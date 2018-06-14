 С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 июня, в Кропивницком состоялось прощание с Игорем Леонтьевичем Французаном, 1976 года рождения, младшим сержантом, наводчиком-командиром отделения зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 6 июня в районе поселка Невельское во время боя с ДРГ наемников РФ, которая попыталась окружить наш взводный наблюдательный пункт, но в результате огневого отпоравынуждена была отступить. Во время преследования врага наши воины подорвались на растяжке, двое погибли сразу, но из-за плотного заминирования местности тела сразу забрать не удалось, погибшие воины были переданы представителям ВСУ 11 июня.

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Игорь Французан родился 27.08.1976 года в селе Пенькино Новомиргородского района Кировоградской области. Жил с семьей в Смеле Черкасской области, родители - в Кропивницком. Окончил Пастырскую общеобразовательную школу I-III ступеней, прошел военную срочную службу. 12.08.2015 года был призван по мобилизации в Кировоградский объединенный городской военный комиссариат. С апреля 2017 г. подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Похоронен Герой на Почетной Аллее Ривнянского кладбища Кропивницкого.

У него остались родители, жена, две дочки и сын от разных браков.

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Игорь Французан







































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