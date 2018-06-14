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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

В центре Киева с 13 июня установлены необычные скульптуры - металлические силуэты людей, пробитые пулями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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Художественный проект "Війна поруч" создал доброволец и документалист Олесь Кромпляс, который участвовал в освобождении Мариуполя. Его поддержали - Национальный музей Революции Достоинства и Украинский институт национальной памяти.

Силуэты будут напоминать киевлянам о войне на востоке до 22 июля.

"В Киеве и других крупных городах, даже тех, которые близко к фронту, жизнь вошла в привычное русло, далеко от военных реалий. Ежедневная рутина и хлопоты, заполненные горожанами каждый вечер кафе и рестораны... Проект "Війна поруч" призван напомнить украинцам, что на Востоке их государства, совсем рядом, продолжается вот уже пятый год подряд жестокая борьба за их жизнь", - говорится в описании события на Facebook.

Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 01
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 02
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 03
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 04
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 05
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 06
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 07
Изрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе 08

Источник: https://censor.net.ua/p3071515
 
   
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Встановлювати це потрібно перед посольством накацапії, котре є діючим на території України.. І потім - перед хатинкою петі ..
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Хотите узнать, как москали утилизируют ихтамнетов? Вот фотка:Пробиті кулями силуети людей встановили в Києві, щоб нагадати про війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 671
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Силуеты из железа обстреливали из разрешённого оружия?
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А разве у нас война, расскажите подробно соевые шныри?
Вроде как гешефт лолы с мордвой есть, с элементами мыролюбства и перемирства.
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Немає і не буде прощення ублюдкам за цю безглузду кроваву бійню!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиИзрешеченные пулями силуэты людей установили в Киеве, чтобы напомнить о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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