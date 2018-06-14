 Просматривая трансляцию ЧМ-2108 из России, вспомните глаза этого мальчика, - фотограф Муравский о сыне погибшего в 2014 году летчика Константина Могилко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя фото Романа Николаева.

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К чему здесь футбол?! На фото – семья моего Друга и наставника в летном деле Константина Могилко. Его самолет был сбит российской ракетой в эти дни четыре года назад. Погибло 5 членов экипажа. Командовал убийцей - кадровый сотрудник ФСБ России", - написал Муравский.

"Просматривая в своем телевизоре трансляцию из России, вспомните глаза этого мальчика. Его папа не успел привить любовь к футболу. Он не будет просматривать с вами этот чемпионат!" - резюмировал фотограф.

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Напомним, с весны 2014 Константин Могилко участвовал в антитеррористических операциях на востоке Украины.

6 июня 2014 самолет-разведчик АН-30Б под управлением К.В. Могилко фотографировал местность над городом Славянск Донецкой области. В экипаже было семь человек. В 17:04 на высоте 4050 метров, которая считается безопасной, самолет подбила ракета, выпущенная сепаратистами из переносного ракетно-зенитного комплекса. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Его пробило насквозь, начался пожар. С двигателя огонь перекинулся на правое крыло. АН-30Б начал резко терять высоту. До падения оставались считаные секунды. Командир приказал команде покинуть самолет, а сам отвел его от жилых кварталов Славянска и упал под углом 80 градусов, севернее города, вблизи села Пришиб Славянского района. Командир самолета подполковник Константин Викторович Могилко погиб. Его нашли в кабине самолета. Он до последнего оставался за штурвалом и даже не пытался попробовать выйти из самолета, в котором не предусмотрена система катапультирования, а можно лишь воспользоваться задней дверью.

Указом Президента Украины №545 / 2014 от 20 июня 2014 за исключительное мужество и героизм, силу духа в борьбе за независимое Украинское государство, верность военной присяге подполковнику Константину Викторовичу Могилко присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). В 2015 году появился самолет Ан-30 имени Константина Могилко.