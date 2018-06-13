 Боец "Правого сектора" Алексей Зиновьев погиб на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщило издание "Вінниця News", информирует Цензор.НЕТ.

"Доброволец из ПС, погиб в ДТП в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Информацию также подтвердил начальник отдела помощи военным департамента Винницкой ОГА Андрей Грачев: "Известно, что боец жил в Виннице, а его родители в Винницких Хуторах. Сейчас в городском совете занимаются организацией похорон. За телом выехал автомобиль".

Когда будут прощаться с Героем, пока неизвестно.

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