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 Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ. ФОТО

Неподалеку от села Новая Любомирка Ривненского района 11 июня сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль под управлением жителя Ривне.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генпрокуратуры, по результатам осмотра, который провели сотрудники следственно-оперативной группы Ривненского райотделения полиции Ривненского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, в салоне автомобиля обнаружено и изъято почти 134 кг янтаря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Ривненщины пыталась тайно вывезти в Польшу 45 кг янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоимость "солнечного" камня в настоящее время устанавливается.

По факту приобретения или сбыта имущества, добытого заведомо преступным путем (признаки уголовного правонарушения, предусмотренное ст. 198 УК Украины) начато уголовное производство, процессуальное руководство в котором осуществляет Ривненская местная прокуратура.

Также смотрите: Прокуратура ликвидировала на Волыни подпольный цех, в котором изъято 65 кг янтаря. ФОТОрепортаж

"В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия с целью установления круга лиц, причастных к добыче и реализации янтаря", - резюмируют в прокуратуре.

Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ 01
Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071373
 
 
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Хлопці попили "Фанти" і зупинили круте авто...
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Водії - дотримуймося ПДР, і все буде добре.. Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5489 А якщо серйозно - вакханалія з видобутком бурштину дуже вигідна небожителям Печерська, особливо - перед виборами..
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Всього, там 10 тон в день намивають за підтримки НАціональної гвардії!
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3 дня теперь сауны и б..ди будут заняты.Такой гешефт "правохранителям" подкатил))).Сами небось для статистики задержали)))
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Таким янтарем устелен аэропорт борисполь ,,, судя с фото
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:D
Смотреть всем!!!

расийская пропаганда в очередной раз обосралась, ракеты не имеющие аналогов в мире.. с 400 бла бла бла.. всё оказалось надувным!!! Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9918 Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9918 Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9918 Патрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9918

https://www.youtube.com/watch?v=t-Ab67nryoY
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Их как "бананы" можно использовать для отдыхающих...
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Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. И как этим правом пользоваться то ??? Человеку ,,, Народ это совковое значение
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От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Что за приколы в конституции, для силовиков ??? Может точно комуняк в расход надо ,,, А то НАРОД ,,, это кто такой ??? комуняцкий термин наступить на род , родИну (укр) ,,,. В Австралии купил участок и добываешь что там можно ,,, у нас хз ,,, купил шухер и добываешь,,, но потом и попадаешь ....
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А о чем новость? О том что везли пару мешков закаменелой смолы или о том что на ету смолу у них небыло разрешения Авакова? Кстати возможно етот янтарь принадлежал банде бриллиантовых прокуроров о которой Йугик с Рюкзаковым уже поспешили забыть.
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Так злочинець, бо вкрав. Але чому він це робить? Хіба влада бариг за 4 роки створила ринок праці для людей, умови для малого і середнього бізнесу? Які гроші реально заробляють люди? На польщу втікло 3 млн від гарного жіиття? Вальцманат виводить гроші в оффшори, мародерствує, а для гоїв- хлів і закон. Закон, що захищає владу ненажерливого упира. Гривню петя з гонтаревою обвалив втричі, комунальні, газ, транспорт, ліки, харчі піднялися втричі. Субсидії забрали. Клятий ж*ид поставив всю країну на лічильник і ще знущається: "багато жерете, невдячні гої, реформ не бачите!"
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І що далі? Відвезуть в кімнату вєщдоків на Пушкіна. А звідти, дивним, чином весь конфіскований бурштин зникає в невідомому напрямку.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульные остановили жителя Ривне за нарушение ПДД и обнаружили в его авто почти 134 кг янтаря, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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