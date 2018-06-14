 Чиновник ГСЧС задержан на Днепропетровщине за получение 40 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за принятие решения о заключении с гражданином П. договора о поставках имущества, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 40 тыс. гривен.
14 июня во время совершения преступления злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Военной прокуратурой Криворожского гарнизона указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.