 Двое из трех отморозков, зверски избивших парня в столичном супермаркете, задержаны, - Геращенко. ФОТО

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Безразличное поведение охранника супермаркета "Сильпо" оставим на его совести и совести его начальства. А полиция Шевченковского района свое дело уже сделал на 2/3. Двое из трёх отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решёткой, если суд будет строгим или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления", - написал он и опубликовал фото двух из трёх нападавших.
Нардеп добавил, что за задержанием третьего правонарушителя дело не станет.
А того кто бил (как и в случае с Найемом) не найдут, он не сегодня завтра покинет страну.
С...ка он не на секунду не задумался!! Ведь у парня избитого есть и мама и девушка - за что такая жестокость!!!! Я бы сломал на ....й пальцы и пусть орет как свинья!!!
Так вот, суть АУЕ - именно полное отсутствие любых поведенческих блокировок и тормозов. Если раньше даже в криминальном мире всё равно были какие-то мало-мальские понятия и представления, что можно и чего нельзя (да и беспредельщиков, мягко говоря, недолюбливали), то у этих ублюдков 146% отмороженность, бесчестность и беспредельная жестокость. Кто убил - тот и прав, неважно каким путём - толпой кого угодно растоптать можно (но в случае столкновения с превосходящей силой они тут же орут "ааа, беспредел, мусора прессуют!!!").
Очень соответствует геополитическому стилю РФ, кстати.
Какой на хрен условно и порицание...
Групповое всегда является отягчающим обстоятельствам, поэтому чистосердечное только годик должно скинуть от максималки...
Да, прям по их рожам видно, что раскаяние не за горами)))
А вообще, смешного мало: таким в джунглях жить по правилам дикого животного мира, а не в обществе людей.
Похоже, эти выродки тоже из разряда "фартук в масле! оливье!"
...тьху, то есть "фарту масти! АУЕ!"
Во дерьмо!
А потом на путь исправления!)))
А.У.Е. - сидели на х*е )))))))))))
когда поменяют закон и перепишут уголовку, тогда и наказание другим будет
Пока не будет задержан тот кто сломал челюсть - подло сломал, сзади ударив - все эти "рапорты" до одного места.
Где негодяй?
В любом случае, это нападение группой и легкого исхода у них не будет
Плюс умышленное.
Вот и будет у тебя, piece of shit, свой own space. In the prison cell, motherfucker.
Я конешно за то, чтобы выпустить, но с условием, чтобы они сломали челюсть сыновьям Порошенко, Авакова, Филатова и Луценко.... Чтобы те,блядь, проявили "проявили озабоченность" происходящим в стране наконец!
Прямо обязать каждый магазинчик или МАФ по две камеры иметь - тюда и сюда, а наливайки вообще непрерывная запись без мертвых зон....