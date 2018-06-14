 Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", который, вероятно, будет поставлен на вооружение в ВСУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Следует отметить, что бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

"Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии. Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар"", - сообщил глава оборонного ведомства.