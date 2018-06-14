 Он реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Андрей Грачов, передает Цензор.НЕТ.

"Выставляю на "обсудить и поговорить". Предисловие: Киев, кафе, сидим. За столиком несколько УБДшников. Подходит мужичок. Говорит, помогите мне надо 100 грн на доехать домой и показывает УБД. Перегар не замаскировать, но таки с УБД. Переглянулись и решили стандартно задать пару вопросов. "Что случилось, сам от куда, куда надо ехать, из какой бригады" и тут мы прозрели. Человечек сказал что он из Винницы, я оживился))) но назвать хоть одну улицу так и не смог, потом он сказал, что ошибся и сказал, что из Житомира, брат из 95-й бригады оживился)))) результат тот же самый, перед этим заявил, что из 72-й бригады. Как начали набирать, ,оставив мне свое УБД, тупо убежал. Мы шокированы!!!! Подумали, что левое удостоверение. Решили перепроверить, но тут сюрприз!!!! УБД настоящие и такой человек есть", - рассказал он.

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"Теперь общая картина: он УБДшник, ходит по улицам Киева, с настоящим удостоверением, рассказывает басни, позорит всех нас и так далее. Жаль, что убежал... В общем, не судите по всем из-за одного, я знаю только одно. Я со своим удостоверением никогда б не расстался и не бросил бы его. И ни один бы реальный воевавший не сделал бы подобного. Попросить помощи... в этом нет проблемы. Мы уже были готовы помочь, но что-то изначально было не так... Он реальный аферюга. Мы не такие!!! Люди, не судите нас по таким экземплярам. Может, кто-то узнает этого кренделя?????" - резюмировал Грачов.



