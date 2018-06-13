 Боец "Правого сектора" Алексей Зиновьев погиб на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщило издание "Вінниця News", информирует Цензор.НЕТ.
"Доброволец из ПС, погиб в ДТП в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
Информацию также подтвердил начальник отдела помощи военным департамента Винницкой ОГА Андрей Грачев: "Известно, что боец жил в Виннице, а его родители в Винницких Хуторах. Сейчас в городском совете занимаются организацией похорон. За телом выехал автомобиль".
Когда будут прощаться с Героем, пока неизвестно.
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
блакитного неба тобі, Янголе, над жовтими, хлібними полями твоєї Батьківщини
вічна пам"ять, Героє...
Нету электричества в Крыму сотни комментариев.
Это край.
А вот кацапов (виновников таких "новостей") обложить и тех, кто так хотел "камней с неба"- запросто. Не нужно сравнивать и не нужно противопоставлять. Ибо одно проистекает из другого.
Вечная Память Герою и Царство Небесное. Низкий поклон за наше мирное небо......
Родным и близким соболезнования
Та й дивляться з пiд неба мов на Храм,
Мовляв: Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили вам...