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 Начальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Одесской области на взяточничестве разоблачен помощник командира воинской части по правовой работе - начальник юридической группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Начальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура 01

Установлено, что старший лейтенант требовал от сержанта этой же воинской части, который обвиняется по ч. 4 ст. 407 УК Украины, взятку в сумме 400 долл. за решение вопроса с работниками правоохранительных органов с целью обеспечения уголовной ответственности, не связанной с лишением свободы.

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14 июня непосредственно после получения на территории военной части обусловленной суммы взятки, нечистого на руку военного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура 02

Военной прокуратурой Одесского гарнизона старшему лейтенанту готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Также читайте: Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тысяч гривен

Источник: https://censor.net.ua/p3071492
 
   
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Надеюсь антикоррупционный суд,разберется в дальнейшем...Кто ставит таких "начальников".
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По перше, розгляд ціє справи - це не компетенція антикорупційного суду.
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Оооооо.. старлей....
Это только первые 10-ть лет быть им тяжело...
Потом привыкнешь...
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400 долларів............................. Начальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5262 Вийде заплативши гтраф 50 грн.....
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Посодют ради выполнения плана. Не 400 тысяч ведь взятка
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Другий день титанічні зусилля українських силовиків по боротьбі з корупцією дають серйозні результати.
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По перше, розгляд ціє справи - це не компетенція антикорупційного суду. По друге - дрібної корупції не буває.... Молодці військова прокуратура....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник юридической группы воинской части задержан на Одесчине при получении 400 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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