поруч" призван напомнить украинцам, что на Востоке их государства, совсем рядом, продолжается вот уже пятый год подряд жестокая борьба за их жизнь", - говорится в описании события на Facebook.
Вроде как гешефт лолы с мордвой есть, с элементами мыролюбства и перемирства.