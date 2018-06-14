 "Страна на костях": под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам активистов, это стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима.

Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события. Там есть напоминания о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом, а также отравление экс-сотрудника ГРУ в Британии Сергея Скрипаля.







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