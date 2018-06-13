 Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По словам Князева, взаимодействие Украины и США в сфере противодействия транснациональной наркопреступности началась несколько лет назад. С тех пор в полиции были проведены важные мероприятия по реструктуризации Департамента противодействия наркопреступности. Также обновился кадровый персонал подразделения, а к его компетенции отнесена новая функция - борьба с международной преступностью.
В рамках процесса взаимодействия Украины и США оперативники нескольких подразделений Департамента противодействия наркопреступности получили от иностранных партнеров приборы ночного видения, тактический телескоп, инфракрасную камеру, фото- видео- и оргтехнику на сумму более 1,5 млн гривен.
Также украинские полицейские получили 7 внедорожников для нужд подразделений в регионах. "Автомобили будут использоваться при документировании организованных групп наркодельцов с межрегиональными и международными связями", - говорится в сообщении.
Не зря, ох не зря Вова забеспокоился!
Вибачте, але як для скрєпних кацапських душ воно якось так.
У американцев что, разведка перестала работать??!! Всем же известно, что Аваков крышует наркобизнес в Украине, столицей которого является Харьков (через Геп, Доб и остальных мразей)
Наша "полиция", испокон веку, кормится от этого бизнеса и сама торгует наркотой. И больше всего та, которая должна с этим бороться.
Сажают шестёрок-поставщиков-терпил для галочки в отчётности и - всё. От всего остального бизнеса кормятся, аж похрюкивают.
Как на этот разводняк ведутся американцы - понять не могу.
Вот когда Американская Комиссия .по борьбе с торговцами семечками подпишет меморандум с нашими ментами , тогда поверю , победа состоялась и реформа № 151 пошла .
А так , подозрительно чё-то ...