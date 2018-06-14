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 Общество, Фоторепортаж
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 Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

В Украине наступило полноценное лето: засеянные весной поля покрылись буйной растительностью, на реках и озерах открылся купальный сезон, а фермеры уже готовятся к сбору урожая.

В апреле Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж с высоты птичьего полета о весне в Украине.

В июне фотокорреспонденту Цензор.НЕТ, как и в предыдущий раз, выпал случай пролететь на вертолете. На этот раз маршрут полета нашего фотокорреспондента проходил от Киев до Ладыжина (Винницкая область).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленеющие поля, посевная, Днепр и мосты Киева: весна в Украине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

"Со стороны, с высоты, жизнь людей выглядит упорядоченной и красивой. Как собранный пазл. А когда смотришь снизу - этого не видишь... Поэтому надо иногда отрываться от земли", - отметила наш фотокорреспондент после полета.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 01

Украинские поля летом.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 02

Украинские дороги: лето - время для путешествий.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 03

Поля стали более разноцветными: от желтого и бледно-зеленого до  темно-зеленого.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 04

Засеянные весной поля покрылись буйной растительностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта. ФОТОрепортаж

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 05

Украинское село раскинулось вдоль реки.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 06

На водоемах Украины полным ходом идет купальный сезон.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 07

Геометрия украинских полей.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 08
Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 09

"Река" из деревьев: лесопосадка на границе сельскохозяйственных угодий с высоты напоминает реку.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 10

Разнообразие полей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Війна поруч": в Киеве скульптуры-силуэты украинских воинов напомнят о цене мирной жизни и расскажут о первых днях АТО

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 11

Бескрайний лес

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 12

Лесопосадка оправляется от "потери" части деревьев.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 13

На некоторых полях уже скоро наступит время сбора урожая.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 14

Летние поля.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 15

Автомагистральные "реки": придорожный островок цивилизации среди полей.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 16

Дорога через пруд.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 17

Украинские водоемы.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 18

Летняя украинская идиллия: село, озеро и поля.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 19

Овраг беспощадно разрастается и поглощает сельскохозяйственные угодья. 

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 20

На некоторых полях посевы еще только зеленеют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 21

Геометрия украинских полей.

Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета 22

Облака бегут по летнему полю.

Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ.

Недавно Цензор.НЕТ публиковал кадры весны в Украине с высоты птичьего полета: "Зеленеющие поля, посевная, Днепр и мосты Киева". 

 Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж из заснеженной столицы - Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта

Источник: https://censor.net.ua/p3071438
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
а разрешение на полет дрона по правилам получили ? )))))
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Если дрон до 2кг , то можно и без разрешения!
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Ляпота!

Шоб лани широкополі..
І Дніпро і кручі...
Стали вам по перек горла...
Москалі вонючі!
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"6 соток спасуть козацький рід..." Сільська ідилія, звивисті річки і хмари, що біжать полями: літо в Україні з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 8165

Брати Гадюкіни.

Невимовно гарно! Не вмре Україна, не загине!
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целый вертолёт запустили. до 1 июня это делали с дрона без всяких разрешений на полёт выше 50 метров))
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Эдуард Гром
Блакитне небо... Україна!
Великий зміст краси її!
У небі журавель тихенько лине,
Під ним - чудові ріки і лани.

Під ним - калини і тополі,
Немов дівчата чарівні.
Посидиш поруч - запах волі
Серед мелодії душі.

А, як повіє вітер в полі -
Казкових квітів запах чуть.
Чисте повітря біля моря,
Біля ріки - Дніпром, що звуть.

Мелодія душі усюди лине,
В садку співає соловей.
Подивися на всю Вкраїну,
Запам'ятаєш вигляд цей.

Побачиш журавля у небі,
На мить уявиш себе ним,
І Україну всю побачиш
З великим змістом - чарівним.
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У нас тоже сухо, тоже такие тощие поля из-за отсутствия влаги.
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Ви пан Шарікофф пишите з вільної частини країни, а я з окупованої. Ви ж нічим не ризикуєте?... Не звертайте увагу на колір прапора, звертайте на суть. Під українським прапором "ольгінці" буває таке "несуть"...
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Кацапи питають, а гдЄ баня? У вас Адни АгАроди, а бани вместо АгАрода нЄту... Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета - Цензор.НЕТ 2146
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Это же надо так любителей родной говени троллить
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трошки зради......деградація грунтів-головна проблем в с\х..
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Всё это хорошо, но небольшое уточнение. Облака, обычно "бегут" по небу, а по полям - только их тени. (В горах немного по другому, но там и полей то нет).
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А почему над горами мусора дрон не полетал, страшные подобия дорог не отфиксировал? Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета - Цензор.НЕТ 4342
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Брехня. Я сейчас у родителей в селе. Идилией вообще не пахнет. Люди в селе выживают, просто выживают. Пашут шо проклятые, шоб перезимовать, газом почти никто не топит, уже посадок не осталось, вырубили. Пшеница гавно из за засухи. Овощи ни по чем. Сегодня огурец 3грн/кг, помидор 10грн/кг.
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значит не вписались в рыночные условия и туда им и дорога... сейчас не клятый совок - каждый должон выживать сам...зато следующее поколение селян будет более приспособленным - более длинные руки, ноги и клыки...ну и шерсть на ногах и спине, шоб дорогим газом зимой не топиться...все будет хорошо...
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Купи себе абонемент у супрун на телемедицину и лечись, недоумок. Не будет следующего поколения сельхозников, их уничтожают.
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ты чото прям злой какой-то, можно сказать пессимистичный... Не грусти, съешь калорийную цукерку и взгляни на мир позитивно - что ни делается, то к лучшему... Сільська ідилія, звивисті річки і хмари, що біжать полями: літо в Україні з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 4547
Я вот верю в перспективы украинского сельского хозяйства, американские партнеры в лице фирмы Монсанто уже распахнули объятия для сотрудничества...А у этих парней все всегда получается...
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Я сейчас у родителей в селе.......Сегодня огурец 3грн/кг, помидор 10грн/кг.

Алень ты ольгинский, огурцы и помидоры в Украине в селе по такой цене только в конце июля - августе. Иди ягеля пожуй. попустит Сільська ідилія, звивисті річки і хмари, що біжать полями: літо в Україні з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 4482
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и где же это такое шаровое село, милая?
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оце ти картину намалювало! а село яке, конкретну назву і регіон давай! а ціни ти де такі взяло?
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Украинцы запрещают себе свободно запускать дроны.
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А в городах не видно горизонта.
Земли не видно, небо в проводах.
Тут на дорогах, что-то вроде фронта.
Покоя нет, но только вечный страх.

Тут все давно привыкли понемногу
Дышать отравой, кушать чистый яд,
Рискуя жизнью, пробегать дорогу
Впритирку к смерти целый день подряд.

Тут бег по кругу четко обозначен,
А средства жизни превратились в цель.
Ведь в городах не может быть иначе -
Исправно крутит дьявол карусель...
(полностью стихотворение: А в городах не видно горизонта )
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не тоскуй, у тебя тундра бескрайняя и море ягеля Сільська ідилія, звивисті річки і хмари, що біжать полями: літо в Україні з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 754
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Ну и кто,это все выкупил.Теперь только летать и смотреть с высоты можно.А вот ходить,по мордам получить можно.
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Насправді Україна - фантастично багата держава.
Треба тілько не красти.
Тому конче треба прибрати з влади Кагал та його українських повій.
І все буде добре...
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Красотища..........
Мы когда самолетом прилетаем, то при "посадке" наслаждаюсь обзором.......
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Кому Вниз - Ліра

Nokturnal Mortum - Ліра (Кому Вниз cover)

Світало. Тихо диха
Між росами тіло
Упале, заспале тіло душу білую гріло
Над тілом зійшли вишні -
Не марило тіло -
Росою рясною тіло душу білую вмило

Там - неба води
Як світ променистий
Світ прозорий, чистий -
Плід неба вроди
Там сонце встало
Там сонце сіло -
То Всевишні бавили тіло

Зітхай, востаннє зіграй
Лірнику снів неземних
Україною вишні
Кольору злив рясних

Світало. Вигравало
Над росами тіло
Красою ясною тіло душу вабило сміло
Шляхами, під небесами
Гуляючі мрії
Як вії повії, як аркан у зайди на шиї

Там - неба води
Як світ променистий
Світ прозорий, чистий -
Плід неба вроди
Там сонце зійшло
Там сонце сіло -
То Всевишні бавили тіло

Світало. Рівно диха
Блукаюче тіло
Світання вітало, як арканом бавилось уміло
А небо - сонця зливи -
Потоками било
Красою рясною -
То Всевишні бавили тіло!

Сільська ідилія, звивисті річки і хмари, що біжать полями: літо в Україні з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 3864
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Красота! Прочитала комментарии - люди, вы что конченые дебилы?!! И здесь нашли причины обосрать! Путиноиды инфицированы рашизмом, а многие наши - отрицательной реакцией абсолютно на всё своё! Прекрасные фото Украины - всё равно зрада!
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Любіть Україну!!
Як сонце любіть....
..Дуже красиво, милується душа!
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От якби ще й не крали наші високодержавні достойники...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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