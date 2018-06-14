 Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - "Миротворец". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворец", который публикует списки сепаратистов, российских оккупантов и террористов.
"Всего один документ, и сомнения в том, что т.н. адвокат Валентин Рыбин сознательно работает на российского агрессора и террористов – полностью отпали. Это как раз тот случай, когда яблоко от яблони не далеко упало. А яблонька у нас в этом документе под номером 17 Рыбин Владимир Владимирович (надо же какое совпадение? Зовут точно так же, как и xy#ло)", - говорится в сообщении "Миротворца".
"Миротворец" публикует документ оккупационной администрации в Крыму
"Что-то нам подсказывает, что у Рыбина-сына, как и у шпиона Вышинского тоже есть гражданство российского агрессора и не только гражданство, а и еще много скелетов в шкафу. Ну, а Рыбин-папа направляется в "Чистилище" к Рыбину-сыну как пособник российских оккупантов", - отмечают авторы публикации.
Напомним, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников. Сейчас адвокат Рыбин защищает воевавшего на Донбассе на стороне террористической организации "ДНР" бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
https://korrespondent.net/ukraine/3665440-smy-test-klymkyna-poluchyl-medal-za-anneksyui-kryma
Валентин Рыбин
· 17 березень · Kyiv ·
В России начались выборы!
Первые участки уже открылись!!!
Желаю Вам, Владимир Владимирович, победить в первом туре!!!
Пост, посвященный открытию крымского моста, построенного россией с нарушением всех мыслимых украинских и международных законов:
Валентин Рыбин
· 15 травня о 15:27 · Mykolayiv ·
Отличная новость!
І ватник, це просто якесь рядове створіння, у випадку з адвокатом Рибіним все значно серйозніше. Він не визнає законів України, та міжнародні закони. До того ж аморал, який вихваляє вбивцю українських, сірійських дітей.
Можливо його можна позбавити ліцензії у зв'язку з публічними заявами, які протирічать нормам законів? Було би непогано. Лишившись без роботи, він би міг переїхали на любу йому росію.
Суд, до речі, виділив йому державну охорону за те, що він адвокат у сєпарів.
Хто хоче повозмущатись відкрито - приходьте 18 червня на 09.30 в Шевченківський суд Києва. Там риба захищає одного із командирів розстрілу Майдану Щеголєва.
Головуючий суддя Мартинов.
2. за ВЗЛЯДЫ сажать нельзя, как ни противно.
А насчёт адвоката - так у него работа такая - предоставлять защиту клиенту. Как он это делает - его дело. Главное, чтобы он действовал в рамках закона... Как говаривал один мой знакомый - "Если ты не смог окончательно довести вину обвиняемого на следствии, вини не адвоката, а себя... Это не его искусство, а твоя недоработка...". Если-бы адвокаты не были нужны, весь демократический мир от института адвокатуры отказался-бы...