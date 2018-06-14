 "Страна на костях": под посольством РФ в Киеве напомнили о преступлениях России и призвали к бойкоту ЧМ-2018. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По словам активистов, это стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима.
Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события. Там есть напоминания о катастрофе рейса МН17 в небе над Донбассом, а также отравление экс-сотрудника ГРУ в Британии Сергея Скрипаля.
Сегодня, в четвертая годовщина гибели в небе над Луганском украинских десантников и экипажа самолёта ИЛ-76 - Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа, находившихся на борту.