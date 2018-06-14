 Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

В апреле Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж с высоты птичьего полета о весне в Украине.

В июне фотокорреспонденту Цензор.НЕТ, как и в предыдущий раз, выпал случай пролететь на вертолете. На этот раз маршрут полета нашего фотокорреспондента проходил от Киев до Ладыжина (Винницкая область).

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"Со стороны, с высоты, жизнь людей выглядит упорядоченной и красивой. Как собранный пазл. А когда смотришь снизу - этого не видишь... Поэтому надо иногда отрываться от земли", - отметила наш фотокорреспондент после полета.

Украинские поля летом.

Украинские дороги: лето - время для путешествий.

Поля стали более разноцветными: от желтого и бледно-зеленого до темно-зеленого.

Засеянные весной поля покрылись буйной растительностью.

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Украинское село раскинулось вдоль реки.

На водоемах Украины полным ходом идет купальный сезон.

Геометрия украинских полей.





"Река" из деревьев: лесопосадка на границе сельскохозяйственных угодий с высоты напоминает реку.

Разнообразие полей.

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Бескрайний лес

Лесопосадка оправляется от "потери" части деревьев.

На некоторых полях уже скоро наступит время сбора урожая.

Летние поля.

Автомагистральные "реки": придорожный островок цивилизации среди полей.

Дорога через пруд.

Украинские водоемы.

Летняя украинская идиллия: село, озеро и поля.

Овраг беспощадно разрастается и поглощает сельскохозяйственные угодья.

На некоторых полях посевы еще только зеленеют.

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Геометрия украинских полей.

Облака бегут по летнему полю.

Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ.

Недавно Цензор.НЕТ публиковал кадры весны в Украине с высоты птичьего полета: "Зеленеющие поля, посевная, Днепр и мосты Киева".

Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж из заснеженной столицы - Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта.