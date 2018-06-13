 Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ. ФОТО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, по результатам осмотра, который провели сотрудники следственно-оперативной группы Ривненского райотделения полиции Ривненского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в салоне автомобиля обнаружено и изъято почти 134 кг янтаря.

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Стоимость "солнечного" камня в настоящее время устанавливается.

По факту приобретения или сбыта имущества, добытого заведомо преступным путем (признаки уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 198 УК Украины) начато уголовное производство, процессуальное руководство в котором осуществляет Ривненская местная прокуратура.

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"В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия с целью установления круга лиц, причастных к добыче и реализации янтаря", - резюмируют в прокуратуре.



