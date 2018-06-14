 Отец адвоката Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму, - "Миротворец". ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Миротворец", который публикует списки сепаратистов, российских оккупантов и террористов.

"Всего один документ, и сомнения в том, что т.н. адвокат Валентин Рыбин сознательно работает на российского агрессора и террористов – полностью отпали. Это как раз тот случай, когда яблоко от яблони не далеко упало. А яблонька у нас в этом документе под номером 17 Рыбин Владимир Владимирович (надо же какое совпадение? Зовут точно так же, как и xy#ло)", - говорится в сообщении "Миротворца".

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"Миротворец" публикует документ оккупационной администрации в Крыму



"Что-то нам подсказывает, что у Рыбина-сына, как и у шпиона Вышинского тоже есть гражданство российского агрессора и не только гражданство, а и еще много скелетов в шкафу. Ну, а Рыбин-папа направляется в "Чистилище" к Рыбину-сыну как пособник российских оккупантов", - отмечают авторы публикации.

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Напомним, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников. Сейчас адвокат Рыбин защищает воевавшего на Донбассе на стороне террористической организации "ДНР" бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.