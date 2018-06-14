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 Общество, Фоторепортаж
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 С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Младший сержант, наводчик-командир отделения зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Игорь Французан погиб 6 июня в районе поселка Невельское во время боя с ДРГ наемников РФ. Во время преследования террористов воины подорвались на растяжке, но из-за плотного заминирования местности тела сразу забрать не удалось, погибшие воины были переданы представителям ВСУ 11 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 июня, в Кропивницком состоялось прощание с Игорем Леонтьевичем Французаном, 1976 года рождения, младшим сержантом, наводчиком-командиром отделения зенитного артиллерийского взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 6 июня в районе поселка Невельское во время боя с ДРГ наемников РФ, которая попыталась окружить наш взводный наблюдательный пункт, но в результате огневого отпоравынуждена была отступить. Во время преследования врага наши воины подорвались на растяжке, двое погибли сразу, но из-за плотного заминирования местности тела сразу забрать не удалось, погибшие воины были переданы представителям ВСУ 11 июня.

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Игорь Французан родился 27.08.1976 года в селе Пенькино Новомиргородского района Кировоградской области. Жил с семьей в Смеле Черкасской области, родители - в Кропивницком. Окончил Пастырскую общеобразовательную школу I-III ступеней, прошел военную срочную службу. 12.08.2015 года был призван по мобилизации в Кировоградский объединенный городской военный комиссариат. С апреля 2017 г. подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Похоронен Герой на Почетной Аллее Ривнянского кладбища Кропивницкого.

У него остались родители, жена, две дочки и сын от разных браков.

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С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 01

Игорь Французан


С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 02
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 03
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 04
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 05
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 06
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 07
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 08
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 09
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 10
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 11
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 12
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 13
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 14
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 15
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 16
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 17
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 18
С погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком 19

ФОТО: Без купюрkirovograd24.com, Утренний город

Источник: https://censor.net.ua/p3071476
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим воином 56-й ОМПБр Игорем Французаном простились в Кропивницком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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