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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1321) Нацполиция (7597) помощь (2842) США (13805)

 Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

13 июня, при участии главы Национальной полиции Сергея Князева и заместителя председателя дипломатической миссии США в Украине Джорджа Кента, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Нацполицией Украины и Администрацией по борьбе с наркотиками Минюста США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве 01

По словам Князева, взаимодействие Украины и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности началась несколько лет назад. С тех пор в полиции были проведены важные мероприятия по реструктуризации Департамента противодействия наркопреступности. Также обновился кадровый персонал подразделения, а к его компетенции отнесена новая функция - борьба с международной преступностью.

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В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более 1,5 млн гривен.

Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве 02

Также украинские полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. "Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями", - говорится в сообщении.

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Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3071350
 
   
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Хана Гросману, "подлые" правоохранительные органы под него копают!
Не зря, ох не зря Вова забеспокоился! Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 5997
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Пане Василю. - Це якось грубо звучить.
Вибачте, але як для скрєпних кацапських душ воно якось так.
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Теперь на подаренных машинах, аваковские подопечные, отвечающие за наркоторговлю, будут производить доставку товара "на дом"?!
У американцев что, разведка перестала работать??!! Всем же известно, что Аваков крышует наркобизнес в Украине, столицей которого является Харьков (через Геп, Доб и остальных мразей)
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Аргентинский Кокс Педоффила шукать будуть Нацполіція та Адміністрація боротьби з наркотиками Мін'юсту США підписали меморандум про співпрацю - Цензор.НЕТ 8097
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Да лажа всё это.
Наша "полиция", испокон веку, кормится от этого бизнеса и сама торгует наркотой. И больше всего та, которая должна с этим бороться.
Сажают шестёрок-поставщиков-терпил для галочки в отчётности и - всё. От всего остального бизнеса кормятся, аж похрюкивают.
Как на этот разводняк ведутся американцы - понять не могу.
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Фигня .
Вот когда Американская Комиссия .по борьбе с торговцами семечками подпишет меморандум с нашими ментами , тогда поверю , победа состоялась и реформа № 151 пошла .
А так , подозрительно чё-то ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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