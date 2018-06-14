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Все про:афера (210) Киев (16009) милостыня (4) военнослужащие (3699) УБД (30)

 Он реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке. ДОКУМЕНТ

Ветераны АТО разоблачили участника боевых действий Леонида Ткачука, который, прикрываясь удостоверением УБД, выманивал у украинцев деньги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Андрей Грачов, передает Цензор.НЕТ.

"Выставляю на "обсудить и поговорить". Предисловие: Киев, кафе, сидим. За столиком несколько УБДшников. Подходит мужичок. Говорит, помогите мне надо 100 грн на доехать домой и показывает УБД. Перегар не замаскировать, но таки с УБД. Переглянулись и решили стандартно задать пару вопросов. "Что случилось, сам от куда, куда надо ехать, из какой бригады" и тут мы прозрели. Человечек сказал что он из Винницы, я оживился))) но назвать хоть одну улицу так и не смог, потом он сказал, что ошибся и сказал, что из Житомира, брат из 95-й бригады оживился)))) результат тот же самый, перед этим заявил, что из 72-й бригады. Как начали набирать, ,оставив мне свое УБД, тупо убежал. Мы шокированы!!!! Подумали, что левое удостоверение. Решили перепроверить, но тут сюрприз!!!! УБД настоящие и такой человек есть", - рассказал он.

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"Теперь общая картина: он УБДшник, ходит по улицам Киева, с настоящим удостоверением, рассказывает басни, позорит всех нас и так далее. Жаль, что убежал... В общем, не судите по всем из-за одного, я знаю только одно. Я со своим удостоверением никогда б не расстался и не бросил бы его. И ни один бы реальный воевавший не сделал бы подобного. Попросить помощи... в этом нет проблемы. Мы уже были готовы помочь, но что-то изначально было не так... Он реальный аферюга. Мы не такие!!! Люди, не судите нас по таким экземплярам. Может, кто-то узнает этого кренделя?????" - резюмировал Грачов.

Он реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке 01
Он реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071450
 
   
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Да оставьте убогенького )) Лолита тоже самое делает куда с большим размахом ))
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Что за дурная привычка, оправдывать преступления одного, преступлениями другого?
Каждый должен отвечать за себя, а не стрелки переводить, что мол "вон там тоже так делают".
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Причина всех наших бед и несчастий?
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Ладно,он просил деньги. Аферист и страшный грешник. Но,позвольте,для Киева эти жалкие копейки - это покушать и за хостел(в лучшем случае) заплатить. А кто виноват,что отслуживший ,отдавший свой долг перед Родиной,человек вынужден побираться? Я никогда не поверю,что он уже по сотке на маеток в Конче Заспе и на бугатти насобирал. А если уж говорить о мужском и боевом братстве - то ,может,надо было накормить,посадить рядом и спросить: "Братан,а что у тебя случилось?"
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100% прям по 100грн на третий лексус собирает.
может просто забухал и денег нет.
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А теперь посмотрим на другой момент. Молодой ссыкун,которому похоже,и тридцати нет - козлит пожилого мужчину. Это по меньшей мере безнравственно. А ,может,у человека трагедия? А может,из дому выгнали? Сколько случаев,что атошники дома сначала рогами в двери стучат? Великий разоблачитель об этом не подумал?
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свинюков много. Скороспелых.Которые спят - и видят себя медийными личностями.
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Вот именно. Это люди, вырвавшиеся из ада. У кого-то психика устойчивее и ему легче вернуться к обычной жизни, да и вернуться есть куда. У кого-то психика менее устойчива, да и случиться за это время всякое могло, например, жена другого нашла и домой не пускает, работы нет, деться некуда и вообще никому ты не нужен. Потому и перегаром несет, и побирается. С обещанными выплатами не торопятся, психологической реабилитации нет, защиты, собственно, тоже: могут напасть, избить, ограбить. Я просто не имею права судить, почему у него все так сложилось. Мне жаль, что так сложилось. Потом, человек никому пистолет к голове не приставил, человек попросил - дело добровольное. Многие могут возразить, что есть побирающиеся мошенники, которые на собранные деньги хоромы себе строят. Я это знаю, и пусть это остается на совести обманувшего меня человека.
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та я уже прочитала.. Такой себе мини-гройсман. И что характерно,работал у департаменте,который ДОЛЖЕН был помогать демобилизованным из АТО. И так плодотворно наработал,что аж 18 лямов наличкой официально задекларировал.
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А перед этим он пахвостно изобличал лолиту и руководство ВСу и просил пожертвования из окопов. Эдакий приспособленец-хамелеончик. Именно такие громче всех бьют себя в грудь и с пеной у рта верещат про мораль и патриотизм. Вспомнился Розенблатт, который сокрушался по поводу отсутствия законов в стране.
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То есть он ПЕРВЫЙ должен был потребовать: расскажи, что случилось? Почему побираешься, почему перегаром несет, почему обманываешь? Как тебе помочь?
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Молодой вообще-то просто пытался выяснить у аватара, откуда тот родом и где служил, на что аватар откровенно заврался.
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Знаешь сколько таких афганцев было по перекресткам городов и вокзалам?
Липовых.
А сколько преступников из афганцев вышло?
Если трагедия, то надо обращаться или к власти или к общественности.
Написал же человек, что они бы помогли.
Вот только "боец" врать начал.
Так не надо врать, перед тем как помощь просить.
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так они и "помогли",чего там - документ (и не факт,что не последний) отобрали. Чем не помощь?
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Судя по всему, Елена Дрозд так и не смогла осилить главное содержание статьи. Аферист был несколько раз подряд пойман на откровенной лжи. После чего посчитал нужным самостоятельно "сделать ноги", причем - оставляя важный (если он действительно его) документ на руках у людей. Напрасно Елена Дрозд рвет тельняшку на обвисшей груди и стучит себя пяткой в солнечное сплетение - ребята все сделали верно: опубликовали документ, рассказали о шарлатане. Правильно и то, что оставили документ у себя. Изображать из себя романтических филантропов здесь будет только такой идиот, который, встретив в подземном переходе цыганку-попрошайку с куклой, изображающей "грудного ребенка", начнет присаживаться рядом и слезливо вопрошать: "Сестрица, что с тобой стряслось? Мало еды для дитяти? Плохо одета? Давай, я тебе оставлю пару сотен гривен - мне не жалко, я все равно круглая дура."
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Документ подлинный? Тогда обвислую грудь наизнанку выворачиваешь именно ты. Тем более,изымать подлинный документ они НЕ ИМЕЛИ ПРАВА. Но тебе этого не понять. Порохохоботствуешь за денежку.
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Можно подумать что ты,, лена дрозд, против Порошенко за идею здесь круглые сутки постишь, а не за бабло,. Прям анекдот месяца, бескорыстная ты наша. Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 1077
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засрали весь форум своим кудахтаньем про методички,огендов крембля. Еще не понятно,откуда вас,с какой срани-рязани ,сюда занесло.
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Подлинный документ может быть сделан за деньги.
Не зря же врал где живет.
Сейчас в ВСУ должны разобраться с ним.
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для начала,пусть с "молодым дарованием" и его 18 лямами налички разберутся.
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Ты читатель или писатель??? Тут ЯСНО написано, что он не может точно назвать части в которой служил и похоже что не служил..... ПОЭТОМУ и говорят АФЕРЮГА..
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Це той грачов, козлив баригу з окопів, а потім в порохоботи продався...
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а что среди убд нет алкоголиков или наркоманов?
убд на начало 2018 года 326 тысяч человек!
прям все такие кристальные?
ну просил деньги, не хочешь давать, не давай.
что такого сенсационного в этой истории?
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Я с подобным встречался в 1995-м, в киевском метро. Инвалид на коляске, в "афганке". "Ветеран Приднестровья"... Сам в Приднестровье на момент боевых действий не был, но поездил там - Рени, Сарата, Измаил, Арцыз, Болград, поэтому был наслышан. Стал задавать уточняюще вопросы. Тут же прибежала цыганка и увезла "героя"... А с другим - во дворе областного призывного, в 2014-м. Камуфляж, символика "ПС" - "Жертвуйте на оборону...". А куда деньги перечислять?". "Зачем перечислять? Давайте мне...".
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Трагедия этого человека в том, что он попал в руки цыган, и это не единичный случай. Инвалид физически не может себя защитить. Цыгане отбирают все документы и силой заставляют их попрошайничать. Непокорных бьют, есть не дают. Если мало приносят, тоже бьют и есть не дают. Он и пожаловаться не может - менты в доле с цыганами, и вообще никому он не нужен. Его, ободранного и вонючего, никто не выслушает и ни в одно госучреждение не пустит. Вот и получается замкнутый круг, трагедия. К сожалению, на эту проблему все ложили, об этом даже особо и не пишут.
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А почему государство не занимается этими несчастными? Боятся обвинений в нетолерантности? Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 1199
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Вот у меня тот же вопрос: почему государство не занимается этими несчастными? А ведь накрыть банду цыган, эксплуатирующую инвалидов, несложно. Достаточно посмотреть кто его заберет и куда повезет.
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Я бы на месте этого Грачева так не поступил...
Этого бедолагу не сложно проутюжить и обосрать. Когда воевать - то не спрашивают как ты живешь, как твое здоровье, нужна ли страховка и т.п.
А ты, Грачев, это же скажи Лолите, которая за один отдых на Мальдивах просрала 500 000 Евро...
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Да задолбали вы своими методичками- заметь, своих законныхденег и в свой законный отпуск. В чем проблема?
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Слышишь, кобыла еб*аная. У него нет своих денег. Все его деньги - это украденые у народа в виде недоплоченного труда, отнятых без открытого аукциона фабрик и заводов, обесцененной гривны.
А насколько они у него законные, ты, поросос, узнаешь, когда он будет сидет в СИЗО.
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Съезди в Россию.
Тебе там расскажут об отнятом у народа.
Каждый тратит сколько зарабатывает.
А по поводу открытости аукционов, то вспоминай как молчали при Кучме.
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Я х..й ложил на Твою Россию. Я живу в Украине и меня интересуют мои, украинские дела и украинсуая политика. А ты, видать, без портрета Хуйла не в состоянии кишечник освободить
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Как вор выехал незаконно из страны, по поддельным паспортам, со своими перебуржскими сатьями... Стыдоба и позор для Украины. Творь он законченная...
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"Законный отпуск".. Какой законный отпуск во время войны???
Блдь, пока хоть один солат находится в траншее ГлавКнур по морально-этическим соображениям должен был бы сидеть в Украине. А если даже и отдыхать, то дома - как Меркель,
Сука, блдь, спроси сколько Рузвельт был в отпуске когда его солдаты гибли во ВМВ на Тихом океане. Или Черчиль....
Откуда вас, таких пресмыкающихся х...есосов Порохнявых, только берут? Или ты Минстець?
Тарапунька он... Быдло ты вонючее...
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есть
и аферисты
и алкаши-нарики
и... невменяемые
и не чистые на руку
и трусы
и предатели
и хвастуны-брехуны
и Герои
и Святые
это - мы!
я про нас... (а они - это тоже.... мы)
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и какая мораль этой басни?
Волонтеры собирают помощь уже 5й год (от хорошей жизни наверное) и нормально, а он решил заняться тем же (то же от хорошей жизни), но без посредников, только вот
"расчет- обоснование" для 100 грн. не продумал.
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и да, чем это хуже или страшнее УБШника (АТОшника) поехавшего на заработки в кацапию?
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у него морда дамбасянена или иного рузькава чилавека. Скорее всего украл он эту ксиву и фотку переклеил.
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А у тебя какая морда, покажи. Пока что видно твои тупые мозги.
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Ален Делон ёматьего, на свою морду давно в зеркало то смотрел?
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коля. м в твоем нике это мордовский мудакъ?
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вася, когда мозга 0, тогда все и всё вокруг мордва и кацапия.
Тебе, болезный, к доктору бы ...
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понятно. значит ты мокшанское мудило.
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продолжай, пиши еще, держи в курсе!
Мне очень важно твоё мнение! Успехов. Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 8955
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Нет, не украл. Написано же, что проверяли. Он действительно служил в АТО?
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Действительно служил. Без вопросительного знака. Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 5199
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проверяли что? номер посвидчення? или сверяли фото с этим дамбасяненом?
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И номер, и сверяли фото. Грачов же его лично видел. Потом пробил по базе участников АТО. Оказалось, что правда. Он действительно ветеран АТО. Просто неадекватный. Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 9468
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Є спілки ветеранів АТО , є побратими , є волонтери . В кожномі місті України йому надали б допомогу --тільки подзвони і білет купили , і нагодували , і відпочити було де. Але він тим шляхом не пішов .Чому ?
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Этот тот Грачов - военврач из Винницы, который раньше сам просил на ютубе пожертвования, а потом задекларировал 18 млн дохода?
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Демобилизованный военный врач 2-штурмового батальона 93-й отдельной харьковской танковой механизированной бригады Андрей Грачев в апреле этого года возглавил отдел помощи участникам АТО Департамента социальной и молодежной политики облгосадминистрации.
Согласно декларации новоиспеченного чиновника, он сэкономил 18 млн. наличных средств. В комментарии сайта vlasno.info Грачев сообщил, что указанная сумма - не ложная. "Нет никакой ошибки в декларации. У меня реально есть такая сумма. Я всю жизнь работал на руководящих должностях, поэтому здесь нет ничего удивительного", - сказал Андрей Грачев.
Кроме того Грачев задекларировал квартиру площадью 54 м.кв., которая находится в собственности его жены. Чиновник также является совладельцем квартиры в 41 "квадрат" в Виннице. Отец Грачева имеет квартиру в 56,6 м.кв., и имеет магазин площадью 73,16 м.кв.
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А что у него за руководящие должности были? Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 7479
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А конкретно какие должности он занимал в Виннице? Він реальний аферюга: підходить, просить 100 грн на доїхати додому і показує УБД, - ветеран АТО Грачов про УБДівця Ткачука - Цензор.НЕТ 348
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напишите ему письмо. Он ответит. Только в письме паспорт ,банковскую карту с кодом и документы на квартиру вложите. А то запрос будет недействительным.
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Если это один и тот же Грачов, то поневоле вспоминаешь анекдот: и эти люди запрещают другим ковыряться в носу...
Факт, тем не менее, остается фактом: теперь УБДшник еще и без удостоверения остался.
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Ничего,потом это УБД всплывет там,где "надо". Но уже с другим фото. Нельзя свои документы кому-попало в руки давать.
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Фамилия Грачов очень распространенная.
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Та тот или нет, а гордиться все равно нечем. Тоже мне херой...
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Посвідчення УБД ще не робить із людини янгола, і не всі кого призвали- патріоти.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОн реальный аферюга: подходит, просит 100 грн на доехать домой и показывает УБД, - ветеран АТО Грачов об УБДшнике Ткачуке. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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