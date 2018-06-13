 Налоговый инспектор задержан в Харькове за получение 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По предварительным данным, инспектор требовал и получил от частного предпринимателя 12 тыс. грн. За эти деньги он пообещал предоставить справки о финансовом состоянии нескольких субъектов хозяйствования (по 2 тыс. грн за справку) с которыми бизнесмен намеревался заключить соглашения о сотрудничестве.
Средства налоговик сказал перевести на банковскую карточку. Флешку со справками оставил в камере хранения одного из супермаркетов города.
Взяточника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).