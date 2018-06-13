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 Боец "Правого сектора" Алексей Зиновьев погиб на Донбассе. ФОТО

12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил погиб доброволец из "Правого сектора", 29-летний винничанин Алексей Зиновьев.

Об этом сообщило издание "Вінниця News", информирует Цензор.НЕТ.

"Доброволец из ПС, погиб в ДТП в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Информацию также подтвердил начальник отдела помощи военным департамента Винницкой ОГА Андрей Грачев: "Известно, что боец жил в Виннице, а его родители в Винницких Хуторах. Сейчас в городском совете занимаются организацией похорон. За телом выехал автомобиль".

Когда будут прощаться с Героем, пока неизвестно.

Боец Правого сектора Алексей Зиновьев погиб на Донбассе 01

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Боец Правого сектора Алексей Зиновьев погиб на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3071308
 
 
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Царство Небесне Олексію..
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
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співчуття родині
блакитного неба тобі, Янголе, над жовтими, хлібними полями твоєї Батьківщини
вічна пам"ять, Героє...
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Погиб патриот Украины и несколько комментариев.
Нету электричества в Крыму сотни комментариев.

Это край.
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заметьте, что антикацапских (!) коментов намного больше чем проукраинских. Не считаю это проблемой. Эта грустная новость о павшем Герое вышла позже и своих комментаторов ещё наберёт. А то что антирюске коментов больше так это ооочень хорошая и позитивная тенденция.
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Тяжело комментировать такое, Виталий. Очень. Словами боль и сочувствие во всей мере не передашь.
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А что тут можно комментировать? Сердце каждый раз разрывается от таких новостей..... Не каждый может подобрать нужные и правильные слова.... Да и есть ли они- для матери, для родных- для всех тех, кто потерял самое дорогое......?
А вот кацапов (виновников таких "новостей") обложить и тех, кто так хотел "камней с неба"- запросто. Не нужно сравнивать и не нужно противопоставлять. Ибо одно проистекает из другого.
Вечная Память Герою и Царство Небесное. Низкий поклон за наше мирное небо......
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Вечная и светлая память Алексею. Пусть покоится с миром.........
Родным и близким соболезнования
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Вот так, казалось бы лето за окном, молодость и все приоритеты с ней, и зачем нужна эта война, когда кругом пляжи, девки,......вот она на лицо ,или в лице этого героя,та мотивация, которая говорит--Родина прежде всего...Как жаль ,..спи спокойно,самый настоящий Патриот Украины.
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Гинуть кращі. Бариг ще поіині відповісти за https://www.facebook.com/russ.tash
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Спокiйною душею вiдлетiли,
Та й дивляться з пiд неба мов на Храм,
Мовляв: Зробили що змогли, на що хватило сили,
Що не змогли - дай Боже сили вам...
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Вічна Слава і Пам'ять Герою... Спочивай з миром...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоец "Правого сектора" Алексей Зиновьев погиб на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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