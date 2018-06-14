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 Два микроавтобуса столкнулись на Львовщине: погиб человек, еще девять доставлены в больницу. ФОТО

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 июня, около 3:40 на трассе Киев-Чоп возле села Дубье Бродовского района Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов - "Мерседес Спринтер", которым руководил 46-летний житель Киевской области и "Ивеко", за рулем которого находился 22-летний львовянин.

На момент столкновения в "Ивеко" кроме водителя находился один пассажир, а в "Мерседесе" - водитель и восемь пассажиров - 24-летний житель Харькова, шесть киевлян в возрасте от 21 до 28 лет и 36-летний житель города Сумы.

В результате столкновения погиб пассажир "Ивеко", 30-летний львовянин, водитель микроавтобуса получил перелом бедра.

Пассажиры "Мерседеса" получили телесные повреждения - перелом ребер, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, тупые травмы и другие. В больницу доставлены девять человек (водитель "Ивеко" и восемь пассажиров "Мерседеса"), их диагнозы уточняются.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два микроавтобуса столкнулись на Львовщине: погиб человек, еще девять доставлены в больницу 01
Два микроавтобуса столкнулись на Львовщине: погиб человек, еще девять доставлены в больницу 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071428
 
 
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3-5 година ночі - самий небезпечний час для їзди....якщо і сам їдеш уважно, то на зустрічній хтось може заснути
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