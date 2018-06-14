 Ветеран батальонов "Донбасс" и "Азов" Карнаухов заявляет об убийстве своей дочери, лейтенанта полиции Берегово. ФОТО

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

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Ранее побратимы Карнаухова сообщили, что 19 мая в 4:30 утра его 26-летняя дочь попала в реанимацию, где после 78 часов пребывания в коме умерла. Несмотря на явные признаки насильственной смерти патологоанатом констатировал, что смерть наступила в результате болезни. Тогда как независимый эксперт зафиксировал многочисленные травмы, ссадины, кровоподтеки. При этом следователь не допускает к материалам производства адвоката пострадавшей стороны - Вячеслава Карнаухова.

"Они на контакт не идут с первой секунды. Они определили сами для себя, что она умерла от болезни, не обращая внимание на все факты. Мой адвокат был допущен только один раз, только один раз пообщался со следователем. А потом следователь начала исчезать, на телефонные звонки не отвечает. Мы даже не знаем, по какой статье открыто производство. Слухи доходят, что по ст. 115 "умышленное убийство". Но это не точно", - отметил отоец убитой.

Кроме того, Карнаухов подчеркивает, что расследованием убийства сотрудника полиции Береговского района должна заниматься полиция области, соответствующий запрос делал адвокат, однако областная полиция не забрала производство.

Ночью Екатерина Карнаухова вышла на встречу со своим парнем, бывшим следователем полиции, который позже скрылся. Именно он вызвал скорую помощь.

"Она вышла на встречу с ним в три часа ночи, а в полчетвертого он уже вызвал скорую – якобы у нее эпилепсия. Он же должен был понимать, что эпилепсия сопровождается пеной у рта и конвульсииями. Но ничего подобного не было. Катерина четыре года поступала в полицию, и ни разу у комиссии не было претензий. Я с первой секунды говорил: если он последний свидетель, значит, он первый подозреваемый. Мы его разрабатывали, у него был взят анализ крови. У него есть укусы на руке, заявили, что он ей язык вытаскивал. Он ей язык вытаскивал или рот затыкал?" - спрашивает отец.

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Первые заключения судмедэкспертов и заявления полиции были о том, что Карнаухова умерла вследствие болезни. Однако у отца есть серьезные претензии к ведению следствия в первые дни, а также к действиям скорой помощи, которая медлила с доставкой избитой в реанимацию.

"Очень жаль, что руководство повело себя так. Они с первой секунды начали кричать, что это заболевание, - рассказал Карнаухов. - Эксперт-криминалист также дал вывод о заболевании. Он даже не указал, что на ней были синяки, разбитая губа, ссадины. Все факты доставали мы. Шиньон на месте, где ее забрала скорая, нашли мы. Вы представляете, как крепится шиньон? Его очень трудно просто так снять. Это же кто-то рвал с головы! Значит, была бойня! А сережку мы так и не нашли.

Также вопрос, почему врачи сидели в селе 20 минут, хотя до стационара можно было довезти за 6 минут? Получается, они кого-то ждали? Почему они не вызвали следственную группу, хотя обязаны были это сделать? В больнице также были непонятные моменты. Одежда была в крови, испачканная пылью, как в бусе на полу. А в носки набрались кусочки листьев. Значит, она от них вырвалась. И ее же сразу хотели захоронить, но я не дал. Написал заявление на проведение независимой экспертизы".

В качестве версии такого поведения сотрудников местной полиции и врачей побратимы Карнаухова называют тот факт, что Екатерина занималась расследованием выращивания ганджубаса в регионе.

"Есть такая информация, но она не подтверждена. Она искала, говорила, что есть свидетели. Вроде бы даже договорилась с одним из наркоманов о том, что он ей покажет плантации. Потому что то село Большая Бакта уже превращалось в настоящий центр – там же покупали", - рассказал Карнаухов.

Вячеслав Карнаухов благодарен побратимам за поддержку. Он намерен держать расследование под контролем.

"Она у меня щира украинка до корней волос. Я ей говорил: Катя, зачем тебе в полицию? Не девичье это дело. А она отвечала: папа, ну надо же что-то делать. С одной стороны, Катю уже не вернешь. Но надо систему менять. Я сейчас утопил свою боль, эмоции улеглись и начинает включаться ум. Хочу дальше действоать ради тех ребят, которые работают в полиции и попали под это иго. Ведь нельзя говорить, что вся полиция плохая. Но вот то, что руководство должно быть чистым, как слеза, - это да", - подытожил отец убитой.