 Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Следует отметить, что бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.
"Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар"", - сообщил глава оборонного ведомства.
"Викликайте Ыгоря L ! І лікаря ..."
"Іксперд всплив! Зливайте воду! "
"щас придет ыксперт скажет почему резина не бронированная, легко пробивается подкалиберным снарядом".
І це тільки на цій гілці...
Кстати, что о ОТРК "Вільха" думаешь? Тоже ерунда?
Для тех, кто не хочет читать длинные посты, могу резюмировать лаконично: Игорь, ты дурак. Молодой дурак
Що ж вы хотите, чтобы ГлавБар Порохуйло на родине в Молдове отдыхал или что? Ему надо на Мальдивы денёг подсобирать...
Неделю назад глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов представили обществу бронеавтомобиль "Варта-2" для нужд спецназа МВД КОРД. Аваков во время презентации рассыпался в комплиментах автомобилю и анонсировал заказ сотни экземпляров. Поскольку за намеками от Турчинова цена внедорожника составит примерно 5 млн гривен, то этот заказ может стоить налогоплательщикам полмиллиарда гривен. Украинская Правда 23 грудня 2015р.
Оценивая результаты боев, начальник штаба ЧНВС Ахмед Муса-Ми заявил: «Теперь мы знаем, что лучше иметь хорошую "Тойоту", чем Т-55»
Зуха на колесном шасси не очень. - ЗУ-23-2 стоит на Газах - 66 или Камазах с Кразами, реже на мотолыгах.
Барс , Козак......
Где логика? 100% у них разный комплект деталей. А значит их ремонт усложняется особенно с учетом боевой обстановки.
У вас изо рта плохо пахнет.
https://www.youtube.com/watch?v=R1fZcCMRh2w
Счас стошнит...... Хоть бы жвачку жуй, раз зубы не числишь после "работы языком".
https://www.youtube.com/watch?v=QHU8W5ep4v8&list=PLLeANHTBpKaqgD7vHXtm9mR5QzAaIf1SM
https://www.youtube.com/watch?v=QHU8W5ep4v8&list=PLLeANHTBpKaqgD7vHXtm9mR5QzAaIf1SM
Но не удивлюсь, если 60 штук уже этого г-на заказали с 100% предоплатой, отсрочкой поставок и 3 месячной гарантией.
Шо, в первый раз шо ли?
Посмотрите на машину-там уже ментовские мигалки стоят. Больно те ВСУ петру надо, скоро выборы-вся ставка на ментов.
У него рейтинг 8%.
Так что понядобятся недюжинные манипуляции и махинации.
Однако, если в стране Гавнокомандующий - гешефтмахер, то...
3 метра в высоту, 12 тонн веса,
...
180 лош сил двигатель.
ну ну,
мотор как у легковушки с весом 1,5 тонны.
Деребан бабла для перевозки корда из новых петровцев под раду бить атошников.
А в енто время .... что в оконпах??
Только и разговоры , что про как мы буджет тут ездить в окопах на новых турчинавских автамабилях со сверхновыми рюкзаками.
И будем выставлять автаматы 1957 года авыпуска в окошки ентих броневиков -
(специально сделаны окошки -20 штук в броневике для высовывания оттудова автаматов и ведения огня по пративнику).
И вот тогда уж получим пабеду.!!!
Ну а про рокеты-ольхи уже все показали.
Молодость конструкторов явно прошла в 70-е.
Название военной техники должно быть мощным, впечатляющим.
Что-то действительно и принципиально нового уже давно нет. Заложить корветы, нормальные штурмовые беспилотники, боевые вертолёты типа Аппач, самолёты для армии---этого нихуя, как не было, так и нет. Бездари и воры. Ть-ху. Один пиар и пустомелие.
Бедные механики... я им не завидую.