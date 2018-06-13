 Прокурор и адвокат задержаны на Черкасщине за получение 8 тыс. долл. взятки, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Установлено, что прокурор Черкасской местной прокуратуры, используя свое служебное положение по предварительному сговору с адвокатом, в период с конца 2017 года года по июнь 2018 требовали и получили у подозреваемого в уголовном производстве взятку в сумме 8 тыс. долларов за изменение квалификации его действий на менее тяжкие и согласование меры наказания с освобождением его от отбывания.

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13 июня, после получения последней части взятки в сумме 4,5 тыс. долларов, злоумышленники были задержаны.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.