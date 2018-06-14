 Начальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что старший лейтенант требовал от сержанта этой же воинской части, который обвиняется по ч. 4 ст. 407 УК Украины, взятку в сумме 400 долл. за решение вопроса с работниками правоохранительных органов с целью обеспечения уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы.

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14 июня непосредственно после получения на территории военной части обусловленной суммы взятки, нечистого на руку военного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой Одесского гарнизона старшему лейтенанту готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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