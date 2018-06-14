 Просматривая трансляцию ЧМ-2108 из России, вспомните глаза этого мальчика, - фотограф Муравский о сыне погибшего в 2014 году летчика Константина Могилко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя фото Романа Николаева.
К чему здесь футбол?! На фото – семья моего Друга и наставника в летном деле Константина Могилко. Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибло 5 членов экипажа. Командовал убийцей - кадровый сотрудник ФСБ России", - написал Муравский.
"Просматривая в своем телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его папа не успел привить любовь к футболу. Он не будет просматривать с вами этот чемпионат!" - резюмировал фотограф.
Напомним, с весны 2014 Константин Могилко участвовал в антитеррористических операциях на востоке Украины.
6 июня 2014 самолет-разведчик АН-30Б под управлением К.В. Могилко фотографировал местность над городом Славянск Донецкой области. В экипаже было семь человек. В 17:04 на высоте 4050 метров, которая считается безопасной, самолет подбила ракета, выпущенная сепаратистами из переносного ракетно-зенитного комплекса. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Его пробило насквозь, начался пожар. С двигателя огонь перекинулся на правое крыло. АН-30Б начал резко терять высоту. До падения оставались считаные секунды. Командир приказал команде покинуть самолет, а сам отвел его от жилых кварталов Славянска и упал под углом 80 градусов, севернее города, вблизи села Пришиб Славянского района. Командир самолета подполковник Константин Викторович Могилко погиб. Его нашли в кабине самолета. Он до последнего оставался за штурвалом и даже не пытался попробовать выйти из самолета, в котором не предусмотрена система катапультирования, а можно лишь воспользоваться задней дверью.
Указом Президента Украины №545 / 2014 от 20 июня 2014 за исключительное мужество и героизм, силу духа в борьбе за независимое Украинское государство, верность военной присяге подполковнику Константину Викторовичу Могилко присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). В 2015 году появился самолет Ан-30 имени Константина Могилко.
Осквернение пидарасами и ватными киева должно смываться кровью, причем по библии кровь их на них. Асфальт, где стучали капыта пидарасов, должен быть тщательно вымыт, желательно кровью пидарасов, после чего даже кровь пидара должна быть тщательно смыта хлоркой. Оскверненная территория должна быть закрыта на полгода для выветривания от пидарасни дождями, снегом и ветрами. Так что ловим 5 штук самых рекламных(кто больше всего приносит рекламы пидарастии для детей и раскрутки маховика гомосятского геноцида украинцев через обвинения в гомофобии, скопированного с еврейского геноцида всея земли в обвинениях в антисемитизме, изза чего еврейским паспортам предоставляются сверхправа и на убийства тоже, вот соловьев как геббельс сидит плотно под защитой этого геноцида-нацисты теперь нападают и убивают под еврейскими паспортами и под плотной защитой от обвиненийвантимемитизме) и награждаем их вакантными каникулами -
и отправляем на передовую под обстрел ваты с указанием их координат и что за товар выставлен на выставку.
5 лет война, а пидарасам голубоко и нагло пох(за что заслужили каникулы под горловку на свежий воздух), им главное ихняя пропаганда для уничтожения украины.Ночной дозор европы хотят уничтоджить. Пидары кличут руцкий кровавый мир.
Сколько убили и правильных в киеве.А на хоть одного пидараса нет заказа.
Пидар воевать не будет, система ценностей у него ростет с прибора говна. Нет даже медийных,чтобы показать что пидары тоже воюют и даже таких показушных нет(или еще нет, не проплачены потому что нету такого заказа еще), не говоря что пидарасня при первом хлопке тут же снимется, застучит копытами что запылится за ними.
5 штук самых медийных пидаров с самыми медийными епалами, которые кроме пропаганды расскручивают маховик ущемления через обвинения в гомофобии, должны быть преданы руцкому миру.
Украина не в ес чтобы рассплачиваться на хорошую жизнь своим уничтожением и ущемлением через обвинения в гомофобии, как это делает голландия или другая самая запропагандированная гамасятиной страна. Бельгия платит своим уничтожением коренного населения и геноцидом через обвинениявгомофобии за европейскую жизнь. А украина никому не должна, кроме того что отобрали у нее яо и не особо поддерживают как ночной дозор европы от ватных зомбаков замеса крови и земли с голодоморами. Украина платит европе более чем. Нечесность перегнута в сотни раз