 Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Фонда братьев Кузьминых, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд братьев Кузьминых уже четвертый год занимается лечением и реабилитацией военных, получивших ранения, травмы, заболевания в ходе войны на Востоке Украины. Благодаря усилиям многих неравнодушных людей Фондом был открыт Реабилитационный Центр для ветеранов войны в Житомире. За полтора года работы Центра уже несколько сотен воинов смогли встать на ноги и жить полноценной жизнью без боли. Учитывая большое количество военных, пострадавших, в результате российской агрессии, с сентября 2017 г. аналогичный Центр открылся в Черкассах, предоставляя такие же услуги по восстановлению. Но война продолжается. Воины получают ранения, травмы. Количество военнослужащих, которые остаются один на один с проблемами неуклонно растет", - сказано в сообщении.

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"Именно поэтому Фонд братьев Кузьминых начал работу в направлении открытия еще одного Реабилитационного Центра в Киеве, где будут предоставляться бесплатные услуги по физической реабилитации, психологической поддержке и восстановлению украинским воинам. Помещение уже найдено. Сейчас начинаются ремонтные работы. Далее будет проводиться закупка оборудования. Будет сформирована команда из профессиональных специалистов. Это очень большая сумма средств! Но результат стоит того! Фонд братьев Кузьминых обращается к неравнодушным поддержать данную инициативу и присоединиться к открытию Центра в Киеве! Кому не безразлична судьба украинских военных, кто обеспокоен судьбой украинской нации, присоединяйтесь! Любая помощь - это шаг к воплощению в жизнь нашей общей мечты!" - обратился Фонд за помощью к украинцам.

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