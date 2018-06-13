 Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам Князева, взаимодействие Украины и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности началась несколько лет назад. С тех пор в полиции были проведены важные мероприятия по реструктуризации Департамента противодействия наркопреступности. Также обновился кадровый персонал подразделения, а к его компетенции отнесена новая функция - борьба с международной преступностью.

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В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более 1,5 млн гривен.

Также украинские полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. "Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями", - говорится в сообщении.

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