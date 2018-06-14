 "Бойкот России": под представительством ЕС в Киеве нарисовали карту РФ с местами заключения украинцев и требовали их освобождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Читайте также: Западные лидеры не прибудут на открытие ЧМ-2018‍

Около двух десятков активистов нарисовали на асфальте напротив представительства ЕС карту России. На ней решетками обозначили города, в которых находятся украинские политзаключенные. Также они собрали подписи под обращением, которое передали в представительство Европейского Союза.

"Среди прочего мы требуем наложить персональные санкции на лиц, причастных к заключению Сенцова и других украинских граждан. Как с российской, так и с украинской стороны. Речь идет о запрете въезда в страны ЕС и наложения арестов на банковские счета ", - сообщил соорганизатор акции Владимир Кузнецов.

























Читайте также: В ЕС обещают отреагировать на изменения в законе об Антикоррупционном суде

14 июня Европарламент проводит дебаты о соблюдении прав человека в России, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Депутаты Европейского парламента также намерены призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который стартует в России.

В апреле 60 членов Европейского парламента уже поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.