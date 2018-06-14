 Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко. ФОТО

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Безразличное поведение охранника супермаркета "Сильпо" оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района свое дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления", - написал он и опубликовал фото двух из трёх нападавших.

Нардеп добавил, что за задержанием третьего правонарушителя дело не станет.







