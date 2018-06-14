 Украинец пытался провезти в Словакию 2,5 кг наркотиков, закрепив их под одеждой с помощью бандажа, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Учитывая имеющуюся оперативную информацию о возможной попытке перемещения запрещенного вещества через пункт пропуска "Ужгород" военнослужащие Чопского отряда обнаружили правонарушителя в рейсовом автобусе, следовавшем из Ужгорода в словацкого города Прешов. Во время оформления пассажиров правоохранители нашли на теле 20-летнего украинца три полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета, предположительно марихуана. Мужчина пытался скрыть наркотическое вещество под одеждой с помощью бандажа. Общий вес находки составил 2,5 килограмма", - говорится в сообщении.

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После проведения всех неотложных процессуальных действий правонарушитель был передан работникам Национальной полиции.



