 Сельская идиллия, извивающиеся реки и бегущие по полям облака: лето в Украине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

В апреле Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж с высоты птичьего полета о весне в Украине.
В июне фотокорреспонденту Цензор.НЕТ, как и в предыдущий раз, выпал случай пролететь на вертолете. На этот раз маршрут полета нашего фотокорреспондента проходил от Киев до Ладыжина (Винницкая область).
"Со стороны, с высоты, жизнь людей выглядит упорядоченной и красивой. Как собранный пазл. А когда смотришь снизу - этого не видишь... Поэтому надо иногда отрываться от земли", - отметила наш фотокорреспондент после полета.
Украинские поля летом.
Украинские дороги: лето - время для путешествий.
Поля стали более разноцветными: от желтого и бледно-зеленого до темно-зеленого.
Засеянные весной поля покрылись буйной растительностью.
Украинское село раскинулось вдоль реки.
На водоемах Украины полным ходом идет купальный сезон.
Геометрия украинских полей.
"Река" из деревьев: лесопосадка на границе сельскохозяйственных угодий с высоты напоминает реку.
Разнообразие полей.
Бескрайний лес
Лесопосадка оправляется от "потери" части деревьев.
На некоторых полях уже скоро наступит время сбора урожая.
Летние поля.
Автомагистральные "реки": придорожный островок цивилизации среди полей.
Дорога через пруд.
Украинские водоемы.
Летняя украинская идиллия: село, озеро и поля.
Овраг беспощадно разрастается и поглощает сельскохозяйственные угодья.
На некоторых полях посевы еще только зеленеют.
Геометрия украинских полей.
Облака бегут по летнему полю.
Фото: Наталия Шаромова, Цензор.НЕТ.
Недавно Цензор.НЕТ публиковал кадры весны в Украине с высоты птичьего полета: "Зеленеющие поля, посевная, Днепр и мосты Киева".
Цензор.НЕТ публиковал фоторепортаж из заснеженной столицы - Киевский снегирь, машины в снежном плену и радостные дети: столица Украины после сильного снегопада 1 марта.
Шоб лани широкополі..
І Дніпро і кручі...
Стали вам по перек горла...
Москалі вонючі!
Брати Гадюкіни.
Невимовно гарно! Не вмре Україна, не загине!
Блакитне небо... Україна!
Великий зміст краси її!
У небі журавель тихенько лине,
Під ним - чудові ріки і лани.
Під ним - калини і тополі,
Немов дівчата чарівні.
Посидиш поруч - запах волі
Серед мелодії душі.
А, як повіє вітер в полі -
Казкових квітів запах чуть.
Чисте повітря біля моря,
Біля ріки - Дніпром, що звуть.
Мелодія душі усюди лине,
В садку співає соловей.
Подивися на всю Вкраїну,
Запам'ятаєш вигляд цей.
Побачиш журавля у небі,
На мить уявиш себе ним,
І Україну всю побачиш
З великим змістом - чарівним.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортажИсточник:https://censor.net.ua/p3071438
Я вот верю в перспективы украинского сельского хозяйства, американские партнеры в лице фирмы Монсанто уже распахнули объятия для сотрудничества...А у этих парней все всегда получается...
Алень ты ольгинский, огурцы и помидоры в Украине в селе по такой цене только в конце июля - августе. Иди ягеля пожуй. попустит
Земли не видно, небо в проводах.
Тут на дорогах, что-то вроде фронта.
Покоя нет, но только вечный страх.
Тут все давно привыкли понемногу
Дышать отравой, кушать чистый яд,
Рискуя жизнью, пробегать дорогу
Впритирку к смерти целый день подряд.
Тут бег по кругу четко обозначен,
А средства жизни превратились в цель.
Ведь в городах не может быть иначе -
Исправно крутит дьявол карусель...
(полностью стихотворение: А в городах не видно горизонта )
на мальдивах тоже наверное неплохо
Треба тілько не красти.
Тому конче треба прибрати з влади Кагал та його українських повій.
І все буде добре...
Мы когда самолетом прилетаем, то при "посадке" наслаждаюсь обзором.......
Nokturnal Mortum - Ліра (Кому Вниз cover)
Світало. Тихо диха
Між росами тіло
Упале, заспале тіло душу білую гріло
Над тілом зійшли вишні -
Не марило тіло -
Росою рясною тіло душу білую вмило
Там - неба води
Як світ променистий
Світ прозорий, чистий -
Плід неба вроди
Там сонце встало
Там сонце сіло -
То Всевишні бавили тіло
Зітхай, востаннє зіграй
Лірнику снів неземних
Україною вишні
Кольору злив рясних
Світало. Вигравало
Над росами тіло
Красою ясною тіло душу вабило сміло
Шляхами, під небесами
Гуляючі мрії
Як вії повії, як аркан у зайди на шиї
Там - неба води
Як світ променистий
Світ прозорий, чистий -
Плід неба вроди
Там сонце зійшло
Там сонце сіло -
То Всевишні бавили тіло
Світало. Рівно диха
Блукаюче тіло
Світання вітало, як арканом бавилось уміло
А небо - сонця зливи -
Потоками било
Красою рясною -
То Всевишні бавили тіло!
Як сонце любіть....
..Дуже красиво, милується душа!