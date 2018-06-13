EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  594  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (3848) прокуратура (3164) Харьковщина (1129) ГФС (2614)

 Налоговый инспектор задержан в Харькове за получение 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В Харькове на взятке задержан 29-летний государственный ревизор-инспектор одной из налоговых инспекций города

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Налоговый инспектор задержан в Харькове за получение 12 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

По предварительным данным, инспектор требовал и получил от частного предпринимателя 12 тыс. грн. За эти деньги он пообещал предоставить справки о финансовом состоянии нескольких субъектов хозяйствования (по 2 тыс. грн за справку) с которыми бизнесмен намеревался заключить соглашения о сотрудничестве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник налоговой инспекции задержан на Херсонщине на взятке 7,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Средства налоговик сказал перевести на банковскую карточку. Флешку со справками оставил в камере хранения одного из супермаркетов города.

Взяточника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Также смотрите: На взятке в 55 тыс. гривен поймали двух сотрудников ГФС на Одесчине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3071361
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
именно над "хатинками" таких уродов госавиаслужба запретила снимать дронами!
 показать весь комментарий
 
 
В налоговую всегда за этим шли. Ну, не за зарплату же....))))
 показать весь комментарий
 
 
Задержан но не арестован. Называется гибридное правосудие. У нас в Украине все гибридное. От гибридной войны и гибридной торговли с врагом до гибридной власти.
 показать весь комментарий
 
 
Корупцію в Україні нарешті подолано! Вітаю вас, пані та панове!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговый инспектор задержан в Харькове за получение 12 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх