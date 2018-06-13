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 Прокурор и адвокат задержаны на Черкасщине за получение 8 тыс. долл. взятки, - ГПУ. ФОТО

В Черкасской области за получение взятки задержаны местный прокурор и адвокат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Прокурор и адвокат задержаны на Черкасщине за получение 8 тыс. долл. взятки, - ГПУ 01

Установлено, что прокурор Черкасской местной прокуратуры, используя свое служебное положение по предварительному сговору с адвокатом, в период с конца 2017 года года по июнь 2018 требовали и получили у подозреваемого в уголовном производстве взятку в сумме 8 тыс. долларов  за изменение квалификации его действий на менее тяжкие и согласование меры наказания с освобождением его от отбывания.

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13 июня, после получения последней части взятки в сумме 4,5 тыс. долларов, злоумышленники были задержаны.

Прокурор и адвокат задержаны на Черкасщине за получение 8 тыс. долл. взятки, - ГПУ 02

Также смотрите: Прокурор задержан на Донетчине на взятке 15 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3071367
 
   
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Прокуратура як була кастою недоторканих глитаїв над Законом - так нею і залишилася.. А що там з "діамантовими" прокурорами - мовчить кум югко?
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А адвоката та за что??? Это его прямая обязанность денюжки брать и отмазывать от суда...
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Трое их было.
Трое!!!!!!!!
Еще был судия -
пабежвл за пивом!!!!!

Вот ента троица и устраивает карусели в укр судебной системе.

Все на бабки заключенного , который в енто уремя сидит в сизо и наблюдает за ентой каруселией.

Подождали его и..... поймали судию тоже!!!.

НО,

решили не засвечивать,
ибо
рехворма судов идет.

антикарупцыонных.
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Країна прогнила наскрізь... Не беруть хабарі, та не корумповані тільки пенсіонери, діти і ті, кому посада не дозволяє. Тому і результат закономірний - африканська держава, із кланами, озброєними загонами у авторитетів, беззаконня, а з іншої сторони - безправний народ, без грошей і майбутнього. Залишилось продати землю і можна переселятися під мости і теплотраси.
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а многие еще на пенсионеров бочку катят,конечно им было лучше при социализме,чем при этой анархии и деградации
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Какой генпрокурор, такая и пресс-служба. Адвокат не может получить взятку по определению - он не госслужащий.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокурор и адвокат задержаны на Черкасщине за получение 8 тыс. долл. взятки, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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