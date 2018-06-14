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Все про:драка (1632) Киев (16009) Нацполиция (7605) Геращенко Антон (915)

 Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко. ФОТО

Двое из трех напавших на молодого человека в супермаркете "Сильпо" возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве задержаны правоохранителями.

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Безразличное поведение охранника супермаркета "Сильпо" оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района свое дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления", - написал он и опубликовал фото двух из трёх нападавших.

Нардеп добавил, что за задержанием третьего правонарушителя дело не станет.

Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко 01
Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко 02
Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко 03
Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко 04

Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3071489
 
   
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Хорошо бы, чтобы это агрессивное быдло получило по всей строгости закона.
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Этим двум (согласно видео), шить нечего, за "потолкались" им даже условно не светит.
А того кто бил (как и в случае с Найемом) не найдут, он не сегодня завтра покинет страну.
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да х там счас родители етого быдла( быдло мажеристое по ебальникам видно ) зашлют бобла на банковую и будет етот терпила виноват а они пострадавшие.все примерно как с харьковской зайцевой. селяви. ето Украина
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Именно на Банковую, в канцелярию. Срочным переводом. Нет, с нарочным! Двох із трьох відморозків, які по-звірячому побили хлопця в столичному супермаркеті, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9698
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водку пить кончай, переходи на чай.
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Хорошо бы каждого из них от*****ть "за сопротивление полиции".
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Молодчины !!!! Вы крутые!!!! Только той мрази которая била - случайно пальцы сломайте , а потом пусть кается!!! Уверен такая дерзкая и кровожадная мразь еще натворит не мало горя на свободе!!!!
С...ка он не на секунду не задумался!! Ведь у парня избитого есть и мама и девушка - за что такая жестокость!!!! Я бы сломал на ....й пальцы и пусть орет как свинья!!!
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Совершенно верно: человеческое отсутствует полностью, какая-то неконтролируемая хищная ярость.
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На росисе в последние годы наблюдается пандемия нового криминального движа - АУЕ. Погуглите, там жесть. Что тревожно, к нам это дерьмо тоже проникает.
Так вот, суть АУЕ - именно полное отсутствие любых поведенческих блокировок и тормозов. Если раньше даже в криминальном мире всё равно были какие-то мало-мальские понятия и представления, что можно и чего нельзя (да и беспредельщиков, мягко говоря, недолюбливали), то у этих ублюдков 146% отмороженность, бесчестность и беспредельная жестокость. Кто убил - тот и прав, неважно каким путём - толпой кого угодно растоптать можно (но в случае столкновения с превосходящей силой они тут же орут "ааа, беспредел, мусора прессуют!!!").
Очень соответствует геополитическому стилю РФ, кстати.
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Тот как раз и вожак в этой стае. Видно собирал и тренировал - поэтому и "ноги сделал" умнее всех...
Какой на хрен условно и порицание...
Групповое всегда является отягчающим обстоятельствам, поэтому чистосердечное только годик должно скинуть от максималки...
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В качестве профилактики и почки этим упырям опустить можно, у ментов при желании есть много "методов внушения".Но боюсь ничего из предложенного Вами и мной не будет, сейчас в основе деньги , а не справедливость.
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если они раскаются и станут на путь исправления - ))))))

Да, прям по их рожам видно, что раскаяние не за горами)))

А вообще, смешного мало: таким в джунглях жить по правилам дикого животного мира, а не в обществе людей.
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свинцом кормить таких надо а не хлебом
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Им что-то светит в зависимости от того,кто у них папаши.
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22 декабря 1978 года Чикатило убил первую девочку 9 лет.Искали Негодяя 12 лет доблестные сыскари всего ССра.Застрелили шакала в феврале 1994 года
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интересно бы посмотреть полное видео той драки...
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Подлость нападения явная: двое на одного сидящего и третий из-за спины. Это не драка, это реальная тренировка перед грабежами в подворотнях. Отработка на местности. Мне бывший мент так разъяснил. Ни один нормальный судья не дал бы им условный, при любом раскаянии и прочей лабуде.
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Я смотрел то видео не раз.Били быстро и профессионально...
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Собаки в стае тоже очень смелые...а в одиночку обычно тише травы...
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См. мой коммент чуть выше.
Похоже, эти выродки тоже из разряда "фартук в масле! оливье!"
...тьху, то есть "фарту масти! АУЕ!"
Во дерьмо!
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Второй даже футболку не меняет, может одна или после отца со старшим братом донашивает. Двох із трьох відморозків, які по-звірячому побили хлопця в столичному супермаркеті, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3551
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А можно их сначала в камеру к уркаганам на проктологический осмотр....
А потом на путь исправления!)))
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Ваши слова да Богу в уши, присоединяюсь к Вашему пожеланию.
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А и Б - сидели на трубе.
А.У.Е. - сидели на х*е )))))))))))
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какой условный строк ?на нары .чтобы остальной гопоте был урок за такие выходки
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Если срок будет условным, надо будет судье челюсть сломать.
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есть закон, это преступление и тянет на условное.
когда поменяют закон и перепишут уголовку, тогда и наказание другим будет
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Пишут, что на входе в супермаркет они попросили у парня сигарет. И он им, по всей видимости, не дал. Но сейчас сигареты столько стоят, что не очень-то хочется делиться. К тому же, они три сигареты наверное просили. Может, он им сказал, "пойдите заработайте"? Результат - сломанная челюсть. От развелось отморозков... Особенно, кстати, в Киеве. Вечером страшно в метро. Много пьяной, неадекватной публики. Двох із трьох відморозків, які по-звірячому побили хлопця в столичному супермаркеті, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6231
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Гроша выеденного....
Пока не будет задержан тот кто сломал челюсть - подло сломал, сзади ударив - все эти "рапорты" до одного места.
Где негодяй?
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Скажите этому куску кое-чего пусть не йо-кает. Говно, такой "поцриот" что даже от недобуквы не может отказаться. Поди дом у него весь в матрешках и сад с березками. Неимоверное бесит - то лепят эту недобукву везде где ни попадя. Иногда даже в таких местах что смешно просто. "грамотеи". Отвратительно читать. Только что прочитал(еле) пост "Таня Адамс" - так йокает что больше хрен буду читать, быдло.
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через время в титушках" вінірнут...бедовіе"!
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Отмажут их, как пить дать, или в крайнем случае, отделаются условно, здесь главную роль играют деньги и продажные судьи. А по справедливости, их надо очень строго наказать, что конечно, вряд ли будет.
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Хулиганка плюс нанесение телесных средней тяжести. По совокупности (плюс наверняка, были под воздействием "антидепресанотов") - и условку для тупой ауэшной мразоты?
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Поплачутся и отпустят, а шакалы зная свою безнаказанность будут дальше людей избивать. Законодательство нужно менять чтобы в таких случаях им 100% был срок.
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гройман шнырей прибивает. вот и опасается диверсий с их стороны.
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Отморозок на самой нижней фотке чем - то Жеку Хачериди напоминает
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если привлекаются впервые, то условно получат, а сколько, зависит от медзаключения и классификации нанесенных повреждений.
В любом случае, это нападение группой и легкого исхода у них не будет
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На лице и голове только средней тяжести и выше!
Плюс умышленное.
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Футболка у ублюдка - NEED MY OWN SPACE
Вот и будет у тебя, piece of shit, свой own space. In the prison cell, motherfucker.

Двох із трьох відморозків, які по-звірячому побили хлопця в столичному супермаркеті, затримано, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5990
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Умышленное (за ним следили и готовились) нанесение повреждений средней тяжести (повреждения головы и лица не бывают легкими) совершенное группой лиц по предварительному сговору (отягчающее обстоятельство)....
Я конешно за то, чтобы выпустить, но с условием, чтобы они сломали челюсть сыновьям Порошенко, Авакова, Филатова и Луценко.... Чтобы те,блядь, проявили "проявили озабоченность" происходящим в стране наконец!
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Стисло та з пропозицією. Пропозиція гарна, конкретна.
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Вообще-то, количество камер нужно удесятерить!
Прямо обязать каждый магазинчик или МАФ по две камеры иметь - тюда и сюда, а наливайки вообще непрерывная запись без мертвых зон....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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