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Все про:Киев (16009) посольство РФ (295) ЧМ-2018 (162)

 "Страна на костях": под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018. ФОТОрепортаж

В четверг, 14 июня, возле посольства Российской Федерации в Киеве прошла акция с требованием бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который проходит в России.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам активистов, это стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима.

Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события. Там есть напоминания о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом, а также отравление экс-сотрудника ГРУ в Британии Сергея Скрипаля.

Страна на костях: под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018 01
Страна на костях: под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018 02
Страна на костях: под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3071504
 
   
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Страна на костях": под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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