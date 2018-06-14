 Он реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Андрей Грачов, передает Цензор.НЕТ.
"Выставляю на "обсудить и поговорить". Предисловие: Киев, кафе, сидим. За столиком несколько УБДшников. Подходит мужичок. Говорит, помогите мне надо 100 грн на доехать домой и показывает УБД. Перегар не замаскировать, но таки с УБД. Переглянулись и решили стандартно задать пару вопросов. "Что случилось, сам от куда, куда надо ехать, из какой бригады" и тут мы прозрели. Человечек сказал что он из Винницы, я оживился))) но назвать хоть одну улицу так и не смог, потом он сказал, что ошибся и сказал, что из Житомира, брат из 95-й бригады оживился)))) результат тот же самый, перед этим заявил, что из 72-й бригады. Как начали набирать, ,оставив мне свое УБД, тупо убежал. Мы шокированы!!!! Подумали, что левое удостоверение. Решили перепроверить, но тут сюрприз!!!! УБД настоящие и такой человек есть", - рассказал он.
"Теперь общая картина: он УБДшник, ходит по улицам Киева, с настоящим удостоверением, рассказывает басни, позорит всех нас и так далее. Жаль, что убежал... В общем, не судите по всем из-за одного, я знаю только одно. Я со своим удостоверением никогда б не расстался и не бросил бы его. И ни один бы реальный воевавший не сделал бы подобного. Попросить помощи... в этом нет проблемы. Мы уже были готовы помочь, но что-то изначально было не так... Он реальный аферюга. Мы не такие!!! Люди, не судите нас по таким экземплярам. Может, кто-то узнает этого кренделя?????" - резюмировал Грачов.
Каждый должен отвечать за себя, а не стрелки переводить, что мол "вон там тоже так делают".
может просто забухал и денег нет.
Липовых.
А сколько преступников из афганцев вышло?
Если трагедия, то надо обращаться или к власти или к общественности.
Написал же человек, что они бы помогли.
Вот только "боец" врать начал.
Так не надо врать, перед тем как помощь просить.
Не зря же врал где живет.
Сейчас в ВСУ должны разобраться с ним.
убд на начало 2018 года 326 тысяч человек!
прям все такие кристальные?
ну просил деньги, не хочешь давать, не давай.
что такого сенсационного в этой истории?
Этого бедолагу не сложно проутюжить и обосрать. Когда воевать - то не спрашивают как ты живешь, как твое здоровье, нужна ли страховка и т.п.
А ты, Грачев, это же скажи Лолите, которая за один отдых на Мальдивах просрала 500 000 Евро...
А насколько они у него законные, ты, поросос, узнаешь, когда он будет сидет в СИЗО.
Тебе там расскажут об отнятом у народа.
Каждый тратит сколько зарабатывает.
А по поводу открытости аукционов, то вспоминай как молчали при Кучме.
Блдь, пока хоть один солат находится в траншее ГлавКнур по морально-этическим соображениям должен был бы сидеть в Украине. А если даже и отдыхать, то дома - как Меркель,
Сука, блдь, спроси сколько Рузвельт был в отпуске когда его солдаты гибли во ВМВ на Тихом океане. Или Черчиль....
Откуда вас, таких пресмыкающихся х...есосов Порохнявых, только берут? Или ты Минстець?
Тарапунька он... Быдло ты вонючее...
и аферисты
и алкаши-нарики
и... невменяемые
и не чистые на руку
и трусы
и предатели
и хвастуны-брехуны
и Герои
и Святые
это - мы!
я про нас... (а они - это тоже.... мы)
Волонтеры собирают помощь уже 5й год (от хорошей жизни наверное) и нормально, а он решил заняться тем же (то же от хорошей жизни), но без посредников, только вот
"расчет- обоснование" для 100 грн. не продумал.
Нормальные не собирают.
Тебе, болезный, к доктору бы ...
Мне очень важно твоё мнение! Успехов.
Согласно декларации новоиспеченного чиновника, он сэкономил 18 млн. наличных средств. В комментарии сайта vlasno.info Грачев сообщил, что указанная сумма - не ложная. "Нет никакой ошибки в декларации. У меня реально есть такая сумма. Я всю жизнь работал на руководящих должностях, поэтому здесь нет ничего удивительного", - сказал Андрей Грачев.
Кроме того Грачев задекларировал квартиру площадью 54 м.кв., которая находится в собственности его жены. Чиновник также является совладельцем квартиры в 41 "квадрат" в Виннице. Отец Грачева имеет квартиру в 56,6 м.кв., и имеет магазин площадью 73,16 м.кв.
Факт, тем не менее, остается фактом: теперь УБДшник еще и без удостоверения остался.
Так держать.