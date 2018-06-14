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Все про:Крым (20166) оккупация (6573) сепаратизм (11107) Рыбин_Валентин (1) Лусварги (16)

 Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - "Миротворец". ДОКУМЕНТ

Отец адвоката Валентина Рыбина Владимир Рыбин является пособником российских оккупантов в Крыму, заявляют в "Миротворце".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворец", который публикует списки сепаратистов, российских оккупантов и террористов.

"Всего один документ, и сомнения в том, что т.н. адвокат Валентин Рыбин сознательно работает на российского агрессора и террористов – полностью отпали. Это как раз тот случай, когда яблоко от яблони не далеко упало. А яблонька у нас в этом документе под номером 17 Рыбин Владимир Владимирович (надо же какое совпадение? Зовут точно так же, как и xy#ло)", - говорится в сообщении "Миротворца".

Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - Миротворец 01

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Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - Миротворец 02

"Миротворец" публикует документ оккупационной администрации в Крыму
Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - Миротворец 03

"Что-то нам подсказывает, что у Рыбина-сына, как и у шпиона Вышинского тоже есть гражданство российского агрессора и не только гражданство, а и еще много скелетов в шкафу. Ну, а Рыбин-папа направляется в "Чистилище" к Рыбину-сыну как пособник российских оккупантов", - отмечают авторы публикации.

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Напомним, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников. Сейчас адвокат Рыбин защищает воевавшего на Донбассе на стороне террористической организации "ДНР" бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.

Источник: https://censor.net.ua/p3071474
 
   
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Нормальна людина не погодилась би захищати ватніка.
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А Климкин "Нормальна людина"?
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Тесть главы МИД Украины Павла Климкина генерал Юрий Михайленко награжден в России медалью за участие в аннексии Крыма.

https://korrespondent.net/ukraine/3665440-smy-test-klymkyna-poluchyl-medal-za-anneksyui-kryma
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А теща вааще мразь))) Тесть с тещей не родичи и даже не попутчики, так, дополнительный гемор шо идет в комплекте с жинкой. Взрослые люди про это знают и стараются жить подальше, шоб единственная встреча раз в году особо не напрягала))) Но ты, видимо, еще пока не в курсе))) Ниче, потом осознаешь
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Ааа, понятно. Хотел поумничать и это у тебя получилось. Вышивата клюнет.
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Луценко взагалі рибу не ловить, як обіцяв. Тут цілий сепарско-ватний сом плаває, а він не чешиться.
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тю. разве это новость? тамжынашилюди. адиннарот. крысьчане винницкому юденрату братьянавекъ.
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Ну і шо ?! У нас у Мінську кум путіна медведчук Україну предствляє і нічо.... Зате агенти кремля Тягнибок і ВО Свобода !
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Зять министра иностранных дел Украины Климкина является пособником российских оккупантов в Крыму. Климкин сознательно работает на российского агрессора и террористов? Почему у "Миротворца" насчёт этого есть сомнения?
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Миготвогец, пешите - тесть министра Климкинда является оккупантом в украинском Крыму
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В смысле? Вы не в курсе, что тесть Климкинда, кацапский офицер, кавалер ордена Хуйла за "возвращение Крыма" проживает на оккупированном полуострове? С гуглом напряг?
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Очередной повод вспомнить посты украинского? адвоката Валентина Рыбина, в ФБ.

Валентин Рыбин
· 17 березень · Kyiv ·

В России начались выборы!
Первые участки уже открылись!!!
Желаю Вам, Владимир Владимирович, победить в первом туре!!!

Пост, посвященный открытию крымского моста, построенного россией с нарушением всех мыслимых украинских и международных законов:

Валентин Рыбин
· 15 травня о 15:27 · Mykolayiv ·

Отличная новость!
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А хто така "Замєстітєль глави адміністрації Ялти А.С.Новосад"? Так може й чорнила не вистачити усіх у ватяники записувати!
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Не знаю, не знайома. У мене інші ініціали.
І ватник, це просто якесь рядове створіння, у випадку з адвокатом Рибіним все значно серйозніше. Він не визнає законів України, та міжнародні закони. До того ж аморал, який вихваляє вбивцю українських, сірійських дітей.
Можливо його можна позбавити ліцензії у зв'язку з публічними заявами, які протирічать нормам законів? Було би непогано. Лишившись без роботи, він би міг переїхали на любу йому росію.
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Що риба - сєпар відомо давно.
Суд, до речі, виділив йому державну охорону за те, що він адвокат у сєпарів.
Хто хоче повозмущатись відкрито - приходьте 18 червня на 09.30 в Шевченківський суд Києва. Там риба захищає одного із командирів розстрілу Майдану Щеголєва.
Головуючий суддя Мартинов.
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1. адвокат защищает ЛЮБОГО подзащитного.
2. за ВЗЛЯДЫ сажать нельзя, как ни противно.
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Ну, и что дальше? У основательницы Киево-Могилянской академии - оплота православия в Украине, Раины Могилянки, был внук, Иеремия Вишневецкий, палач украинского народа. Моя жена в "секретке" работала, до сих пор допуск имеет, а у неё брат, "ватник", в России живёт...
А насчёт адвоката - так у него работа такая - предоставлять защиту клиенту. Как он это делает - его дело. Главное, чтобы он действовал в рамках закона... Как говаривал один мой знакомый - "Если ты не смог окончательно довести вину обвиняемого на следствии, вини не адвоката, а себя... Это не его искусство, а твоя недоработка...". Если-бы адвокаты не были нужны, весь демократический мир от института адвокатуры отказался-бы...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОтец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - "Миротворец". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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