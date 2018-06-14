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 Общество, Фоторепортаж
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 Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж

Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра в Киеве, где будут предоставляться бесплатные услуги по физической реабилитации, психологической поддержке и восстановлению украинским воинам.

Об этом говорится в сообщении Фонда братьев Кузьминых, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд братьев Кузьминых уже четвертый год занимается лечением и реабилитацией военных, получивших ранения, травмы, заболевания в ходе войны на Востоке Украины. Благодаря усилиям многих неравнодушных людей Фондом был открыт Реабилитационный Центр для ветеранов войны в Житомире. За полтора года работы Центра уже несколько сотен воинов смогли встать на ноги и жить полноценной жизнью без боли. Учитывая большое количество военных, пострадавших, в результате российской агрессии, с сентября 2017 г. аналогичный Центр открылся в Черкассах, предоставляя такие же услуги по восстановлению. Но война продолжается. Воины получают ранения, травмы. Количество военнослужащих, которые остаются один на один с проблемами неуклонно растет", - сказано в сообщении.

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"Именно поэтому Фонд братьев Кузьминых начал работу в направлении открытия еще одного Реабилитационного Центра в Киеве, где будут предоставляться бесплатные услуги по физической реабилитации, психологической поддержке и восстановлению украинским воинам. Помещение уже найдено. Сейчас начинаются ремонтные работы. Далее будет проводиться закупка оборудования. Будет сформирована команда из профессиональных специалистов. Это очень большая сумма средств! Но результат стоит того! Фонд братьев Кузьминых обращается к неравнодушным поддержать данную инициативу и присоединиться к открытию Центра в Киеве! Кому не безразлична судьба украинских военных, кто обеспокоен судьбой украинской нации, присоединяйтесь! Любая помощь - это шаг к воплощению в жизнь нашей общей мечты!" - обратился Фонд за помощью к украинцам.

Картковий рахунок
5169 3305 1042 2691
отримувач Кузьміних Сергій Володимирович
АБО
БО "Міжнародний благодійний фонд братів Кузьміних"
ЄДРПОУ 40054313
р/р 26004055802514
Житомирське відділення ПАТ "Приватбанк"
МФО 311744
Всі питання за телефонами:

+380 96 691-66-31
+380 63 211-52-60

e-mail: kuzminikh.fond@gmail.com

Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 01
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 02
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 03
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 04
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 05
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 06
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 07
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве 08

Источник: https://censor.net.ua/p3071412
 
   
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Глава нафтогаза Коболев нынче нехилую "премию" получил.
Попросите у него.
Ведь он вроде украинец? Или нет??
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Я постоянно нахожусь на Цензоре с 2012го.
А кто ты, номерной однодневка?
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На вопрос, кто Dron, ответ известен - гражданин Украины.
Александр Новиков aa0824c4 и Нина Юхимчук 9a734bc5 порохоботы с Лахта-2.
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Кузьміних Сергій Володимирович. киборг, сожравший перед камерой из рук врага шеврон с флагом своей страны. после освобождения из плена получил за этот подвиг из рук гаранта орден Богдана Хмельницкого вкупе с соответствующими ништяками. но ништяков видимо показалось мало Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 583
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или у лолы деньжат попросить. она ведь тоже особь щироукраинской реформаторской национальности.
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Я думаю, они с главнокомандующим могут профинансировать этот проект.
Наши деньги мы им уже отдали.
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Ахметова, Порошенка, Тимошенко, Мураєва, Медведчука просіть ! Скільки можна з простого народу шкіру дерти ?! Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве - Цензор.НЕТ 3628
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Дело добровольное, шкуру никто не дерет.
А в остальном - все верно.
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Э, не скажи, колхоз тоже был "делом" добровольным. Взносы в "фонд мира", работа на "того парня", короче, об...баловка и совок в чистом виде.
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Які статки у варовки? Виклади суму, будь ласка.
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Смотрю на улицы - там собирают деньги на лечение умирающих детей, которым не могут помочь родители и не хочет помочь держава.
Смотрю новости - там керманычи получают милионные зарплаты и премии.
И в голове навязчивая мысль: А мы точно с ними в одной Украине живём???
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Хто тобі це сказав? Ми з ними, просто, прив'язані до одної території - вони її дерибанять, а ми їм допомагаємо.
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Взагалі страх втратили! в Коболєва і Вітренко просіть, вони мільйонні премії в долларах отримують ! Обнагліли вже до краю !!!!!
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це фонд Кузьміних обнаглів? тоді ти гавнюк, а не Бандерівець...
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Закликаю простих громадян не давати ні копійки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доки дають прості люди, доти пі....ри при владі жирітимуть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 6178
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А нашим слабО ???
"Сейм Польши 11 мая поддержал инициативу о сокращении зарплат депутатов верхней и нижней палат парламента на 20%. Об этом сообщило польское агентствоPAP."
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У нас все навпаки, собі тільки збільшують. В рази.
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Ти допустив серйозну помилку, коли написав "нашим".
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В Конча Заспу і Козин нехай йдуть просити ...................
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Нехай Юлька дає.... Менше бігбордів по Україні буде розвішено в пусту !
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нє нє.................... Вона сама чесна і живе в квартирі в Дніпрі 34 м2 ! Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 3645 Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 3645 Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 3645
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а что по этому поводу думают (это громко сказано Фонд братів Кузьміних просить українців допомогти з відкриттям Реабілітаційного центру для воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 9273 ) братья добкины?
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Лучше нашего Петра "дякулу" попросили бы. А то он прям по всей украине ездит и открывает что-то. А когда косается фактов, то "дякула" нигде и своей шеколадной копеечки не дал. Так и здесь будет, народ скинется и поможет а Петро "дякула" приедет открывать центр.
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Мне тоже, реабилитация с утра нужна.Но я не бегаю по соседям.
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Цензор.НЕТФотоОбществоФонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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