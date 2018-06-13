 Чиновница Департамента городского хозяйства задержана в Ужгороде за получение 800 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Правоохранителями задокументировали, что чиновница требовала и получила первую часть взятки в сумме 800 долларов за заключение договора аренды коммунального помещения площадью 32 кв м. В дальнейшем, за 3,2 тыс. долларов она пообещала решить вопрос с приватизацией указанного объекта из расчета по 100 долларов за каждый квадратный метр.

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Средства она требовала передать через своего гражданского мужа, у которого правоохранителями и изъяли первую часть взятки.

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Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.