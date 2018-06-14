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Все про:Закарпатье (1353) убийство (4880)

 Ветеран батальонов "Донбасс" и "Азов" Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово. ФОТО

Ветеран АТО, боец батальонов "Донбасс" и "Азов" Вячеслав Карнаухов "(Дед) заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта Береговского отделения полиции Закарпатской области Екатерины Карнауховой.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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Ранее побратимы Карнаухова сообщили, что 19 мая в 4:30 утра его 26-летняя дочь попала в реанимацию, где после 78 часов пребывания в коме умерла. Несмотря на явные признаки насильственной смерти патологоанатом констатировал, что смерть наступила в результате болезни. Тогда как независимый эксперт зафиксировал многочисленные травмы, ссадины, кровоподтеки. При этом следователь не допускает к материалам производства адвоката пострадавшей стороны - Вячеслава Карнаухова.

Ветеран батальонов Донбасс и Азов Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово 01

"Они на контакт не идут с первой секунды. Они определили сами для себя, что она умерла от болезни, не обращая внимание на все факты. Мой адвокат был допущен только один раз, только один раз пообщался со следователем. А потом следователь начала исчезать, на телефонные звонки не отвечает. Мы даже не знаем, по какой статье открыто производство. Слухи доходят, что по ст. 115 "умышленное убийство". Но это не точно", - отметил отоец убитой.

Кроме того, Карнаухов подчеркивает, что расследованием убийства сотрудника полиции Береговского района должна заниматься полиция области, соответствующий запрос делал адвокат, однако областная полиция не забрала производство.

Ночью Екатерина Карнаухова вышла на встречу со своим парнем, бывшим следователем полиции, который позже скрылся. Именно он вызвал скорую помощь.

"Она вышла на встречу с ним в три часа ночи, а в полчетвертого он уже вызвал скорую – якобы у нее эпилепсия. Он же должен был понимать, что эпилепсия сопровождается пеной у рта и конвульсииями. Но ничего подобного не было. Катерина четыре года поступала в полицию, и ни разу у комиссии не было претензий. Я с первой секунды говорил: если он последний свидетель, значит, он первый подозреваемый. Мы его разрабатывали, у него был взят анализ крови. У него есть укусы на руке, заявили, что он ей язык вытаскивал. Он ей язык вытаскивал или рот затыкал?" - спрашивает отец.

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Первые заключения судмедэкспертов и заявления полиции были о том, что Карнаухова умерла вследствие болезни. Однако у отца есть серьезные претензии к ведению следствия в первые дни, а также к действиям скорой помощи, которая медлила с доставкой избитой в реанимацию.

"Очень жаль, что руководство повело себя так. Они с первой секунды начали кричать, что это заболевание, - рассказал Карнаухов. - Эксперт-криминалист также дал вывод о заболевании. Он даже не указал, что на ней были синяки, разбитая губа, ссадины. Все факты доставали мы. Шиньон на месте, где ее забрала скорая, нашли мы. Вы представляете, как крепится шиньон? Его очень трудно просто так снять. Это же кто-то рвал с головы! Значит, была бойня! А сережку мы так и не нашли.

Также вопрос, почему врачи сидели в селе 20 минут, хотя до стационара можно было довезти за 6 минут? Получается, они кого-то ждали? Почему они не вызвали следственную группу, хотя обязаны были это сделать? В больнице также были непонятные моменты. Одежда была в крови, испачканная пылью, как в бусе на полу. А в носки набрались кусочки листьев. Значит, она от них вырвалась. И ее же сразу хотели захоронить, но я не дал. Написал заявление на проведение независимой экспертизы".

Ветеран батальонов Донбасс и Азов Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово 02

В качестве версии такого поведения сотрудников местной полиции и врачей побратимы Карнаухова называют тот факт, что Екатерина занималась расследованием выращивания ганджубаса в регионе.

"Есть такая информация, но она не подтверждена. Она искала, говорила, что есть свидетели. Вроде бы даже договорилась с одним из наркоманов о том, что он ей покажет плантации. Потому что то село Большая Бакта уже превращалось в настоящий центр – там же покупали", - рассказал Карнаухов.

Вячеслав Карнаухов благодарен побратимам за поддержку. Он намерен держать расследование под контролем.

"Она у меня щира украинка до корней волос. Я ей говорил: Катя, зачем тебе в полицию? Не девичье это дело. А она отвечала: папа, ну надо же что-то делать. С одной стороны, Катю уже не вернешь. Но надо систему менять. Я сейчас утопил свою боль, эмоции улеглись и начинает включаться ум. Хочу дальше действоать ради тех ребят, которые работают в полиции и попали под это иго. Ведь нельзя говорить, что вся полиция плохая. Но вот то, что руководство должно быть чистым, как слеза, - это да", - подытожил отец убитой.

Ветеран батальонов Донбасс и Азов Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071435
 
 
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Шкода дівчину..
Співчуття родині.

Сподіваюсь, батько зможе знайти вбивць і покарати по справедливості.
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А шо это батько должен искать убийц ,а где закон,где полиция,где прокуратура ...Аууууу,где они все ??????
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Авакяну и его псам некогда - они крышуют наркобизнес, торговлю оружием, контрабанду и т.д. При нынешней власти, Украина будет оставаться "банановой республикой". Но видимо таков её путь. Нужно бороться!
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Там же, где и все наше государство. А все потому, что не религией надо запудривать мозги согражданам с детства, а ненавязчиво знакомить с основами государства и права, юриспруденцией, как это принято в наиболее развитых современных страна. Глядишь, правовое государство в перспективе и нарисуется.
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Запишите это в криминально-процессуальный кодекс!
Хотя это скоро начнется по умолчанию - все идет к этому...
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Как всегда мусора хотят ВСЁ скрыть а если не получится то будут лгать и изворачиваться пока волна не стихнет ...банда которая была у власти до 2014 года просто дети непослушные по сравнению с нынешней бандой ...
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новая банда - антогонисты по отношению к старой? Я так не считаю. Эти без принципов и всегда договариваются с кем либо, а не идут напролом. Старая банда до сих пор неплохо уживается с новой
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А они все переаттестованы, а кого уволили, восстановили наши самые гуманные суды. Такая им была дана негласная команда от бывших их отцов. Изменено было только в патрульной полиции, которую набирали из новых людей и по новым правилам. Вы можете себе только представить, что самые корумпированные сотрудники внутренней безопасности, все до одного остались на местах и проверяли остальных на аттестацию.
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воювати з системою дуже важко.. Особливо тоді, коли знизу склад змінено, а верхній прошарок так і залишився - пузаті. до кінчиків нігтів, корумповані паскуди..
Пані поліцейській Царства Небесного.
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Судмедэксперты не заметили побоев и ссадин?Удивительно.Порошенко виноват,не заменил генерала Москаля на Закарпатье.....
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Какая патужная рехворма! Говорят это единственная удачная из 144+ рехворм, что ж тогда говорить о остальных? А главное все через полиграф прошли и атестационную комиссию.
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Дивчина наступила на горло Наркомафии Закарпатья,ведя следствие,кто продолжит ее дело?Есть Смельчаки?
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"Я с первой секунды говорил: если он последний свидетель, значит, он первый подозреваемый. Мы его разрабатывали, у него был взят анализ крови. У него есть укусы на руке, заявили, что он ей язык вытаскивал. Он ей язык вытаскивал или рот затыкал?" - спрашивает отец. "
Ну, если у героев получается "разрабатывать" офицера полиции и брать у него анализ крови, то как то не удивительно, что полиция не спешит делиться с пострадавшим ходом следствия.
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Таке вже діється в Україні,кожен день якісь вбивства.
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Сбытом Наркоты занимается Цыганская Банда.Тут прав Евгений Ройзман,бывший мэр Екатеринбурга,цыганская наркомафия всесильна...
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Ой, не демонизируйте цыган, евреев, горцев, кацапов. Все они такие же люди, просто более исполнительные и вовремя платят. Только по-этому им позволяют быковать.
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если полицаи заняли такую позицию в отношении убийства своего же коллеги,
то это наталкивает на определенные мысли о возможном внутреннем конфликте в полиции Берегового ...
так убирают ненужных свидетелей.
А возможно девочка просто оказалась не в том месте и не в то время
(что за свидания в три ночи, похожие на стрелку с разборками да еще и с бывшим следаком?)
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Не обязательно свидетелей. Просто тех на кого не могут положится.
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Поліція - перші злочинці. Складається з хабарників, віджимал, кришувателів, фальсифікаторів, нероб, сєпарів. У кращому випадку - просто профнепридатних.
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Ну що можу сказати... пане-товарисЬч Москаль...
"Азов" та НК вже йдуть до вас...
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Ой доиграются... Прошедшие боевые действия начнут вершить правосудие. И тем более, начнут наказывать убийц своих детей...
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Дєвачкі. Не ходіть на зустрічі в 3-й годині ночі.
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Как патрульная могла заниматья следствием по наркотикам? Второй вопрос не к ментам, а к судмелэксперту, можно через прокуратуру добиться чтобы экспертизу делали эксперты из другой области. Можно наконец то взять все ее медицинские карточки. Эпилепсия так быстро не проявляеться, до этого должны были быть хоть какие то признаки.
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экспертиза должна быть никак не связана с МВД, иначе "честь мундира" подтвердит результаты предведущей. А хули- рехворма.
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Геращенко надо подрывать зад и валить туда без вмешательства центра на облсти всё замнут нах..
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толстая Антонина задницы не поднимет без команды.
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Если есть оружие, оно должно использоваться против преступников.
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самому искать и валить по тихому тварей
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Там и искать особенно не нужно, те с кем она непосредственно работала.
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среди ментов часто случается, что "неформат" таким образом пытаются наставить на путь истинный. Брата моего знакомого коллеги дважды отправляли в больницу, просто ради того, чтобы ушёл добровольно (в другой отдел или другой город) из сплочённого коллектива. Сын другого товарища был убит вместе с другим сослуживцем своими же (дело оборотней в погонах). Не любят менты неформат.
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Хорошім людям завжди потрібно об'єднуватись в стаю. Це - джунглі. Покидькі ж об'єднуються.
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Головне не вестись на той розбрат, до якого ті политики нас спонукають!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВетеран батальонов "Донбасс" и "Азов" Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово. ФОТО
 
 
 
 
 
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