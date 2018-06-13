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 Чиновница Департамента городского хозяйства задержана в Ужгороде за получение 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

На Закарпатье во взяточничестве уличена начальник Управления имуществом Департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Чиновница Департамента городского хозяйства задержана в Ужгороде за получение 800 долл. взятки, - прокуратура 01

Правоохранителями задокументировали, что чиновница требовала и получила первую часть взятки в сумме 800 долларов за заключение договора аренды коммунального помещения площадью 32 кв м. В дальнейшем, за 3,2 тыс. долларов она пообещала решить вопрос с приватизацией указанного объекта из расчета по 100 долларов за каждый квадратный метр.

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Средства она требовала передать через своего гражданского мужа, у которого правоохранителями и изъяли первую часть взятки.

Чиновница Департамента городского хозяйства задержана в Ужгороде за получение 800 долл. взятки, - прокуратура 02

Также читайте: Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Источник: https://censor.net.ua/p3071318
 
 
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Скажите , это только мне одной кажется , что украинские чиновники постоянно берут взятки?
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Хорошо, если хотя бы про 1% пойманных здесь рассказывают...
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32 кв.м.? 800 долларов взятки? Совсем больная?
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это Вам не кажется! это - аксиома!!! суть нашей продажной нации
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Але рішучі реформи такі прикрі випадки не зупинять ! )))
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