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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Россия (69632) ЧМ-2018 (162) Евросоюз (11918) Сенцов (541) Богачук Олег (606)

 "Бойкот России": под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напротив представительства Европейского Союза в Украине состоялась акция с требованием освободить украинских политзаключенных в России и бойкотировать Чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Около двух десятков активистов нарисовали на асфальте напротив представительства ЕС карту России. На ней решетками обозначили города, в которых находятся украинские политзаключенные. Также они собрали подписи под обращением, которое передали в представительство Европейского Союза.

"Среди прочего мы требуем наложить персональные санкции на лиц, причастных к заключению Сенцова и других украинских граждан. Как с российской, так и с украинской стороны. Речь идет о запрете въезда в страны ЕС и наложения арестов на банковские счета ", - сообщил соорганизатор акции Владимир Кузнецов.

Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 01
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 02
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 03
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 04
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 05
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 06
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 07
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 08
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 09
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 10
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 11
Бойкот России: под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения 12

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14 июня Европарламент проводит дебаты о соблюдении прав человека в России, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Депутаты Европейского парламента также намерены призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который стартует в России.

В апреле 60 членов Европейского парламента уже поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.

Источник: https://censor.net.ua/p3071430
 
   
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история повторяется трижды: сначала как трагедия, а потом ещё два раза для тупых


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Он мечтал жить в свободной Украине. Хотел стать великим футболистом. В 16 лет его замучили пyтинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Посмотрите в его глаза те, кто поедет в россию на футбол! .. Степан Чубенко. Краматорск. Украина
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Наше будущее - опыт Израиля . Верить нельзя никому , надо верить в свою страну , в свой народ . После таких перемен нас начнут бояться и уважать .
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Чем дольше АТО, тем больше в это убеждаюсь.
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Украинцы взяли паузу , чтобы не мешать ей писать письма путлу в кремль .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Бойкот России": под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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