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Все про:армия (6929) вооружение (2938) Полторак (973)

 Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ. ФОТО

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор" - продукт украинского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль Новатор, который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ 01

Следует отметить, что бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль Новатор, который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ 02

"Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар"", - сообщил глава оборонного ведомства.

Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль Новатор, который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071444
 
   
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щас придет ыксперт скажет почему резина не бронированная, легко пробивается подкалиберным снарядом.
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Ликарь за ним ходит самостоятельно - вызывать не надо
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Вы прикиньте, данный товарищ не Цензоре стал интернет мемом.
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Так там взагалі ніякого бронювання немає, машина не сертифікована по STANAG 4569 Level 4, не має динамічного та активного захисту, має двері замість задньої десантної апарелі, що робить її вразливою для РПГ та ПТРК бо не має суцільного бронювання яке можна захистити протикумулятивними решітками та блоками динамічної броні! Це не бронемашина, це поліцейська автівка для прифронтової зони, в ЗСУ їй немає що робити! Колеса попереду мають бути бличже до перешкоди, як на Хамві, задні колеса мають бути подалі від бронекапсули, щоб вибух міни під заднім колесом не зачіпав екіпаж! Взагалі мінімальна кількість екіпажу і десанту має дорівнювати відділенню з 10 осіб, 5 місць це не машина для армії! Ідеальна машина для армії це Дозор-Б, який вже переробили нормальними руками поляки і зробили нормальний броневик Онцілла, який і потрібно купляти для ЗСУ!

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Перед тим, як кепкувати з чоловіка, потрібно привести вагомі!!! аргументи проти, але глузувати над критиком можуть самі невігласи, які зовсім не в "темі"
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это просто клоуны. Бывало igorL писал (когда стецьки праздновали перемогу), что танки в очередной партии не имеют приборов ночного видения и это плохо. Стецьки веселились. Потом выходит статья (напр Бутусова), что в бою таком-то, тогда-то укр. танки понесли потери, так как не было приборов ночного видения. Ни одного стецька на ветке не было. Таких примеров много
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Та цей "стратиг загальногалактичний" уже задрав усіх своїми "розмишлізмами"...
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Якщо Ви не маєте розуму, то Вас все дратує, співчуваю.
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Та з тебе вже люди сміються!... Ти вже "мемом" став - як тільки щось "стратегічне" обговорювать починають, так тебе і згадують...
"Викликайте Ыгоря L ! І лікаря ..."

"Іксперд всплив! Зливайте воду! "
"Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 7266щас придет ыксперт скажет почему резина не бронированная, легко пробивается подкалиберным снарядом".

І це тільки на цій гілці...
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Місцеві клоуни та психи відмічаються, бо ми з ними вже давно заочно знайомі. Але від них немає жодної грунтовної критики чи взагалі якихось розумних дописів, тому я на них не зважаю. Є такі люди які ходять посрать в комантарях, картинку запостити, або пару слів написати - це люди з інтелектом медузи! Вони нецікаві, не звертайте на них уваги!
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Коли один говорить, що "навкруги - одні клоуни і психи", і коли "люди навкруги" кажуть, що "Ігор Л" - клоун і псих", я чомусь схильний вірить людям, а не Вам. Ні один божевільний себе таким не визнає... Він стверджує, що лше він - нормальний, а навкруги нього - божевільні... Класична ситуація, чи не правда?
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Ми всі нормальні тільки поки нас не обстежив досвідчений психіатр, тому потрібно шукати не абсолютно нормальних а відносно вменяємих.
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Дело в том, что оппонент не принимает во внимание вагомі аргументи. У него всё просто, мир делится на черное и белое без учета объективной реальности. Такие аргументы как ограниченность финансирования сходу отметаются. Целесообразность некоторых экспертных выводов порой вызывает непреодолимое желание послать собеседника обратиться за помощью к врачу. На цензоре большинство уже знает особую манеру подачи экспертного мнения от Igor L, от того и відверто глузують, даже не пытаясь вступить в полемику ибо это пустая трата времени. Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 2612
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А мені завжди здавалось що не вступають в полеміку бо не мають аргументів. Хіба може обмеженість фінансування стати виправданням для виробництва непотрібної бронемашини? Це ж маразм! Якщо в тебе немає грошей, роби кращу техніку, але меншу кількість! Якісніше роби сам проект, продумуй все до найменших дрібниць - роби техніку універсальним шасі для кількох видів застосування, це полегшить обслуговування та ремонт! А що робить наша влада - прямо протилежні речі, купляє кілька видів різних бронемашин, жодна з яких не задовільняє ЗСУ!
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И что для всего этого надо, чтобы было так, как ты написал? Правильно. Нужен Гриценко! Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 8434 Вот придет Гриценко и шасси будут таким, как ты написал. Почему? Потому, что ты будешь это шасси сам для Гриценко проектировать Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 1087
Кстати, что о ОТРК "Вільха" думаешь? Тоже ерунда?
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Я думаю що від колісних бронемашин ЗСУ взагалі відмовляться і перейдуть на гусенічну техніку, яка є більш важливою на полі бою! Важкі БМПВ-64, нові танки, які будуть розроблені ХКБМ і які можна буде масово виробляти а не по 5 одиниць на рік, нові МТЛБ з подовженим шасі, як у поляків, можливо будуть робити Дозор-Б але невідомо чи потягнемо їх масове виробництво, може будемо робити в Польщі на заводі Міста. А Вільха це реактивний снаряд, забагато галасу навколо нового снаряду для РСЗВ Смерч і там головне це точність з якою снаряд буде наводитись на ціль, поки немає розуміння наскільки ми можемо виробляти дійсно точні реактивні снаряди які наводяться по географічним координатам, там потрібно наводитись відразу по кільком супутниковим системам геопозиціонування і мати свою супутникову систему - якої в нас досі немає! Звичайно що США, Росія, Китай та Європа будуть вимикати свої супутникові системи для наших ракет і тому навестись точно ми не зможемо, тому Вільху потрібно підлаштовувати та телеуправління, щоб наводити ракету на якомусь етапі в ручному режимі через супутник, який також потрібно ще запустити! Головне на сьогодні це створити військову систему супутникового зв'язку, яка стане опорною системою як в НАТО система Ірідіум! Короткохвильові передавачі не зможуть передати через засмічений ефір інформацію, тому прийдеться працювати через супутники, а на їх розробку та запуск потрібні роки. Тому на першому етапі БПЛА зв'язку та розвідки замінять супутники і будуть ретранслювати сигнали і наводити ракети та снаряди на цілі, підсвічуючі їх лазером чи передаючи зображення з телекамери ГСН снарядів та ракет.
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В данном случае Игорь демонстрирует юношеский максимализм и идеализм. Он плохо разбирается в объективных факторах, влияющих на производство той или иной техники ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. Не буду брать на себя труд по ликвидации безграмотности (это бесполезно), ограничусь лишь тем, что приведу в пример историю создания танка Т-34. Танк был крайне слабым во всех отношениях. Легко поражался, уступал большинству средних и тяжелых танков, которые были у немцев. Но при этом его конструктив позволял производить его в таких количествах, которые сводили на нет все преимущества немецкой бронетехники. В бою он долго не жил, но принес ОГРОМНУЮ пользу. Хотя, не сомневаюсь, и тогда находились такие "Игори", которые орали: "У него слабая броня! У него недостаточный боекомплект! У него малый калибр! Давайте еще пару годиков посидим над чертежами, поднакопим ресурсов, выпустим не три тысячи, а тридцать штук - и тогда мы наверняка всех победим!"

Для тех, кто не хочет читать длинные посты, могу резюмировать лаконично: Игорь, ты дурак. Молодой дурак
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Ви неуважно читаєте те що я пишу, тому робити абсолютно неправильні висновки з моїх постів. Так технологічність виробництва моделі це важливий фактор, але ж складність виробництва цього лайна - Новатор не набагато простіша ніж виробництво реально потрібної ЗСУ бронемашини Дозор-Б і ціна на цей Новатор абсолютно неадекватна, а на полі бою Новатор ніякої ролі немає - не є машиною розвідки, не є медичним автомобілем евакуації, не є бойовою одиницею механізованого чи моторизованого і тим більше танкового підрозділу! Це абсолютно непотрібний автомобіль в ЗСУ! СРСР не почав виробляти броньовані телеги, бо танки виробляти складно, СРСР під час війни робив по 25 тис. ТАНКІВ на рік, а ми робимо 5 танків на рік! Ми не можемо багато виробляти жодних танків, ані простих, ані складних - бо на заводі Малишева панує саботаж та корупція, на БТРЗ саботаж та корупція, в Укроборонпромі саботаж та корупція, в уряді саботаж і корупція, в АП та ВРУ - саботаж та корупція! Проблема не в тому яку модель бронетехніки ми зараз обираємо - а в тім що нам підсовують абсолютно непридатні моделі, які нам не додадуть сили на полі бою, а грошей коштують як справжні танки!
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Сейчас ЗСУ задовольняє любая килькисть бронемашин. Волонтеры до сих пор гоняют б\у пикапы из-за границы на нужды ЗСУ. Своей наработанной, проверенной базы по универсальным бронемашинам нет, так как в период незалежности (привет Гриценко) не было заказа на данную технику. Соответственно не велось даже исследовательских работ, отсутствует элементарная база. Как итог: рождение множества гибридов в поисках единого решения.
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Ну, да ладно вам... Дайте барыгам деньги "освоить".
Що ж вы хотите, чтобы ГлавБар Порохуйло на родине в Молдове отдыхал или что? Ему надо на Мальдивы денёг подсобирать...
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Гриценко вже пообіцяв посадити всю цю петіну та сєніну шайку, тому гроші їм знадобляться тільки на адвокатів.
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А заодно и отменить эти все непонятные реформы питания, обмундирования, снабжения и.т.д Военные общежития они с полигонами строят видишь ли. Военные городки, столовые, казармы капитально реставрируют наглецы. Вот при Гриценко жили-поживали, горя не знали да? Когда я тогда, обычный продавец строй магазина получал больше чем украинский офицер.))
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А де реформи харчування? На харчування тіпа НАТО переведено 8% військовослужбовців! Це ж ганьба! За Гриценка армія 100% перейшла на підрядників, в один момент, без волонтерів, без волонтерських десантів в міноборони, без збирання грошей у населення - взяла і перейшла на новий вид харчування! Ось це були реформи! А те що зараз це не реформи - це дрочня! Казарми нові побудували? Де? А те що це казарми за радянськими проектами Вас не турбує? Солдати НАТО живуть в кімнатах по 10 чоловік, з кондиціонованим повітрям, з окремим умивальником в кожній кімнаті, з окремими вікнами, з сухою підлогою з якої не лізуть жучки та мурахи по ліжку! А що будує ідіот полторак? Він будує радянські казарми, тільки залізні, без технічного поверху зверху та знизу, прямо на землі, на бетонній підлозі, будуть жити наші солдати по 144 чоловіка в одній не вентильованій та не кондиціонованій кімнаті! Відчуваєте різницю 144 людини в сирому непровітрюваному холодному/спекотному приміщенні проти 10 людей в окремій комфортабельній кімнаті гостиничного типу? Де ж реформи?
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І по грошовому забезпеченню це не офіцери піднялись у своїх доходах, а Ви стали заробляти менше ніж тоді заробляли офіцери!
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Просто противно читать о твоей зраде и о супермене Гриценко. Кстати, может это ты и есть? Совсем не удивлюсь этому. Такой правильный очкарик, который все обо всем знает.
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Теперь я понимаю, из чьего штаба этот "Игорек" ) Очередной платный тролль "За Гриценко". Теперь все встало на свои места - на этого трусливого болтуна всегда работали только крайне ограниченные люди. Ларчик просто открывался! )))
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Уважаемые форумчане встречайте общепризнанного известного эксперта во всех областях, непревзойденного Igor L !!!!! Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ - Цензор.НЕТ 1890
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Да просто бот на зарплате. Ему по должности положено быть дерьмометателем по всем вопросам
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Майстер з понту міжгородного класу. Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 8679
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А по моему все аргументировано, кроме блаблабла есть чем парировать аргументы?
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Компания "Украинские бронетехника", которая в прошлом году производила пластиковую тару и называлась "Укрглавпак", и которую связывают с нардепом Сергеем Пашинским, готова поставить Министерству внутренних дел сотню бронемашин на полмиллиарда гривен. Об этом сообщил "Главком".

Неделю назад глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов представили обществу бронеавтомобиль "Варта-2" для нужд спецназа МВД КОРД. Аваков во время презентации рассыпался в комплиментах автомобилю и анонсировал заказ сотни экземпляров. Поскольку за намеками от Турчинова цена внедорожника составит примерно 5 млн гривен, то этот заказ может стоить налогоплательщикам полмиллиарда гривен. Украинская Правда 23 грудня 2015р.
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Мафія намагається вирвати оборонні замовлення поки не змінився Президент, бо новий Президент Гриценко вже не дозволить брати на озброєння все це дешеве лайно! Гроші будуть виділятись тільки на справді потрібні проекти - корвети, БПЛА, зв'язок, авіація, важкі БМП та нові танки! Всі ці говномашини підуть у минуле, а за всі ці контракти будуть судити всіх хто приймав рішення і брав на озброєння непридатну для ЗСУ бронетехніку!
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Не ну тентованный бронеавтомобиль енто шо то креативненькое. стати не жарко совсем.
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У открытой платформы есть плюсы, можно зуху поставить или КПВТ! Лучше Новатор на базе ф-150 чем Китайские поделки от Богдана...
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Цивільне шасі не підходить для військових бронемашин!
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Раскажи американцам и немцам, которые сделали Макспро и Динго на гражданских платформах...
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Якщо немає керованих амортизаторів які зажимають підвіску в момент стрільби і регульованої підвіски, яка кладе кузов на шасі повністю, зменшуючи ричаг який дії на колеса бронемашини.
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Почитай про войну Тойот.
Оценивая результаты боев, начальник штаба ЧНВС Ахмед Муса-Ми заявил: «Теперь мы знаем, что лучше иметь хорошую "Тойоту", чем Т-55»

Зуха на колесном шасси не очень. - ЗУ-23-2 стоит на Газах - 66 или Камазах с Кразами, реже на мотолыгах.
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У американцев бронетранспортёр М113 ещё с 60-х без крыши ходит - никто не жалуется... Зато как классно из его десантного отделения мины крупнокалиберные вылетают!
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Wiesel-2 120-мм миномет - интересный дивайс
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Яр. Вы даже не представляете количество модификаций в разных странах на базе древнего драндулета М-113. Выпуск в 18 странах (дальше не помню). Модификаций более 400.
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Толя Гриценко (Igor L), фасссссссссссссссссссссссссссс!!!
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По моему этих бронеавтомобилей наклепали каждый кому не лень.
Барс , Козак......
Где логика? 100% у них разный комплект деталей. А значит их ремонт усложняется особенно с учетом боевой обстановки.
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С диб-ми - любителями шоко аннилингуса не общаюсь.
У вас изо рта плохо пахнет.
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Ай фууууууу.....
Счас стошнит...... Хоть бы жвачку жуй, раз зубы не числишь после "работы языком".
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Козак від Практики це єдиний достойний бронеавтомобіль який реально витримує вибух протитанкової міни під колесом. Все решта це дешева підйопка, зроблена для отримання оборонного замовлення. Нічого спільного з військовою технікою ці Варти та Новатори не мають! Цивільне шасі на якому збирають ці автівки робить їх дешевими подєлками! Військовий MRAP автомобіль має бути на військовому шасі з військовою незалежною підвіскою, змінною по висоті в залежності від швидкості та обставин бою. Мають бути керовані амортизатори, які дозволяють розвивати більшу швидкість, не завалюватись у поворотах, не розкачуватись при стрільбі! Мають бути електронні системи безпеки, гальмування, курсової стійкості, допомоги початку руху на схилі, автоматичного аварійного гальмування під час руху в колонні, чи в бойових умовах для унеможливлення зіткнення чи наїзду на власну піхоту, системи відеоспостереження по периметру, щоб бачити свою піхоту за бронею та бачити де знаходиться супротивник. Військовий броневик це не шматок металу, це високоінтелектуальна та многофункціональна бойова одиниця. А як на цьому говноджипі проводити медичну евакуацію (інших функцій для цього лайна на полі бою просто не буде), в нього кузов дуже вузький та короткий, медичні ноші не влізуть ніяк і нікуди, зробили чергову поєбє*ь і намагаються отримати державне фінансування.
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Уважуха за детальное разъяснение.
Но не удивлюсь, если 60 штук уже этого г-на заказали с 100% предоплатой, отсрочкой поставок и 3 месячной гарантией.
Шо, в первый раз шо ли?
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а-ха-ха-ха! Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 8202 вот так Igor L сразу зарубил продукцию КПП "Украинская Бронетехника", и продвигает продукцию НПО "Практика". видать в доле. Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 8202
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тут диванных комментаторов хоч греблю гати (укр.), все експерты, мля, а на передке в таком "тазике" слабо по минному полю прокатиться? или под градом пуль из ДШК ?
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Соевые, они шоколадные пули ртом глотают.
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Та хоть бы рты полоскали после своих шоколадных пуль, а то как раскроют - вонь стоит, аж глаза режет.
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На ньому не можна по мінному полю, він не захищає від мін!!!! Це вірна смерть! Він мін захищає тільки машина, броньована по стандарту STANAG 4569 Level 4b, який захищає від вибуху протитанкової міни як під днищем так і під бронекапсулою екіпажу! А маса такої машини, броньованої по STANAG 4569 Level 4b починається від 20-25 тон, тому це має бути триосна всюдихідна вантажівка.
Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 6651
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Они просто не знают что такое за слово логистика...
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Судя по фото (мигалки на "морде") Полторак размечтался, автомобиль изначально задуман и произведен для ментов, т.к. у власти и народа-враги разные.
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Пятий рік війни. Хто бачив, на чому їздять хлопці на фронті? Якби влада дійсно опікувалась військовими, то вже роки як чотири треба було б налагодити випуск легкоброньованих автомобілів. Але їх це питання не пекло і досі не пече, волонтери й надалі будуть ремонтувати старенькі джипи та допотопні шишарі.
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ага. Буквально сегодня ,в 10 часов у Новой почты видела "чудо анжинерной работы". Как оно ездит - хрен его знает.. Водителю - памятник при жизни надо ставить..И стало очень обидно за ребят,которые вместо оттачивания своего боевого мастерства - латают машины,на которых еще Щорс катался.
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Образцы боевой техники надо проверять в реальных условиях . Это тысячи жизней . Что значит "осмотрел" ? А прокатиться возле Горловки не пробовал ?
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Слово "вероятно"...Настораживает. Пиар ?
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Вы ещё верите словам наших чиновников ? Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 9816

Посмотрите на машину-там уже ментовские мигалки стоят. Больно те ВСУ петру надо, скоро выборы-вся ставка на ментов.
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В том то и дело,что не верю, дружище ))
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Не ссы в компот,саша три раза, Порошенко уверенно победит на предстоящих выборах и без помощи ментов.
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Честно - не победит никак.
У него рейтинг 8%.
Так что понядобятся недюжинные манипуляции и махинации.
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Ещё один самопал склепали под распил денег.
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Нормальная армия создает типоряд бронетехника, а не плодит кучу разнотипных машинок.
Однако, если в стране Гавнокомандующий - гешефтмахер, то...
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Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника"
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а шо Дозоры и Кугуары та и Козак на которых пиарилось все шоколадное шобло четыре года уже в армии??
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См. выше - Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника"
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Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, ВЕРОЯТНО, будет поставлен на вооружение в ВСУ. В итоге НАЦХВАРДИЯ будет на них рассекать или ЭЛИТА типа КОРДА-ШМОРДА и паковать добровольцев и патриотов!!! ВЫБОРЫ-ВЫБОРЫ))))
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А енти все клепают антамабили -
3 метра в высоту, 12 тонн веса,
...
180 лош сил двигатель.

ну ну,

мотор как у легковушки с весом 1,5 тонны.

Деребан бабла для перевозки корда из новых петровцев под раду бить атошников.

А в енто время .... что в оконпах??

Только и разговоры , что про как мы буджет тут ездить в окопах на новых турчинавских автамабилях со сверхновыми рюкзаками.

И будем выставлять автаматы 1957 года авыпуска в окошки ентих броневиков -
(специально сделаны окошки -20 штук в броневике для высовывания оттудова автаматов и ведения огня по пративнику).

И вот тогда уж получим пабеду.!!!

Ну а про рокеты-ольхи уже все показали.
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Что это за название времен застоя?
Молодость конструкторов явно прошла в 70-е.
Название военной техники должно быть мощным, впечатляющим.
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Опять машины, опять дерьмо, опять распил бабла.
Что-то действительно и принципиально нового уже давно нет. Заложить корветы, нормальные штурмовые беспилотники, боевые вертолёты типа Аппач, самолёты для армии---этого нихуя, как не было, так и нет. Бездари и воры. Ть-ху. Один пиар и пустомелие.
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Пиар и пустомелие - они ж не просто так, а для усыпления бдительности лошков в процессе их обкрадания.
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тоже хотел сказать, сколько уже этих машин на одно лицо навыпускали! уже бы парочку подводных лодок или фрегатов к одинокому Гетьману Сагайдачному выпустили из того же количества металла!!!
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)))лошары, кого вы своими жестянками удивить захотели, вы ж ни узлов ни агрегатов с характеристиками выше противника СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТЕ. Удивите лучше ценой, посредством которой вы своими гаражными поделками намерены бюджет украинского народа почистить в благих намерениях. Даунятки убогие, вы хоть понимаете, что в попытках делать лучшее оружие без того, чтобы разработанные технологии после военки начинали работать в гражданском секторе и совдеп надорвался? Что на Западе потому и выигрывают, что все лучшее после военки там идет в гражданский сектор и там осваивается, принося прибыли? Вы ж недобитки советские с такой же как у совдепа логикой, хватит уже людей разводить, кидалы.
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Мдаа... судя по первому фото под капотом "дрека" хватает. И это только при перемещении по асфальту. А что туда закинется от пластилиновых грунтов из полей Лугандонии и Даунбабве?
Бедные механики... я им не завидую.
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Поскольку давно уничтожено минпромполитики с мощным военным департаментом, то некому координировать работу всей промышленности страны в интересах обороны. А Укроборонпром - это только часть промышленного комплекса страны, причем заточенная, в основном, на свои коммерческие интересы. Отсюда и бардак в разработках, а так же отсутствие унификации.
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полторак експерт по військовій техніці? МВС, канд пед наук. шо за совковщина? де прийомка фахівців?
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По камментам в теме сразу видно кто враг Украины. У ольгинских мокшан и их подпевал зрододрочеров не на шутку пуканы подгорают. Полторак оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", який, ймовірно, буде поставлений на озброєння в ЗСУ - Цензор.НЕТ 195
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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